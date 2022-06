Alcoy renovará el polígono La Beniata a partir del verano

El Ayuntamiento de Alcoy renovará el polígono industrial de La Beniata a partir del verano, una vez que se lleve a cabo la licitación y adjudicación de los trabajos. El concejal de Industria, Jordi Segura, señala que ya se encuentra redactado el proyecto definitivo para la adecuación de las calles que conforman este espacio fabril, incluyendo calzadas y aceras, así como de las redes de suministro, de manera que en el futuro se pueda soterrar todo el cableado existente. El edil asevera que en pocas semanas podrá salir a concurso.

Este polígono está conformado por el inicio de la carretera de subida hacia la Font Roja y las calles perpendiculares a esta vía, junto al acceso sur a Alcoy. En la zona es evidente la necesidad de una actuación para mejorar su aspecto y sus servicios, por lo que el Ayuntamiento presentó el correspondiente proyecto el año pasado a la línea de ayudas convocada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) para la modernización de polígonos. Sin embargo, explica Segura, al no presentarse ninguna oferta a la licitación, ha habido que repetir el proceso. No obstante, indica, ya se ha concedido de nuevo la subvención autonómica para realizar los trabajos.

El edil defiende que ese fue el motivo por el que no se hizo la obra el año pasado, y que al ser el único proyecto donde se dio esa circunstancia fue también el único que no se pudo acometer, en contraste con las mejoras previstas en otros cuatro polígonos de Alcoy. Segura sale así también al paso de críticas de algunos grupos de la oposición, como el PP, que le afeó que los trabajos no se llevaran a cabo. En este sentido, el concejal insiste en que lo que ocurrió fue que "no se presentó nadie", por lo que ahora "hemos renovado el proyecto y el precio" y "volverá a salir al mercado, y esperemos que ahora alguna empresa sí acepte la oferta". El anterior se licitó por un importe cercano a los 280.000 euros.

Al igual que ha ocurrido con otras muchas obras, también en Alcoy, el precio de las materias primas y del combustible son, previsiblemente, la causa de que la licitación quedara desierta. "El coste de materiales como el acero y el hormigón se ha disparado", incide Segura. En cualquier caso, reitera, el trabajo por parte del Ayuntamiento "está hecho desde el principio", y la ayuda del Ivace "la tenemos", por lo que confía en que el proyecto se podrá acometer en un plazo muy corto. El concejal de Industria agrega que la actuación ha sido consensuada con los empresarios y la Cámara de Comercio, tanto en lo que se refiere a su contenido como en cuanto al precio.

Los trabajos, tal y como ha avanzado Segura, consistirán en el asfaltado de las calles Filà Verds y Filà Navarros y una reurbanización más amplia de la carretera de la Font Roja, es decir, la mejora de las tres principales vías del polígono. También se harán las obras pertinentes para poder soterrar todo el cableado aéreo que hay en estos momentos. La intención del Ayuntamiento es que la licitación se lleve a cabo a partir de julio. El Ayuntamiento recuerda, asimismo, que en los últimos cinco años las ayudas recibidas del Ivace para la modernización de polígonos industriales han ascendido a 3,4 millones de euros, y que el Consistorio ha aportado otros 2,6 para estos mismos fines. A esa cantidad se añadirán 1,08 millones este año, según aseguran fuentes municipales.