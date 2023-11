Las fuertes rachas de viento que se han registrado este jueves en todo el interior de la provincia de Alicante han obligado a suspender la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que se encontraba en su segunda jornada. La concejal responsable del evento, Marcela Richart, ha confirmado a este periódico que "hemos tomado la decisión de cerrar", de forma conjunta entre el Ayuntamiento, los técnicos y las fuerzas de seguridad, como precaución ante posibles incidencias que pudieran darse. Así, los puestos han cerrado en torno a las 13.30 horas, y se ha desalojado a quienes estaban en la calle. Asimismo, se han cancelado todas las actividades programadas para la tarde.

La cita comercial seguirá cancelado durante la mañana de este viernes, ante la previsión de que siga soplando viento muy fuerte. "Queremos una Fira segura, no nos la podemos jugar", ha recalcado Richart, quien ha añadido que "Esperamos que mañana sea una jornada normal". "No queremos que esto pase, pero cuando pasa, hay que actuar", ha insistido. El viento ya había provocado algunas incidencias sin importancia a lo largo de la mañana. Las rachas han alcanzado los 87 kilómetros por hora en el casco urbano de Cocentaina, y los 93 en el paraje de Sant Cristòfol, ya en la sierra de Mariola, según los registros de la Assocació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

El alcalde de Cocentaina, Jordi Pla, también ha defendido que se trata de "un acto de responsabilidad". Junto con el cierre de puestos y el desalojo de viandantes, se ha preparado un dispositivo especial en los accesos al municipio para avisar de la suspensión de la Fira a quienes llegan. Las inclemencias del tiempo han interrumpido así una Fira que había comenzado siendo "de récord". Según la organización, en la primera jornada del certamen, este miércoles, acudieron al evento comercial más de 171.000 personas.

El equipo de coordinación de seguridad de la Fira, reunido a última hora de la tarde de este jueves, ha decicido mantener el cierre preventivo durante la mañana del viernes, dado que la alerta por fuertes vientos persiste hasta las 17.00 horas y se espera que las rachas más fuertes soplen en torno al mediodía. A lo largo de la jornada se volverán a reunir todas las autoridades implicadas para evaluar las previsiones y valorar la posible reapertura, según han indicado fuentes de la organización. Asimismo, durante la noche se intensificarán los trabajos de limpieza y vigilancia, y se reforzará el estado de las estructuras y los elementos que puedan ser más vulnerables.

Árboles caídos en Ibi y techo desprendido en Alcoy

La suspensión de la Fira de Tots Sants de Cocentaina es la principal consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando en todo el entorno de l'Alcoià-Foia de Castalla y El Comtat, pero no las únicas. En Ibi, donde se han alcanzado los 79 kilómetros por hora según Avamet, se han caído dos árboles de forma casi simultánea, en torno a las 11.40 horas, uno en la avenida Juan Carlos I y el otro en la avenida de València, este último de grandes dimensiones. No obstante, ninguno de los dos sucesos ha tenido mayores consecuencias, al no afectar a ningún peatón ni vehículo, pese a tratarse de puntos bastante concurridos, según ha informado la Policía Local ibense a este periódico.

Por su parte, en Alcoy se ha desprendido parte del techo del colegio La Salle, afortunadamente sin que nadie haya resultado herido, poco antes de las 15.00 horas, según ha confirmado el concejal de Seguridad, Raül Llopis. El revestimiento de la techumbre y la chapa superior han salido volando y ha quedado en parte colgando de una de las fachadas, la recayente a la piscina municipal José Trenzano. Además, la calle ha quedado llena de cascotes, por lo que ha tenido que ser acordonada por la Policía Local. Los daños, por suerte, no han sido más que materiales. Además, se ha suspendido la circulación de trenes entre Alcoy y Xàtiva, igualmente debido al viento.