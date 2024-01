A tan solo tres días de la esperada Cabalgata de Reyes, los dromedarios reales aguardan en Alcoy, listos para que sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, se eleven sobre sus nobles monturas en el grandioso desfile.

Los dromedarios permanecen durante todo el año en la ciudad, concretamente en la zona del Rebolcat, donde tiene su sede la Escuela de Equitación Peluca, que desde el año 2000 lleva asegurando la presencia de estos animales en la veterana cabalgata alcoyana.

Años atrás, el Ayuntamiento intentaba contratarlos en función de la presencia más o menos cercana de un circo, pero eso no siempre podía ser y en ocasiones sus majestades se tenían que conformar con caballos. Los dromedarios de circo, además, tenían el problema de que no estaban acostumbrados al contacto tan cercano con el público, por lo que no era extraño que se pusieran nerviosos y los Reyes Magos acabaran por los suelos.

Arturo, Nueve y Sultán son los nombres propios que acompañaran a los tres monarcas en su andadura por tierras alcoyanas. Los animales están recibiendo estos días más cuidados para su puesta a punto: "Les sacamos a pasear por las mañanas para que estén fuertes, los cepillamos todos los días. El resto del año están sueltos, pero ahora es bueno sacarlos y moverlos, además les ponemos también la montura. La alimentación no cambia, es la misma todo el año", explica José Rafael Llorens, responsable de la Escuela de Equitación Peluca.

Los tres dromedarios que montarán sus majestades en Alcoy son machos jóvenes nacidos y criados en la propia ciudad. "Llevan por lo menos ocho cabalgatas", cuenta José Rafael. "Para salir en Alcoy tienen que tener un carácter especial, el animal tiene que ser muy noble, porque los reyes en Alcoy tienen la costumbre de coger a los niños. La gente se echa encima y tienen que ser dóciles para aguantar ese ajetreo", explica.

Para conseguir salir en el desfile alcoyano, Arturo, Nueve y Sultán han debutado en otras poblaciones "para acostumbrarse". "La cabalgata de Alcoy es muy larga, tienen que ser animales robustos porque si se cansan se acuestan".

Los 16 dromedarios que conviven en la escuela de equitación, a los pies de Alcoy, participan a lo largo del año en rodajes de películas y Fiestas de Moros y Cristianos. Además, la Escuela de Equitación Peluca se encarga de proveer de estos animales a distintos municipios de la provincia para sus respectivas cabalgatas. Por lo que Elda, Cocentaina e Ibi también contarán con estas majestuosas monturas reales.

La escuela también brinda de caballos y burritas a otras poblaciones como Torrevieja, Jávea, L'Alqueria d'Asnar o Guardamar. Al igual que, este año serán 16 los caballos que saldrán en la cabalgata de Alcoy, representando figuras importantes como la estrella o el heraldo.

Los dromedarios ya están preparados para llevar sobre la montura a sus majestades, que pronto harán su llegada desde Oriente.