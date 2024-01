Alcoy recibirá de la Generalitat más de siete millones de euros destinados a la ampliación y mejora de infraestructuras y servicios sanitarios, según ha informado este martes el PP. Mientras, el PSOE ha salido al paso y ha lamentado que todas las actuaciones que se contemplan en las cuentas de 2024 para la ciudad fueron impulsadas por el anterior gobierno del Botànic, criticando que no se haya incorporado ninguna obra nueva.

Los diputados autonómicos del PPCV, Nando Pastor y Mª Carmen Martínez Clemor, junto al portavoz del PP de Alcoy, Carlos Pastor, han visitado la ciudad para hacer balance de los seis meses del "gobierno del cambio" y han anunciado la inversión de más de 7 millones de euros que recogen los primeros presupuestos de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. Así, han informando en una rueda de prensa que algunos de los proyectos que se van a ejecutar en los próximos meses son la ampliación del centro de salud Alcoi-la Bassa, la reforma del teatro municipal o la rehabilitación del conjunto histórico de El Molinar.

El portavoz del PP en Alcoy, Carlos Pastor, ha apuntado que "los presupuestos recogen 15 partidas directas para Alcoy que suman más de 7 millones euros entre inversiones y subvenciones", y ha insistido en que "vamos a trabajar para que sea que esa cantidad de dinero se ejecute íntegramente durante el año".

El portavoz municipal ha puesto como ejemplo "de lo que es una buena gestión" del Consell de Carlos Mazón, la reducción de las listas de espera quirúrgicas en el hospital Virgen de los Lírios, donde "en junio del 2023 había 2.416 personas en esa lista de espera, mientras que en diciembre de 2023, había 1.975 personas". Por tanto, "se ha reducido la lista de espera en seis meses en 450 personas, o lo que es lo mismo, un 20% menos".

Pastor también ha avanzado algunos de los proyectos que se van a ejecutar en los próximos meses, como la ampliación del centro de salud Alcoi-la Bassa o la reforma del teatro municipal de Alcoy, además de la rehabilitación del conjunto histórico de El Molinar.

Por su parte la diputada popular ha destacado que estos son los presupuestos "más sociales de toda la historia, en los que hemos apostado claramente por la sanidad, donde hay una nueva política fiscal para aliviar a empresas y a familias y en los que hemos eliminado todo el gasto superfluo y se ha reducido el gasto político en más del 50%".

Por su parte, Nando Pastor, ha señalado que este "va a ser un año muy interesante desde el punto de vista fiscal para todos los contribuyentes alcoyanos en general y sobre todo para las clases medias y para las rentas bajas". En este sentido, el diputado popular ha recordado que "las promesas electorales del presidente Mazón, tan solo 6 meses después, se han convertido en realidad".

El diputado del GPP ha enumerado algunas de las medidas fiscales de las que se podrán beneficiar los valencianos, como "las deducciones en el IRPF de los gastos en salud mental, enfermedades raras, salud bucodental, óptica, enfermedades del daño cerebral, como puede ser el Alzheimer y la práctica deportiva".

En cuanto a la vivienda, Pastor ha señalado que "el gobierno de Carlos Mazón ha establecido tramos en los que se pasa a una reducción del 6% para jóvenes menores de 35 años o personas que adquieran una vivienda de protección oficial", además, ha remarcado que "se aplica un súper reducido del 3% para las rentas más bajas que pertenezcan a familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad y mujeres que hayan sido objeto de violencia de género".

El diputado popular ha subrayado, en relación al Impuesto de Sucesiones, que "se ha acabado pagar por morirse y se ha acabado pagar por darle a tu hijo o a tu hermano una donación si quieres hacerlo en vida".

Réplica del PSOE

Por su parte el PSOE de Alcoy ha manifestado en un comunicado que "el PP reafirma los recortes y la falta de proyecto para Alcoy" tras la rueda de prensa ofrecida por el PP para dar a conocer las inversiones del Consell, donde "han reconocido que solo acabarán el que inició el Gobierno del Botànic encabezado por Ximo Puig, y que no harán nada más por Alcoi".

"Carlos y Fernando Pastor han explicado que Carlos Mazón no hará ningún proyecto nuevo por Alcoy, solo acabará los proyectos que ya están en marcha e inició el gobierno del Botànic encabezado por Ximo Puig y que lógicamente no podían parar".

En un comunicado explican que "Carlos y Fernando Pastor presumen del hecho que Mazón acabará el que empezó Ximo Puig. Nos alegramos que les gustan todas las actuaciones que ya estaban previstas, por ejemplo en la ampliación de La Bassa que lo único que hacen se continuar un expediente administrativo puesto en marcha, como en El Molinar o en el CDT y la obra de Rodes".

"Lamentamos profundamente que el PP presuma de no tener proyecto, y no solo esto. Una vez observamos con detenimiento el que invertirán, vemos como además de no tener proyecto reducen considerablemente partidas como la reforma del Teatro Principal, que pasa de 2 millones a 60.000 euros, o la rehabilitación del centro histórico que pasa de 200.000 a 60.000 euros", lamentan los socialistas.

"También pudimos ver el día de la entrega de premios a las Áreas Industriales Avanzadas como la consellera de Industria afirmaba que iban a continuar con la ley de Áreas Industriales que impulsó el Botànic, porque la consideraban una muy buena ley... pero 'con algunos ajustes', que se han traducido en una reducción del 20% del presupuesto por las ayudas para mejorar los polígonos".

El PSOE advierte que "Fernando y Carlos Pastor no han anunciado nada nuevo, simplemente han explicado que los proyectos ya empezados los llevarán a cabo como es su obligación, pero además del que ya está en marcha, ¿harán algo más? ¿Harán el nuevo conservatorio? ¿Llevarán a cabo toda la reforma del Hospital? La conclusión es clara, el Partido Popular no tiene ningún proyecto, simplemente acabará el que estaba empezado y si puede reduciendo las partidas para dejar Alcoy con menos inversión".