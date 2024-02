Alcoy rechaza 31 peticiones de reintegro de multas impuestas durante la fallida peatonalización

El Ayuntamiento de Alcoy ha rechazado hasta el momento 31 peticiones de reintegro de multas a otros tantos ciudadanos que en su día fueron sancionados por quebrantar la ordenanza que regulaba la fallida peatonalizacion del centro histórico. El concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez, ha explicado este viernes, durante el pleno ordinario que ha celebrado la corporación municipal, que hasta el momento no se ha devuelto el importe de ninguna sanción, y que solo se hará en aquellos casos donde todavía no se hubiera dictado una resolución firme en el momento de derogarse la norma. Queda, no obstante, ver qué pasa con los otros 15 recursos que se han presentado hasta la fecha.

