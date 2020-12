La administración número 10 de Alicante, «Autobuses», repartió ayer cerca de 4,5 millones de euros con el 43.831, un quinto premio del sorteo. El premio estuvo muy repartido por la capital alicantina y el resto de la provincia porque es el número que juega desde hace más de veinte años la Unión de Trabajadores de Farmacia (UTF) en el sorteo de Navidad y se ha vendido en papeletas y décimos tanto a los trabajadores como a clientes de farmacias. De los 588 décimos vendidos por la UTF -3,5 millones en premios-, 400 se distribuyeron en papeletas por toda la provincia.

El penúltimo quinto premio del sorteo salió poco antes de la hora de cierre de la Administración número 10 de Alicante, a las 13.14 horas, y si no llega a ser por los carteles colocados por las empleadas los transeúntes no se habrían percatado de la lluvia de millones repartida con la venta de 740 décimos del 43.831, ya que muchos agraciados llamaron por teléfono pero nadie se acercó al local, al menos por la mañana, ni se descorcharon botellas de cava. Parece que los riesgos del covid no aconsejan que se lleven a cabo este tipo de celebraciones.

Cada décimo ha resultado premiado con 6.000 euros, por lo que el importe total repartido por este establecimiento alcanza los 4.440.000 euros, según explicaba ayer Dori Antelo, empleada desde hace más de 30 años de esta veterana administración que hasta 2002 estaba en la antigua Estación de Autobuses, de ahí su nombre.

«Da mucha alegría»

Dori, acompañada de la responsable de la administración, Pilar Follana, y de otra trabajadora, Asun, explicó a este diario que ella estaba hablando por teléfono cuando su compañera «me dijo que le había parecido escuchar el número en la tele». En unos segundos confirmaron que la suerte les había sonreído, aunque aseguran que ninguna de las tres llevaba el décimo premiado, y comenzaron a recibir llamadas de clientes agraciados. «Aunque no nos haya tocado da mucha alegría repartir el premio porque hay mucha gente conocida», afirmaba Dori, quien recordaba que han dado anteriormente otros premios, pero el de ayer ha sido el más importante por la cantidad de dinero repartido.

Unas de las personas agraciadas que además ha repartido la suerte es el presidente de la Unión de Trabajadores de Farmacia de Alicante, Manuel Sicilia. Este colectivo juega desde hace más de veinte años el número premiado, pero hasta ahora sólo habían conseguido «alguna pedrea, como un año que nos tocó unas 24.000 pesetas por décimo».

La venta en ventanilla de décimos del 43.831 se realizó hasta la tarde anterior al sorteo. El establecimiento vendió en ventanilla 152 décimos y aún quedaron un centenar sin vender de los 850 consignados. El grueso de este quinto premio fue repartido por la administración número 10 y a demás en El Altet se vendieron 11 series, dos décimos en puntos de venta de Alicante y uno en Alaquàs, Algemesí, Manises, Oliva, Utiel y Valencia.

«No sé dónde gastaré el premio, con la familia»

El presidente del sindicato Unión de Trabajadores de Farmacia (UTF) de Alicante, Manuel Sicilia, compró uno de los décimos del número que han vendido por toda la provincia y poco después de conocer la suerte no tenía pensado aún dónde gastar los 6.000 euros. «No sé dónde los voy a gastar, con la familia», indicó Manuel, quien estaba alegre pero precisó «hace dos o tres años me dejaron tocado de la columna en una operación y no sé qué haré». Tanto Manuel como otro compañero de la UTF indicaron que no es que sea mucho dinero, «pero a la gente le viene bien».