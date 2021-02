La Generalitat aboga por prorrogar las restricciones impuestas en la Comunidad Valenciana para tratar de frenar la propagación del coronavirus, que teóricamente vencen el próximo 15 de febrero. El presidente autonómico, Ximo Puig, se pronunció ayer de manera favorable a que se mantengan estas medidas. Según dijo, «no estamos aún en disposición de flexibilizar» las medidas pese a que la evolución ha sido positiva en los últimos días, puesto que el volumen de contagios y la incidencia acumulada continúan siendo muy altos.

Preguntado por esta cuestión antes de entrar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PSPV celebrado ayer en València, el jefe del Consell apostó por prorrogar a lo largo de esta semana las actuales restricciones, antes de que decaigan el próximo lunes. Justificó esta posición porque «continúa habiendo una gran presión hospitalaria y continúan habiendo miles de contagios». Esto muestra, defendió Puig, que «no estamos en un buen momento» pese a encontrarnos «mejor de lo que estábamos» hace unos días. Por ello, reiteró, «lo analizaremos bien, pero lo pertinente es consolidar la posición, y en unas semanas ya probablemente sí estar en disposición de mirar hacia el futuro con mayor esperanza».

Para el presidente, «ahora más que nunca es el momento de no bajar los brazos» y continuar con el «grandísimo esfuerzo» que está realizando la sociedad de la Comunidad Valenciana en su conjunto. En su opinión, para superar esta situación «necesitamos persistir, y no relajarnos, no aflojar en absoluto». Por este motivo, mostró su preocupación por «alguna cuestión» que se ha observado en las últimas horas, aludiendo a episodios como el macrobotellón disuelto este fin de semana en Alicante por la Policía, aunque sin citarlo de manera expresa. «Necesitamos de verdad que nadie actúe irresponsablemente», recalcó.

No obstante, matizó al mismo tiempo que «la inmensa mayoría de la sociedad valenciana está teniendo un comportamiento extraordinario, y está restringiendo sus relaciones sociales» y su movilidad, algo que es «la base» de una situación en la cual lo que urge es «restringir los contagios». Así, apeló a que «continuemos así, que en unas semanas irá mejor».

En este sentido, hizo hincapié en que «continúa consolidándose esa posición de responsabilidad en la ciudadanía», y que eso se refleja en que las incidencias con motivo de que haya quien se salte las normas son algo «muy minoritario». El presidente de la Generalitat insistió en que «hay un objetivo, que es que haya la menor movilidad posible, y la ciudadanía ha tenido un comportamiento extraordinario» al respecto. Esta actitud, agregó, es la que también permite después « hablar después de resultados positivos en la lucha contra la pandemia», aunque haya un grupo reducido de personas «que no actúan con conciencia». «La inmensa mayoría» de la sociedad de la Comunidad, volvió a insistir, «está alineada en la posición de que juntos superaremos la pandemia». Por ello, de manera implícita auguró que la prórroga de las restricciones no encontrará excesivas reticencias por parte de la población.

Menos contagios pero más presión hospitalaria

Los nuevos casos de coronavirus en la provincia cayeron a 777 entre el sábado y ayer, la cifra más baja desde el pasado 10 de enero, es decir, hace ya casi un mes. Se trata de otro claro indicio de que la tercera ola de la pandemia continúa remitiendo, pese a que haya que tomar el dato con las reservas propias de tratarse de fin de semana, cuando los datos acostumbran a ser más bajos porque se llevan a cabo menos diagnósticos. Eso sí, la presión hospitalaria volvió a subir en la jornada de ayer.

Así, los centros sanitarios de la provincia tienen 1.397 pacientes, 26 más que el sábado. Pese a ello, sigue tratándose de la segunda cifra más baja desde el 18 de enero, y son 454 ingresados menos que el máximo alcanzado una semana más tarde. Además, se ha registrado un mínimo descenso en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que cuentan con 235 enfermos, tres menos que en la anterior actualización de los datos y 23 menos del máximo alcanzado hasta ahora, que tuvo lugar el 31 de enero.

Los casos nuevos caen a 777, la cifra más baja en casi un mes, y también los fallecidos descienden a 16

También el número de fallecidos descendió de manera notable entre la tarde del sábado y la mañana de ayer en relación a los últimos días. Han perdido la vida 16 personas más, lo que revela una vez más que pese a que vaya remitiendo esta tercera ola de la pandemia sus consecuencias se dejan notar con crudeza. Ya son 1.997 las víctimas mortales en la demarcación alicantina.

Por otro lado, se han localizado otros nueve brotes del virus, cinco de ellos originados en el ámbito educativo en Almoradí (dos), Orihuela, Benejúzar y Petrer. Ha habido otros tres de origen social en Xàbia, Gata de Gorgos y Teulada, y uno de tipo laboral en Almoradí.