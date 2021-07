Los hoteles reciben agosto con un 87% de ocupación media

Un agosto pendientes del turista de última hora pero que arranca bien. La patronal hotelera tiene previsto que este fin de semana la ocupación media de los hoteles de la Costa Blanca roce el 87%, siete puntos menos en Benidorm, que se quedaría en un 80%, y un 70% en los hoteles de la ciudad de Alicante, pero con puntas del cien por cien en algún establecimiento de la playa de San Juan, La Vila y la costa de la Vega Baja, aunque desde la Asociación Provincial de Hoteles se muestran cautos dado los vaivenes que sufre el sector a diario, y que todo se basa en el mercado nacional. El arranque del mes de las vacaciones por excelencia no va a ser, por lo tanto, malo pero todo sigue un poco en el aire a la espera de ver qué sucederá finalmente con el turismo británico.

El Consell asegura que se puede hablar de cierta recuperación, y espera que se consolide en el último trimestre del año

Una tónica que no difiere mucho del resto de las zonas de «sol y playa» de España, tanto de la peninsular (Costa del Sol y Brava) como de Baleares y Canarias. Todas tienen hoteles cerrados y en todas la volatilidad es la tónica general. Un fin de semana se rechazan turistas y el lunes el 50% del total se queda vacío. Ese ha sido, hasta el momento, el escenario de julio. El norte de España funciona mejor pero con muchas menos plazas.

El cliente inglés de los hoteles no termina de arrancar, pero también está amenazada ahora esa bolsa de británicos, que tienen su segunda residencia en la provincia y que generan también movimiento económico y de turistas por los familiares y amigos que pasan todas la semanas por sus casas. Agosto no es el mes con más británicos, pero sí representan un 30% de total de los extranjeros, de ahí que sea clave que España siga en «ámbar» en el semáforo británico de las restricciones (los turistas vacunados no guardan cuarentena al regreso), dado el gran avance en administración de la vacuna frente al covid en el Reino Unido a años luz, por ejemplo de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, la Comisión Europea ha pedido que los países de la UE «tengan en cuenta la reciprocidad» a la hora de establecer restricciones a los viajeros, después de que el Reino Unido haya eximido a los ciudadanos europeos y estadounidenses completamente vacunados de hacer cuarentena cuando lleguen al país si este no está en «ámbar-plus», situación en la que, afortunadamente no ha entrado España.

Por otro lado, la patronal hotelera Hosbec firmó ayer el convenio con Turisme dotado con 800.000 euros para la promoción, la innovación tecnológica y la gestión sanitaria del turismo en la Comunidad Valenciana. Este año ha sido, hasta ahora muy difícil y complicado de gestionar de toda la historia del turismo.

Objetivos

Por ello, para poder atender y adaptar las necesidades a la evolución de la situación, Turisme y Hosbec suscriben el convenio de colaboración por un importe que atiende a la promoción nacional e internacional, la innovación tecnológica y la gestión de los corredores turísticos seguros, que se ha materializado con la puesta en marcha de Hospitality Tourism (hoteles refugio).

Hosbec ha cerrado ya una ejecución que supera el 30% del total, teniendo en cuenta que la campaña turística comenzó el 9 de mayo tras el levantamiento del estado de alarma y que se ha limitado exclusivamente al mercado nacional. En el apartado destinado a promoción (un 60% del presupuesto total) se ha partido de la necesidad de ajustar la oferta a la nueva situación, de estimular a los sectores reacios para que puedan cambiar de opción y viajar, así como transmitir seguridad del destino. Se ha trabajado en la «targetización» del turista nacional con mayor precisión y segmentación, y una mayor diversificación de los productos (reconocimiento facial).

Hosbec asegura que con las campañas que ya se han puesto en marcha se ha transmitido seguridad y tranquilidad, y hospitalidad hacia el turista. Para maximizar el presupuesto, se ha optado por reproducir de nuevo la campaña «vacaciones a medida» que ya fue usada el año pasado, actualizando la imagen gráfica que se ha adaptado a diferentes destinos de la Comunidad Valenciana. La promoción turística ejecutada hasta el momento ha girado en cuatro ejes. «Nos hemos coordinado con otras entidades sobre todo Visit Benidorm e Introducing Castellón, y se ha primado soportes digitales y audiovisuales, teniendo finalmente una amplia cobertura de diferentes soportes. Los ejes han sido los siguientes: Campaña con turoperadores nacionales, Destinia, Avoris y Viajes El Corte Inglés. Publicidad directa para Costa Blanca, Valencia y Castellón, una promoción específica Castellón, conexiones aéreas del aeropuerto y una campaña de publicidad directa para Benidorm.

Campaña en Reino Unido

La promoción se extenderá hasta diciembre y Hosbec trabaja para preparar los concursos para el comarketing con turperadores internacionales, fundamentalmente británicos. «Con toda la incertidumbre que hay ahora mismo, vamos a adelantar los trabajos para tenerlo todo preparado a finales de agosto y comenzar la campaña en Reino Unido», señalaron desde la asociación. Para el mercado nacional, las actuaciones continuarán en los próximos meses con la misma estructura, conservando un presupuesto para diseñar la campaña de otoño/invierno en función de cómo evolucione la situación sanitaria.

Hosbec desarrolla estos convenios de colaboración de forma ininterrumpida desde 2004. La ejecución de los convenios está sujeta no sólo al control de los servicios económicos de Turisme y de la Intervención de la Generalitat, sino que se somete, con carácter previo, a un proceso de auditoría de cuentas a través de un auditor registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, valoró ayer lo que va de verano como de «recuperación paulatina gradual» y subrayó que el último cuatrimestre del año «será más dinamizador gracias al avance de la vacunación».

Para Francesc Colomer, «este es un año complicado, de recuperación paulatina gradual, donde algunos mercados internacionales aún tienen ciertas dificultades para viajar, pero el mercado nacional y de proximidad está respondiendo de una manera muy dinámica, y esto es positivo», aseveró el secretario autonómico.