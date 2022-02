Barcala "esconde" el pleno de la ordenanza de mendicidad: será por "plasma"

Sin mascarillas en exteriores, sin apenas restricciones en la hostelería, con campos de fútbol prácticamente llenos, con celebraciones festivas volviendo a la normalidad, con presencialidad en los plenos del Congreso de los Diputados y de las Cortes Valencianas, con la incidencia bajando a un ritmo acelerado, con los hospitales en una situación estable pese a la variante ómicron y con la Lonja del Pescado acogiendo actos impulsados por el propio Ayuntamiento de Alicante con un centenar de personas.

Sin embargo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido que uno de los plenos más relevantes del año, en el que se debe aprobar la controvertida ordenanza contra la mendicidad y prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica, se celebre por vía telemática, con el Salón de Plenos vacío y con los concejales frente a una pantalla. Será el martes, a las 10 horas. En la sesión también se aprobará la modificación del Plan Parcial "Agua Amarga" que permite la expansión de la Euipo.

Esta decisión ha provocado el enfado de toda la oposición, tanto de la izquierda como de Vox. Indignación generalidad que se ha visto en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que los portavoces de los tres grupos progresistas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) y de la formación ultra han solicitado que la sesión plenaria se celebre, por lo menos, de manera semipresencial. Es decir, con parte de los concejales en el Salón de Plenos (entre ellos, los que intervengan por cada grupo en el debate del próximo martes) y el resto, por vía telemática. El alcalde, sin embargo, se ha negado en rotundo, alegando la situación epidemiológica existente.

Así, la sesión plenaria volverá a celebrarse fuera del Salón de Plenos, dificultando por tanto el debate de ideas y la confrontación de posiciones frente a una ordenanza que rechazan las entidades sociales que trabajan con sintecho y mujeres prostituidas, entre las que se incluyen Cáritas y Médicos del Mundo.

Minutos después de la celebración de la Junta de Portavoces, Barcala ha participado presencialmente en una

Rechazo unánime

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha criticado al alcalde por ocultar el debate de la ordenanza. "No nos entra en la cabeza que hace dos semanas, en peor momento sanitario que el de estos días, el Ayuntamiento autorizó un evento en la Lonja con más de cien personas y ahora el alcalde no quiere que estemos los portavoces haciendo el Pleno presencial. Es absurdo y solo se explica en reparos políticos para evitar una mayor exposición de la ordenanza. Desde luego parece que se avergüencen después de los ataques de la izquierda", ha señalado Ortolá.

Parece que se avergüencen después de los ataques de la izquierda Mario Ortolá - Portavoz de Vox

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha destacado que "Barcala se va a Bruselas a reunirse con su partido para hablar mal de España, Mari Carmen Sánchez siempre ha estado al servicio de quienes han criticado cualquier restricción en los momentos más duros de la pandemia y, sin embargo, se niegan a la semipresencialidad en los plenos. Se esconden detrás del plasma como hacía Rajoy para evitar la vergüenza de la Ordenanza de la Vergüenza. No quieren que veamos cómo votan con los ultras, cómo compran el argumentario a los intolerantes y cómo convierten esta ciudad en el experimento de las injusticias".

Un asunto tan trascendental como la aprobación de una ordenanza contra la mendicidad y prostitución no puede ser despachado por vía telemática como un mero trámite Francesc Sanguino - Portavoz del PSOE

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, considera que un tema "tan trascendental como la aprobación de una ordenanza contra la mendicidad y prostitución no puede ser despachado" por vía telemática como un "mero trámite". “Nosotros hemos propuesto que el pleno extraordinario del martes sea semipresencial, pero este alcalde se ha negado con argumentos de todo punto cuestionables. Creo que la presencia solo de los portavoces en el salón de plenos no es pecar de imprudencia”, ha apuntado Sanguino, quien ha añadido que no quiere pensar que "detrás de esta decisión de la Alcaldía hay un interés de sacar rédito político".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado que "mientras la sociedad recupera la normalidad y el Ayuntamiento organiza eventos, Barcala y su bipartito pretenden esconder detrás de una pantalla del ordenador la democracia local, y hacer plenos como Presupuestos o el de la ordenanza de la vergüenza de forma exclusiva telemática". "No hay razones sanitarias, lo que quieren es desconectar a la ciudadanía de la política local, invisibilizar a la oposición y no veamos sus políticas de vuelta al pasado", ha añadido, para apuntar a continuación que desde su grupo van a "seguir defendiendo que la política municipal alicantina no sea la excepción a la recuperación de la presencialidad que se da en el resto de instituciones democráticas y el conjunto de la sociedad en el mundo laboral, escolar, cultural o turístico y festivo". "Lo sentimos mucho, pero ya no cuela Barcala, detrás de sus decisiones solo hay miedo al debatir y confrontar los diferentes modelos de ciudad que tenemos, y eso es muy negativo para la calidad democrática y la participación ciudadana en la política municipal alicantina", ha finalizado.