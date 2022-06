El Pleno de Alicante ha aprobado la segunda modificación del Presupuesto municipal, para incluir 33,6 millones de euros más en inversiones procedentes de parte de los remanentes de tesorería generados, en buena parte, por la falta de ejecución de las inversiones. Se trata de proyectos que deberían llevarse a cabo antes de las próximas elecciones municipales, previstas para mayo 2023.

El ajuste presupuestario ha salido adelante sin votos en contra, con el apoyo de Vox y la abstención de la oposición de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís).

En la defensa de la modificación, la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, que ha hablado en nombre del equipo de gobierno, ha destacado que con este nuevo ajuste presupuestario (el primero se llevó a cabo para garantizar la llegada de fondos europeos) el Ayuntamiento alcanza su "mayor inversión con fondos propios en un año, al llegar hasta los 77 millones". "Se incluyen 114 actuaciones en proyectos muy demandados por los vecinos en barrios de la ciudad. Buscamos conseguir la transformación urbana de la ciudad", ha señalado López, quien en el turno de réplica ha criticado a la izquierda por su abstención: "Es un 'sí' encubierto porque no quieren darnos la razón en que esta modificación es lo mejor para la ciudad de Alicante. No se atreven a quitar ni una sola de las inversiones, por eso se abstienen. Es pura hipocresía".

Entre los proyectos aprobados figuran inversiones en partidas rurales (150.000 €), expropiaciones para la ampliación de la Vía Parque (3.575.532 €), dotación de vestuarios en zona deportiva de la playa de San Juan (900.000 €), redacción del proyecto complejo deportivo en PAU 5 (522.850 €), mobiliario urbano zona turística (320.567 €), conexión ciclista y peatonal Euipo-carretera Urbanova (572.309 €), paseo litoral-tramo Finca Adoc (145.000 €), pasarela Castillo de San Fernando (109.500 €), reurbanización carril bici en la avenida Costa Blanca (360.000 €), reurbanización del entorno de la plaza Gómez Ulla (124.356 €), mejora de la accesibilidad de la plaza Enrique López Vidal (131.171 €), la reurbanizacion de la tercera fase del paseo de Niza (825.361 €), el acondicionamiento de la plaza Foguerer Tomás Valcarcel (209.143 €), la reposición escaleras acceso barranco Orgegia (120.734 €), la reposición juegos infantiles en playas (1.341.000 €).

También se incluye la pavimentación de la conexión peatonal de la Ereta (300.000 €), el acondicionamiento del CEIP Santísima Faz (215.842 €), la primera fase del pabellón polideportivo del barrio de Tómbola (132.850 €), la renovación del césped y mejoras en campos futbol municipales (1.030.079 €), nuevas infraestructuras en polígonos industriales (400.000 €), eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas (452.453 €), la renovación de la glorieta Pintor González Santa (100.433 €), el reasfaltado de la avenida Antigua Peseta (610.000 €), reformas en centros sociales de Garbinet y Pedro Goitia (95.000 €), la creación de espacios de ocio, áreas deportivas y mascotas en el parque Sergio Melgares (1.300.000 €), la renovación del parque el Palmeral (650.000 €) y del parque Juan Pablo II (680.000 €), mejora paisajista en zonas verdes en el castillo de Santa Bárbara (48.057,59 €), la construcción de ecoparques (789.882 €), ambientación navideña (180.000 €), la reparación e impermeabilización de la cubierta del Mercado de Babel (80.000 €) y el equipamiento cultural, bibliotecas, patrimonio y museos (349.243 €), entre otras actuaciones.

Estas inversiones han contado también con el aval de Vox. Su portavoz municipal, Mario Ortolá, ha explicado que su formación votaba a favor porque "se han cumplido todos los pactos a los que llegó Vox con el equipo de gobierno, como la oficina del SAIC móvil, los proyectos de la comisaria de Policía en la Zona Norte y del centro social en PAU 1, el impulso del bono gastronómico y de comercio, la reducción de la brecha digital, junto a la tercera fase de la avenida de Niza, además de actuaciones en las partidas rurales". "Tampoco se han tocado las reducciones en partidas ideológicas, como Igualdad y LGBTI. Lo único que se ha tocado en áreas como Inmigración es lo referente a Ucrania, donde estábamos de acuerdo. Nos parece una muy buena modificación de créditos. Faltan muchas inversiones todavía, pero creemos que es un buen paquete de medidas", ha añadido Ortolá.

La izquierda justifica la abstención

En la abstención se ha posicionado toda la bancada de la izquierda. El concejal socialista Miguel Millana, que ha sorprendido a todos al arrancar su intervención con un "Felices Hogueras, ha criticado con dureza la gestión de Barcala, al que ha acusado de falta de diligencia política. "No nos vamos a oponer a estas inversiones, porque por fin hacen año. Pero es una propuesta que no cohesiona la ciudad y que carece de diálogo. Usted, señor Barcala, ha llevado el engaño a categoría política", ha apuntado Millana, para poco después generar polémica en el Pleno al calificar de "dulce" a la concejala de Hacienda. Al margen de ese comentario, el socialista ha lamentado que el alcalde pide "fondos europeos para luego reclamar que se amplíe el plazo de ejecución por ser incapaz de digerir los millones que recibe". "Es usted una plaga bíblica para los alicantinos. Para nosotros, usted es un negado para asumir los retos de la Alcaldía. Su gestión es no hacer nada", ha finalizado Millana, que ha sido el único concejal de la oposición que ha provocado la respuesta de Barcala: "Tres años le ha costado ir despertando". Por parte del grupo municipal socialista, la concejala Llano Cano ha votado por teléfono por estar con covid.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha centrado su intervención en la negativa del equipo de gobierno de convocar el Consejo Social de la ciudad, pese a que el Pleno aprobó su reunión urgente para abordar el Presupuesto municipal de 2023. "Dos palabras: Consejo Social. Este Pleno aprobó la convocatoria de este órgano para dar cuenta de los presupuestos. Cuatro meses después se ha negado a cumplir con el mandato del Pleno. Se dedica a arrinconar las iniciativas plenarias", ha señalado López, quien ha calificado el Presupuesto como "las cuentas de la vergüenza" al ser fruto de un pacto de las "derechas, que condena a buena parte de los barrios, ahondando en el abismo entre para lo que el gobierno son los barrios de primera y el resto". "Solo uno de los proyectos de la zona de playas supone la mitad de todas las inversiones en la zona norte. Con 100 millones no hay dinero para actuar sobre los barrios más vulnerables", ha reprochado López, quien ha subrayado que esta modificación "sirve para poner encima de la mesa proyectos que el bipartito ha sido incapaz de ejecutar". "Vuelven a traer la pasarela de Urbanova, que han anunciado ya en seis ocasiones", ha apuntado.

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha subrayado que "por fin se llega a este pleno para que los ahorros estén donde toca, en los barrios". "Y nos alegramos porque algunas de las propuestas de Compromís se hayan asumido, aunque hay otras muchas que siguen en los cajones. Aunque lo peor es que sigue la obediencia a los ultras de Vox", ha apuntado Bellido, quien ha añadido que "hay otros problemas que sobrevuelan el pleno, como la credibilidad del bipartito para ejecutar inversiones y también para negociar, salvo que sea con Vox". Bellido también ha lamentado la negativa del bipartito en convocar el Consejo Social y en la incapacidad para "acabar con las desigualdades". Tampoco ha asistido al pleno, aunque en su caso no ha votado ni por teléfono, el concejal Rafael Mas.