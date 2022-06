El bipartito no tiene ninguna intención de ampliar las medidas de seguridad en la plaza de Luceros para las mascletás de Hogueras, que se dispararán entre el 18 y el 24 de junio. Así lo ha confirmado el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar (PP), durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes.

"Nosotros lo tenemos muy claro. No hay ni un solo informe que diga que las mascletás dañan Luceros. Las medidas van a ser los cajones en los caballos, que estarán en perfectas condiciones para que hagan el mayor efecto posible", ha señalado Villar, quien ha añadido que todavía no está listo el informe solicitado por la Conselleria de Educación y Cultura: "Nos han dado diez días, aún estamos dentro del plazo". Villar, por otro lado, ha calificado de "temeridad" el escrito remitido por la conselleria al Ayuntamiento de Alicante, en el que se reclamaban medidas adicionales para proteger la fuente, recientemente restaurada tras una inversión de unos 300.000 euros.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Cs), para lamentar que la conselleria no muestre el mismo celo proteccionista en València: "Allí también se tiran las mascletás en el entorno de una Bien de Relevancia Local y no hemos visto ningún informe. Queremos proteger Luceros y por eso se ha rehabilitado la fuente. No estamos aquí para destruir el patrimonio". Manresa ha recordado que este año se lanzarán siete mascletás de Luceros, frente a las catorce de años anteriores, y también ha subrayado que se ha reducido la carga pirotécnica, aunque ha obviado que ha sido decisión de las empresas por el encarecimiento de los materiales.

La polémica en torno a la ubicación de las mascletás surgió hace una semana, cuando este diario reveló que la Generalitat dejaba en el aire los disparos pirotécnicos más esperados de las fiestas de Alicante después de dos años sin que se celebren si no se aumentaba la fuente de Bañuls, restaurada a finales de 2021 con una inversión municipal de 300.000 euros. En un informe sobre patrimonio cultural valenciano y adopción de medidas de protección de la fuente de Levante, el Servicio Territorial de Cultura de Alicante daba diez días al Ayuntamiento de Alicante para que comunique las medidas que piensa tomar para impedir la afección negativa del monumento, incorporando además la justificación técnica expresa sobre su idoneidad y hace suya una de las posibilidades que apuntaron en 2017 expertos de la Universidad de Alicante en un estudio que se publicó en una revista científica como es reubicar el punto de detonación.

Tras conocerse el contenido del citado informe, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya anunció que las mascletás no se moverían de Luceros: "Quiero dejarlo muy claro. No vamos a permitir que las mascletás se muevan de Luceros. Es el sitio que los alicantinos quieren para disparar sus mascletás. Es inadmisible esta nueva amenaza del Consell de Puig a nuestras fiestas de Hogueras. Los alicantinos no nos merecemos este enésimo ataque de la izquierda a las mascletás en Luceros y, mientras gobernemos, no se van a mover de su lugar, que es el más emblemático, se pongan como se pongan Puig y Oltra".

En respuesta a las palabras de Barcala, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, declaró que la Generalitat, "de ninguna de las maneras" ha prohibido ni amenazado con cancelar ningún acto de Hogueras ni las mascletás en la plaza de Luceros de Alicante porque además "son unas fiestas emblemáticas de nuestro territorio". "La Generalitat lo único que ha hecho es solicitar las medidas de protección que se van a tomar a la hora de hacer estas mascletás en la plaza de los Luceros ya que la fuente es Bien de Relevancia Local", señaló la dirigente.

Ampliación del servicio de autobús para Hogueras

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes las mejoras puntuales en el servicio del transporte urbano con motivo de las Hogueras. Las líneas circulares A y B, como en años anteriores, ampliarán su prestación en las fiestas y estarán en servicio del día 19 hasta el 24 de junio de 2022, ambos inclusive. "La finalidad de estas líneas es mejorar la movilidad en transporte público entre los barrios de la ciudad, que se ve afectada debida a la masiva ocupación de la vía pública, con instalaciones fogueriles. Su coste económico asciende a 26.358 euros", según el acuerdo de Junta.

Por otro lado, la línea especial de Hogueras permitirá, con un intervalo de veinte minutos, visitar las nueve hogueras especiales, así como las hogueras oficiales del Ayuntamiento, con tres autobuses accesibles, con salidas desde la avenida de Maisonnave. Tendrá carácter gratuito y estará en marcha durante los días 22 al 24 de junio de 2022, ambos inclusive. Habrá un autobús más que en las últimas Hogueras, según el concejal de Transportes, Manuel Villar. El coste para las arcas municipales es de 8.052 euros.

Anticipo de la subvención a la Federació

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio regulador de la concesión de subvención nominativa entre el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de les Fogueres, con un importe total de 390.000 euros. Además, se ha dado luz verde al anticipo del 75% del importe para que el órgano gestor de la Fiesta "pueda disponer de la financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención". La Federació deberá justificar la efectiva realización de las actividades que tienen atribuido el carácter de subvencionables antes del 31 de diciembre de 2022.

La subvención concedida, según consta en el expediente, va destinada a financiar actividades como el Certamen de Teatro en Cigarreras, el Certamen Artístico, el Concurso de mascletás oficiales, las convivencias de presidentes infantiles, la Gala del Deporte, el Festival de Bandas 'Andrés Llorens', el Certamen de arroces, el Desfile del pregón, la Entrada de bandas, la Cabalgata del Ninot, la Ofrenda de flores, el Desfile folklórico internacional, junto a la Cremá de Les Fogueres y el proceso de selección de la Bellea del Foc y sus damas, la Gala de candidatas y la Elección Bellea del Foc 2022, entre otras actividades ligadas a la Fiesta.

Además, según recoge el acuerdo aprobado, el concejal de Fiestas "ha valorado favorablemente contribuir la financiación de parte de los gastos ordinarios de funcionamiento en que incurra la entidad beneficiaria, tales como el alquiler de elementos de transporte, telefonía, internet, seguros, material fungible, fotocopiadora, indumentaria y uniformidad, gastos de mantenimiento y gestión de la página web, gastos informáticos (software, hardware, reparaciones, …), seguros, cánones derechos autor".