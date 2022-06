La comisión creada para investigar las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local no sirvió para revelar ningún tipo de fraude en el proceso, pero sí que abrió una nueva polémica tras las palabras del jefe del Cuerpo de seguridad, José María Conesa, en las que reveló una supuesta trama de "subordinados", a los que calificó de "delincuentes", para forzar su relevo.

Esa nueva espita ha llevado a Unidas Podemos y Compromís a firmar una moción conjunta para pedir al Pleno la creación de una nueva comisión de investigación, esta vez centrada en las palabras de Conesa, quien denunció un presunto complot de "subordinados" para que el alcalde, Luis Barcala, le releve como máximo responsable de la Policía Local, un cargo que ocupa desde que fue nombrado por la entonces regidora Sonia Castedo a mediados de 2009.

La intervención de Conesa ante la comisión no dejó indiferentes. Fue, de largo, la que aportó más elementos para el debate, al poner nuevas sospechas sobre la mesa. El jefe policial, antes de que llegase el turno de preguntas de los miembros de la comisión, ya había soltado la bomba. No necesitó que nadie le diera pie: "Comparezco por un rumor sin autoría explícita, por un documento que todo lo que dice es falso, inexacto y tendencioso. El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias. Se trata de un burdo montaje en el que yo soy la pieza a ganar".

Así empezó una intervención en la que, según avanzó, Conesa siguió concretando aún más su denuncia pública, que previamente había interpuesto ante la Comisaría de la Policía Nacional. "En el documento, menos de trata de blancas y de tráfico de drogas, se me acusa de todo. Me refiero a compañeros del Cuerpo, subordinados míos, a los que todos los días veo pasar. Uno de ellos querrá ser jefe, otro piensa que he beneficiado a otra academia y otros lo harán porque no ascendieron o porque su hijo no aprobó. Lo han hecho por venganza o porque quieren mi puesto", prosiguió Conesa ante el asombro general, y eso que se negó a dar nombres, aunque expresó en público su deseo de que la "justicia aplaste con todo su peso los rumores cobardes y despreciables".

Ahora, un mes después de esa sesión, los grupos municipales de Unidas Podemos y Compromís han anunciado su intención de elevar al Pleno de junio una moción para acordar la creación de una "comisión de seguimiento de la denuncia del jefe de la Policía Local de Alicante sobre la situación interna del cuerpo municipal". La moción se presenta, según señalan, "tras el cierre de la comisión aprobada el pasado mes de marzo, firmada por todos los grupos municipales por la que se acordaba la creación de una Comisión No Permanente del Pleno sobre la tramitación del proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante".

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, considera que "Barcala no puede hacer oídos sordos cuando el jefe de la Policía Local denuncia que tiene subordinados delincuentes, y que afirma que la filtración de presuntos enchufes responde a una maniobra de derribo interna". López advierte de que “ignorar o calificar de "opinión, como ha hecho recientemente el alcalde, una denuncia pública de complot de unos subordinados contra el mando de una institución como la policía local, formulada en un espacio oficial como es una comisión, supone degradar la calidad democrática de toda la institución del ayuntamiento”.

Ante esta situación, López defiende “la creación de una comisión que esclarezca el alcance de esta posible conspiración, ya que o bien el señor Conesa ha mentido y por tanto, desprestigiado gratuitamente el cuerpo que lidera, lo que le incapacita para continuar un minuto más en ese puesto, o bien estamos ante unas maniobras oscuras que deberían llevar a la salida del cuerpo de los presuntos implicados”. El portavoz de Unidas Podemos concluye que “Barcala tiene la responsabilidad, puesto que es el máximo mando del cuerpo, de garantizar que tenemos un cuerpo de la Policía Local limpio, libre de complots, delincuentes y enchufes”.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, señala que ya se sabe que "Luis Barcala prefiere esconderse y no dar la cara antes que afrontar los problemas". "Pero es alcalde la ciudad y, por ello, tras la denuncia del jefe de la Policía Local, que dijo que es víctima de un complot, la solución no puede ser no hacer nada. Por eso presentamos una iniciativa en el pleno para ver qué hay detrás de esta denuncia y generar tranquilidad, estabilidad y confianza en un cuerpo de policía que está en un momento complicado tras la denuncia de su comisario jefe", finaliza Bellido. La propuesta deberá sumar más apoyos para salir adelante, ya que por ahora solo cuenta con cuatro votos de los 29 del Pleno.