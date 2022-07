El alcalde de Alicante, operado de nuevo con éxito de la cadera

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, se ha sometido a una nueva intervención quirúrgica en la cadera, de la que ya fue operado por primera vez el año pasado. El edil, que fue sometido ayer a esta intervención, se recupera favorablemente, hasta el punto de que ya descansa en su domicilio tras recibir el alta hospitalaria. Su intención es estar operativo en unos pocos días, como ya hizo en julio de 2021, según confirman fuentes municipales. "La semana que viene ya estará funcionando pero con cuidado", apuntan fuentes de su entorno. Pese a esta operación, el regidor en principio no tiene previsto tomar vacaciones.

La primera operación a la que fue sometido tuvo lugar a principios de julio de 2021, en la cadera derecha para acabar con un problema que llevaba tiempo arrastrando. La operación también se desarrolló con éxito, según comentaron entonces fuentes cercanas al regidor alicantino. Un año después ha optado por volver a pasar por el quirófano.

Barcala, pese a la intervención, decidió entonces no delegar la firma, al menos inicialmente, y optó por seguir trabajando a distancia.

El alcalde informó previamente al resto de miembros del equipo de gobierno de su paso por el quirófano. Esta intervención obliga a suspender su agenda pública.

"Ayer [este jueves] pasé por el quirófano para operarme de una lesión antigua que me ocasionaba fuertes dolores, no solo al caminar sino también en reposo. Afortunadamente, parece que todo ha ido como debía y en breve empezaré la rehabilitación para estar bien cuanto antes. De lo que no hay duda es de que las muletas serán mis fieles compañeras por un tiempo. Quiero dar las gracias a mi traumatólogo, Jesús Mas, y a todo el equipo sanitario. ¡Seguimos!", escribió entonces el alcalde en las redes sociales.

En esta ocasión, ha quedado patente su ausencia en la agenda municipal en los últimos días, en la que sí ha figurado la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, como asistente a algunos actos.

Si su recuperación es favorable, como toda apunta a que resultará, Barcala empezará a asistir a actos en los próximos días y podría presidir el Pleno ordinario de julio, del último jueves de este mes, con toda normalidad así como asistir a reuniones junto a los concejales del equipo de gobierno y participar en actos de distinta índole como suele ser habitual en su cometido al frente del Ayuntamiento de Alicante.