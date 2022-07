Una asociación recoge más de 40.000 firmas para que se debata en Les Corts la libertad de elección de lengua

Una asociación ha recogido más de 40.000 firmas de ciudadanos en su apuesta por la libertad de elección de lengua en la Comunidad y en contra de que "se imponga el valenciano sin que se respete ese derecho a elegir". La entidad, con el nombre Hablamos Español, lleva cuatro años realizando diversos actos reivindicativos, incluidas caravanas de coches, aunque una de las principales motivaciones y más recientes es la iniciativa legislativa popular que promovieron en febrero en las Cortes Valencianas para que haya "líneas puras e íntegras" en el aprendizaje en los colegios y evitar así el "problema del requisito lingüístico".

Asun Núñez, coordinadora de la asociación en Alicante, explica que las firmas se recogieron en carpas informativas durante la pandemia y que en febrero se llevaron a las Cortes en pro de la libertad de elección de lengua en toda la Comunidad Valenciana.

"Una vez presentadas las firmas, nos informaron desde el departamento jurídico de las Cortes de que había una contradicción con el reglamento y nos derivaron a la Comisión de Educación pero lo rechazamos porque la ley da derecho a la ciudadanía a exponer nuestra réplica ante los grupos parlamentarios. Nos ha costado muchos escritos y que nuestro equipo jurídico rebatiera que no íbamos a ir a la Comisión de Educación y que lo llevaríamos al Tribunal Constitucional, donde pensábamos denunciar a la Mesa de las Cortes por prevaricación por no desarrollar el reglamento".

Tras toda esta lucha, la asociación consiguió que este jueves las Cortes Valencianas modificasen el reglamento, "gracias al apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, y a la abstención del PSOE y de Unidas Podemos, por lo que iremos a Cortes a debatir la ley y podremos rebatirla. Creemos que se quería evitar el debate sobre la libertad de elección de lengua. No queremos quitar el derecho a nadie sino tener los mismos derechos. Que se imparta la educación en castellano, con la asignatura de valenciano pero no toda la educación en valenciano, y docencia en español y aprendizaje de cuantos más idiomas mejor, pero desde la voluntariedad, no desde la imposición".

La asociación considera que la imposición de la lengua genera problemas de convivencia, como entienden que ha pasado en Cataluña o Baleares, "donde no pueden ir profesionales médicos ni docentes por el tema de la lengua".

Hablamos Español defiende estatutariamente que en las comunidades autónomas españolas con cooficialidad lingüística se respete la libertad de elección de lengua vehicular entre las oficiales en la enseñanza; Administración en las dos lenguas; enseñanza libre de adoctrinamiento nacionalista; función pública sin aranceles lingüísticos; recuperación de la oficialidad de los topónimos en español; y apertura de las ayudas a los creadores en cualquiera de las lenguas oficiales. Su web es www.hispanohablantes.es

Entre las iniciativas llevadas a cabo por Hablamos Español están las protestas de familias por la promoción de Escola Valenciana y la venta de sus camisetas en los centros de enseñanza; así como distintas movilizaciones en Castellón, Valencia y Alicante contra la Mesa de las Cortes por censurar la Ley de Libertad Elección de Lengua. También solicitaron a las Cortes Valencianas la paralización de los plazos de tramitación de su iniciativa legislativa popular de libertad de elección de lengua mientras no se reconociera su derecho a defender la Ley ante el plenario.