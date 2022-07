Martín-Zarco puede integrar en su equipo a cualquier festero que esté dado de alta en Hogueras y que acepte

La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, puede llamar para integrar en su equipo directivo a cualquier festero que esté dado de alta en las Hogueras, y que acepte la oferta, una vez modificados los estatutos que obligaban a estar tres años censado en la Fiesta para optar a algún cargo en la entidad que organiza las fiestas oficiales, en medio de una crisis tras avanzar su marcha el próximo 31 de julio tres de los vicepresidentes y el asesor jurídico. De los cuatro dimisionarios, tres llevan diez años en la directiva de la Federació, desde la etapa en que era dirigente el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, y son auténticos pesos pesados en la labor de dirección. Uno de ellos entró con Martín-Zarco al ganar las elecciones.

De momento el silencio impera en el ente que organiza las fiestas oficiales sobre la renovación que tiene que acometer tras quedar descabezada la directiva.

La marcha de Manuel García, vicepresidente económico; Kiko Vinal, vicepresidente de Asociaciones; Alba Antón, vicepresidenta de Imagen y Comunicación; y Conrado Albaladejo, asesor jurídico, deja solo al vicepresidente de Fiestas y Actividades Culturales, Juan Carlos García, junto a la secretaria general, Rosana González. Se perfilan más despedidas en otros estamentos de la entidad, que los interesados no quieren confirmar hasta comunicárselo y hacerlo efectivo con la presidenta.

Desde que se conocieron estas despedidas ha sido del todo imposible hablar con Martín-Zarco. Según festeros, la presidenta ha sondeado a varias personas para reemplazar a los que deciden dejar la Federació.

Estas dimisiones dejan en una situación delicada a Martín-Zarco cuando afronta la organización de las fiestas de 2023, las últimas de su primer mandato. Una etapa, la de la primera mujer que preside las Hogueras, marcada por la pandemia que obligó a suspender las fiestas de 2020 y 2021.

Tanto García como Antón y Albaladejo llevan diez años en la cúpula directiva de la Federació de Fogueres, desde que dirigía la entidad Manuel Jiménez (2012/2019), actual concejal de Fiestas, y optaron por continuar en la candidatura de Martín-Zarco. Previamente, también habían dejado su cargo la que fuera delegada de Juventud, Sandra Bermúdez, que fue fichada por el gobierno municipal como asesora, y la interventora, Eva Fenoll.

El hecho de que tantas personas coincidan en marcharse de la entidad, para lo que esgrimen razones personales y profesionales, sorprende a una parte de la Fiesta, que especula con que pueda existir mar de fondo. Ante la soledad de la presidenta, su oponente en las elecciones de hace tres años, David Olivares, se ofrece a ayudarla ya que considera que esta situación, unida a la crisis general de falta de festeros y de problemas para financiar la celebración, "traerá graves problemas".

"Quiero ayudarla, necesita ayuda y merece que la ayudemos", afirma Olivares, quien ofrece su colaboración, aunque no aceptaría una vicepresidencia, señala. "No somos rivales, solo festeros con opiniones distintas y me prestaría a ayudarla porque tengo mis principios. Me pongo a su disposición". Olivares aprovecha para pedir a los foguerers en general que "ayuden a muerte a la presidenta porque la que se avecina, ya no solo por las dimisiones, sino por las circunstancias actuales, son unos años muy difíciles". Asimismo, admite que tiene intención de presentarse a la convocatoria de elecciones de 2023.