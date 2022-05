Toñi Martín-Zarco, presidenta de la Federació de Fogueres: “La pandemia, la guerra, los precios…Va a ser una temporada difícil pero las Hogueras son para evadirse"

Aunque es su tercer ejercicio como presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco vivirá sus primeras fiestas como presidenta dado que en 2020 y 2021 no hubo plantà por la pandemia. Asegura disfrutar de cada acto conforme se aproxima la semana grande (queda poco más de un mes) con una gran emoción.

¿Cómo se presentan las Hogueras?

Con mucha expectación y con ilusión. Es como lo definiría porque estamos todos con unas ganas tremendas de poder volver a plantar y de sentir lo que sentíamos hasta e último año en que se pudo. Es la ilusión personificada tras dos años sin poder tener Hogueras, esperando que todo vaya bien y que sean inolvidables por todo lo que conlleva y lo que ha significado su ausencia en años pasados. Muy entrañables por todo lo que esperamos vivir y compartir.

¿La Federació lo tiene ya todo preparado?

Está todo el calendario perfilado, todos los permisos solicitados y ahora estamos limando las cosas que van surgiendo. Cada semana tenemos ya algún acto y esperando que lleguen los días grandes. Aparte de todo el trabajo que estamos haciendo, he comentado con los presidentes que la sensación es como si faltase mucho tiempo para las fiestas pero en realidad no falta nada. Tenemos una sensación pausada de la realidad desde el covid. El ritmo que llevábamos tan rápido de vida se detuvo, se paralizó todo. Te da para reflexionar en cómo estábamos viviendo y a pensar en la familia, el trabajo y la Fiesta. Coger el ritmo está costando pero con las ganas e ilusión que tenemos vamos a conseguir que sean unas Hogueras muy emotivas y entrañables.

¿Ha habido fuga de festeros por este parón?

He estado pendiente del censo en contacto con la secretaria general y prácticamente estamos igual. Pensaba que la gente se iba a dar de baja. Es cierto que la mayoría de comisiones ha mantenido cuotas, otras no han cobrado nada, otras la mitad...A ver si a raíz de las Hogueras la gente se mantiene. Va a ser una temporada difícil, lo tenemos claro, además de la pandemia, tenemos una guerra, la subida de precios….Queremos que la gente vea que sus momentos en una comisión son para distraerse de los problemas diarios y evadirse de la realidad. En la Fiesta hay que trabajar mucho pero también disfrutarla. Esperamos que la gente siga en las comisiones, aunque va a ser una temporada complicada y lo tengo claro.

¿Habrá alguna novedad en el desarrollo de la Fiesta?

Queremos celebrar la fiesta del pregón con las comisiones y le estamos dando vueltas a las mascletàs a ver qué podemos hacer. La novedad es que vamos a celebrarlo todo. Ahora celebramos cualquier cosa de manera alegre y festiva, cualquier acto, actividad, detalle, le damos un valor tremendo. En los permisos de plantà las Hogueras Especiales empezarán un poco antes. Está la nueva ordenanza de fiestas que habrá que poner en práctica y que estrenamos nosotros.

¿Cómo afecta esta ordenanza a la celebración?

Empezaremos a llenar la ciudad de barracas y racós, y ahora hacen falta proyectos para todo, una burocracia que antes pasaba más desapercibida y que ahora está más asentada. Espero que afecte lo menos posible porque se ha hecho para una mejor organización de las fiestas y de la ciudad. Es cierto que está todo más estructurado.

Ya hubo problemas con los requisitos para las carpas….

El tema de las carpas ya trajo sus más y sus menos. Está en proceso de solución, estamos viendo algunas barracas y racós uno a uno, pero estoy convencida de que todos podrán plantar con normalidad, que es lo que siempre pedimos. Que lo hagan como en 2019, y esperamos conseguirlo. Hay buena relación con el Ayuntamiento y todos, hogueras, barracas, Federació y gobierno municipal, todos estamos poniendo de nuestra parte para solventar cada caso.

Hablaba antes de que están dando vueltas a la mascletà, ¿seguirán en Luceros?

El concurso lo saca Fiestas y tenemos que verlo con ellos, pero que yo sepa no hay ninguna novedad. Tampoco hay ninguna norma ni decretos sanitarios. Cuando estuvimos en Fallas en marzo no había restricciones de público, solo la que marca la capacidad de la plaza. No obstante, creo que hemos aprendido que ese tipo de aglomeraciones hay que controlarlo más y ser más precavido y prudente. Estoy segura de que mucha gente seguirá llevando la mascarilla.

Mascletàs que ayudarán a los pirotécnicos, que tanto sufrieron en pandemia….

Igual que los artistas, lo han pasado muy mal; e igual que organizamos desfiles de indumentaria para echar una mano a estos profesionales, buscamos subvenciones para los artistas donde hiciera falta, y para los pirotécnicos y las banda de música también, a todos los colectivos que viven de las fiestas de la ciudad.

¿Cómo pueden afectar a la celebración de la fiesta las obras en el centro de Alicante?

Tuvimos una reunión con el concejal de Seguridad respecto a las obras en Constitución, Bailén y Duque de Zaragoza, y nos dijo que para Hogueras ese tramo estaría terminado, y si se retrasaban y no se podían concluir que se paralizarían y seguirían después. Afectan a la hoguera Ruperto Chapí y a la barraca Los Gorilas. Si terminan plantarán en su sitio y si no se buscará un sitio en el distrito.

¿Vino bien el parón para hacer cambios en el calendario festero?

En el parón de estos dos años nos hemos dado cuenta del ritmo de lo que estábamos viviendo y de ritmo que llevábamos. Nos encontrábamos de que teníamos el 75% del calendario por llevar adelante en dos meses y medio. Siempre le he dado vueltas a esto, a la idea de intentar empezar el ejercicio con las representantes de los distritos ya proclamadas y que cuando acabe se puedan presentar a candidatas a Bellea del Foc y disfrutar de su año completo. Había meses con mucho vacío. Ahora que estamos con la burocracia de los permisos para plantar, hemos visto que se necesita mucho para planificar todo lo que rodea a la plantà de la foguera, que decimos que es lo principal en la Fiesta.

¿Puede ayudar la medida a llevar más gente a la Fiesta?

Como foguerer, los cambios siempre han sido difíciles porque el primer año a veces pilla con el pie cambiado pero el tiempo da la razón a todo lo que se ha modificado para mejorar la organización de la Fiesta y ha ido bien. Que tengamos mucho más tiempo para preparar las Hogueras permite a las comisiones que puedan hacer más actividades previas para potenciar la convivencia en su barrio y atraer más festeros. Darnos a conocer. Antes todo estaba muy condensado en pocos meses, la elección de la Bellea, la proclamación. Apenas había tiempo hasta Hogueras. Tiene sentido que lo más importante sea centrarnos en preparar la fiesta. Aparte de que cuando llegan a junio, las representantes (del fuego) están más asentadas y saber perfectamente cómo moverse. Lo mismo que las bellezas y damas de los distritos, que podrán participar en todo lo que haga su comisión.

Al hilo de la nueva ordenanza, ¿se va a intentar que el centro de Alicante no esté tan masificado en Hogueras?

Es cierto que en el centro hay muchas comisiones de hogueras y barraca. Son espacios que están ahí. Por nuestra parte queremos promocionar y repartir por toda la ciudad actividades para que no solo esté presente la Fiesta en el centro. Los barrios son muy importantes para nosotros, hay comisiones que son muy buenas en los barrios. Todas las hogueras y barracas lo son. Vamos a potenciar la celebración de la Fiesta en toda la ciudad, no solo en el centro.

¿Qué pediría a los alicantinos?

Pido que la gente participe este año a tope con la Fiesta. Estamos trabajando muchísimo para poder ofrecer unas Hogueras inolvidables porque nos lo merecemos todos, los foguerers y la ciudad, y por nosotros no va a quedar. Lo afrontamos con muchas ganas, cuando es así lo demás va rodado.

Serán sus primeras Hogueras como presidenta de la Federació…

Sí, a pesar de ser el tercer ejercicio. Siempre es una responsabilidad pero después de este parón por la pandemia me emociono mucho en cada acto porque es la sensación de que después de dos años lo valoras un montón. Ya estamos de vuelta aunque nunca nos fuimos. Seguimos aquí y adelante.