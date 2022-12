Rafa Mas Muñoz llegó al Ayuntamiento de Alicante en 2019, como "número tres" de la lista electoral tras la salida de la "dos" Sonia Tirado, que dejó el acta para asumir un cargo en el Botànic. Casi cuatro años después, Mas ha conseguido el aval unánime de la Asamblea, forzando que Natxo Bellido dé un paso a lado para evitar acudir a unas primarias en las que, a priori, el favorito era Mas. Ahora, ya con el apoyo de la coalición, llega el momento de pensar en posibles coaliciones entre las siglas a la izquierda del PSOE. Mas apuesta por ellas, dice que es el ADN de su coalición.

Hace menos de cuatro años se estrenaba como concejal en el Ayuntamiento de Alicante y ahora se ha ganado el derecho a encabezar la lista de Compromís a las municipales de 2023...

Ha sido increíble. Estoy muy agradecido a toda la militancia, y también a mi compañero Natxo Bellido por su alto grado de responsabilidad y de generosidad. Él ha facilitado que este acuerdo fuera posible, ya que sin él seguramente hubiéramos acabado en primarias. Le agradezco no solo la generosidad, sino también este trabajo de tres años y medio conjunto. Nos hemos dedicado a fiscalizar y a ser propositivos. Y también a escuchar a la comunidad, a crear comunidad y reforzarla, ya que en Alicante tenemos un serio problema con la falta de participación ciudadana. La comunidad está muy segmentada en muchísimas causas, y lo que hemos hecho es juntarla.

¿Cómo ha logrado desbancar a un histórico como Natxo Bellido, que se ha visto forzado a dar un paso al lado para evitar unas primarias en las que usted, a priori, tenía ventaja?

[Se ríe] Yo no lo llamaría forzar. Al final es la consecuencia de un trabajo conjunto y de conocer muy bien la realidad de la ciudad. Nosotros hemos abierto Compromís a la ciudadanía. De hecho, se están afiliando personas migrantes, y somos una fuerza abierta e inclusiva. Conocer muy bien la ciudad y abrir el partido a la ciudadanía ha llevado a hacer ese relevo. Pero yo no diría relegar o forzar, ha sido algo natural.

Usted y Bellido representan perfiles muy distintos. Él es más institucional, usted más activista… ¿Va a cambiar mucho el mensaje de Compromís?

Yo soy alicantino, soy hijo de cigarrera. Me he construido y me he educado en comunidad. Yo conozco muy bien el sentir de la ciudadanía. El cambio entre el modelo de hacer política de Bellido y el mío no será mucho, aunque en mi equipo está el partido, la coalición y también la ciudadanía, los líderes vecinales y sociales. Yo me apoyo mucho en la ciudadanía y eso sí que va a ser una seña de identidad clara de Compromís. Siempre me he dedicado a organizar, a crear, a construir. Y en eso sí que ese sí que va a ser una seña de identidad clara.

¿Qué le gustaría mantener de la forma de hacer política de estos cuatro años? ¿Y cambiar?

Quiero basar nuestras políticas en dos principales aspectos: la eco-innovación y la lucha contra la desigualdad, pero no en un discurso de ricos o pobres, sino en reforzar los servicios públicos en los barrios. El alicantino es muy de barrio. Creo que la desigualdad se tiene que luchar creando servicios potentes, culturales, deportivos, sociales, comunitarios, centros de mayores y centros juveniles en cada barrio. Así se podrá luchar con la desigualdad de una manera mucho más innovadora. Más allá del típico discurso de ricos o pobres.

Usted ha sido el último cabeza de lista de la izquierda en oficializarse. ¿Ve posible y conveniente un pacto a la izquierda del PSOE?

Lo hemos hablado en la Ejecutiva y en la Asamblea de Compromís. Nosotros creemos que en el ADN de la izquierda está el debate y la confrontación de ideas. ¿Qué vamos a decir cuando somos de Compromís? Que somos una coalición que ha sabido gestionar muy bien matices, pero con un objetivo claro que es vencer a la derecha y transformar la sociedad para mejorar la calidad de vida. Y esas son las señas también de una posible confluencia, que puede ser con un pacto electoral o con una confluencia tal y como plantean algunas otras formaciones. También hay que ver qué van a hacer Podemos y Esquerra Unida, si van a ir juntos o separados. Es un tema que tendrán que resolver en breve. Es decir, claro que sí a la confluencia, con el objetivo claro de vencer a la derecha. Yo insto ya a mis compañeros de Esquerra Unida y de Podemos y tejido social a conformar un decálogo de diez propuestas claves que deben ser los ejes principales para poder presentar a la ciudadanía otro modelo de ciudad.

Y de avanzar esa confluencia, ¿hasta qué punto estaría usted dispuesto a renunciar a encabezar esa “herramienta” electoral?

Mi candidatura se sustenta en un consenso de toda la coalición. Yo no soy dueño de esta candidatura. La discusión no es que vaya yo de uno, de dos o de tres, la cuestión es qué querrá hacer la Asamblea de mi partido.

Si ustedes fueran en solitario, ¿cuál sería el objetivo de concejales? Tuvieron tres con el tripartito, ahora dos…

La gente que me conoce sabe que soy muy ambicioso. Yo no me conformo con dos concejales. Vamos a dar la batalla conformando una lista electoral con gente preparada, con capacidad, de todos los sectores de la ciudad. Creemos que este Ayuntamiento tiene que ser recuperado para los alicantinos y no como ahora que Barcala gobierna contra los alicantinos.

Menciona ser ambicioso. ¿En qué nichos van a buscar nuevos votantes?

Pues vamos a apostar por esa bolsa de personas progresistas, que huyen de las estridencias, de las ocurrencias y que quieren una fuerza moderna, ecologista, feminista, muy arraigada en la realidad social de la ciudad. Además, una izquierda que reivindica ante Madrid y ante Valencia lo que nos corresponde como ciudad.

Habla de ganar a Barcala en las urnas. ¿La oposición de izquierdas ha hecho lo suficiente para pasar al gobierno?

Claro que habremos cometido errores como oposición. Sí que es cierto que en época de pandemia nosotros como coalición nos hemos puesto al lado del gobierno de Barcala para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica. Nosotros hemos hecho una labor de fiscalización y propositiva, creando comunidad. Con el resto de las izquierdas ha faltado coordinación, pero nuestro objetivo siempre ha sido evidenciar las deficiencias de este gobierno y plantear un relato de ciudad distinto al del señor Barcala, que es un gobierno que se ha apoyado sobre todo más en la extrema derecha. Hay muchas causas que están inconexas porque la derecha se ha movido muy bien en el individualismo, se ha cargado la comunidad. Natxo y yo nos hemos dedicado a escuchar y a construir comunidad. Queremos que se libere de vías la fachada litoral, agilizar el Parque Central, dotar de equipamientos a barrios como Carolinas o Benalúa. Trabajar contra esa soledad que está matando a nuestros mayores, porque tenemos unos servicios sociales que están colapsados. Y a estas causas hay que unir cuestiones claves como la limpieza y la gestión de residuos.

Se refiere a la mejorable coordinación de la izquierda. Durante estos años, usted ha explotado más su perfil activista, dejando los acuerdos y negociaciones en manos de Bellido. ¿Se ve desempeñando ese perfil más institucional?

Sí, yo he aprendido mucho. Un político no tiene por qué saberlo todo ni venir aprendido de casa. Yo he crecido mucho con mi compañero Natxo Bellido y con el resto de la coalición. En estos casi cuatro años, he crecido como persona y como político. Claro que el perfil de negociación, de mediador y en pro de la confluencia lo tengo que ejercer ahora. De hecho, conozco muy bien el PSOE, porque yo vengo de ahí. El PSOE tiene que hacer un ejercicio de perfeccionar las herramientas a nivel democrático. Y luego también conozco a mis compañeros de Esquerra Unida, ya que Iniciativa viene de ahí, y a los compañeros de Podemos. Yo creo que ya nos conocemos todos, sabemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Es un momento ahora de sentarse y de marcar la estrategia, de unir fuerzas en la izquierda con el objetivo de derrotar a la derecha y cambiar radicalmente el modelo de ciudad.

Sobre Unidas Podemos y el PSOE... ¿Qué le parece esa estrategia de la coalición morada de apuntar la crítica tan directa contra un posible socio de gobierno en Alicante?

Tenemos que proyectarnos a la ciudadanía como una fuerza progresista, sin estridencias y con capacidad de gobernar. Nosotros somos una coalición de gobierno y tenemos que tener respeto hacia las personas con las cuales cogobernamos. Marca distancias con el PSOE no se hace criticando al PSOE, sino contraponiendo nuestras propuestas a la del PSOE. ¿Cómo se vence políticamente a un socio? Visibilizando que tu programa electoral es distinto en ciertos matices. Criticar por criticar me parece un error de bulto. Pasamos de las estridencias y de generar broncas con los partidos con los que queremos confluir y gobernar.

Respecto al PSOE, ¿ve capaz a este PSOE liderado por Barceló de “tirar” del resto de la izquierda?

Yo confío en la capacidad de Ana Barceló. Creo que es una buena candidata. Creo que es una de las últimas oportunidades del PSOE para ser esa herramienta potente que necesita Alicante para transformar la ciudad. Yo confío que esta vez sí que va a ser la vez. Espero y deseo. Necesitamos a un PSOE fuerte. Confío en que Ana Barceló tenga el criterio, la capacidad y la valentía para conseguirlo.