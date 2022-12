Unidas Podemos solo ha sumado el respaldo de Compromís para la creación de una comisión para regular el ocio vinculado a los locales de ocio. La propuesta ha contado con el "no" de los socios del bipartito (PP y Cs) y de Vox, además de la abstención de los socialistas. La comisión buscaba realizar un diagnóstico de la situación del ruido emitido por los locales de ocio, sobre todo en el centro de la ciudad, la vulneración de derechos fundamentales de vecinas y vecinos, y la búsqueda de soluciones, además de proponer y acordar el impulso de una estrategia que aborde el problema y dé soluciones que permitan el descanso de vecinas y vecinos de la zona centro. A su vez, la comisión pretendía invitar a sus sesiones a asociaciones y entidades.

En el debate, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha lamentado la inacción del gobierno municipal, una crítica a la que se han sumado el resto de la izquierda y también Vox. "¿Piensan traer algo al pleno de Alicante? Es evidente la parálisis del equipo de gobierno. Su modelo es el del descontrol. Vivir en esos barrios es una gesta heroica de resistencia. Pese al anuncio nunca más se supo de la ordenanza del ruido que anunciaron", ha señalado López. En el "sí" también se ha situado Compromís. Su portavoz, Natxo Bellido, también ha recordado el silencio del ejecutivo local respecto a la revisión de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, que el bipartito preveía aprobar en este último pleno del año, aunque finalmente no se ha incluido en el orden del día. "Aquí los vecinos tienen que al juzgado, lo que supone un fracaso de la política. Estamos aquí para solucionar conflictos", ha apuntado Bellido.

El "no" lo ha abanderado el principal socio del ejecutivo local. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha rechazado la creación de la comisión, a la vez que ha defendido el trabajo del bipartito. "Hay un problema del ruido que reconocemos, hay que defender a los vecinos y también a los locales. Estamos realizando los estudios necesarios, porque las decisiones deben estar argumentadas para evitar recursos de los vecinos y de los negocios. Vamos a poder actuar por tramos de calles y por locales concretos", ha apuntado Villar, sin más compromisos en cuanto a tiempos.

Desde Vox, el portavoz, Mario Ortolá, ha cargado contra el gobierno municipal por la falta de soluciones, aunque ha descartado que una comisión sea la solución. "Los vecinos del centro no pueden descansar y la obligación del Ayuntamiento debe aplicar soluciones eficaces. Los propietarios de los locales no tienen culpa, porque el ruido se produce fuera, en la calle. A la izquierda no les importan los vecinos, tienen un problema con la hostelería", ha agregado.

Por último, en la abstención se ha posicionado el PSOE. La portavoz adjunta, Trini Amorós, ha criticado a Barcala por sus cinco años de gobierno. "Es un tiempo suficiente para haber dado solución al problema del ruido en Alicante. Ni Ordenanza de Ruido, ni Ordenación de Ocupación de Vía Pública… Esta iniciativa permite poner sobre la mesa un problema enquistado. Cinco años de tiempo para solucionar el problema, y no han hecho nada. El dialogo entre las partes lo tiene que propiciar es el alcalde", ha añadido.

Previamente al debate han intervenido el presidente de la Asociación de locales de restauración y ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano, que ha recordado que los vecinos han vuelto a acudir a los juzgados para buscar soluciones al ruido, y el portavoz de la Asociación del Centro Tradicional, Josep Vicent, que ha tenido un enganchón con el alcalde tras criticarlo duramente: "Es el máximo responsable del daño irreparable que sufren los vecinos. Ignora el sufrimiento vecinal".

Un proyecto del gobierno local

El Pleno ha arrancado con la aprobación, por unanimidad, de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de alcantarillado de Alicante.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la creación de una comisión para la actualización del mapa escolar y la coordinación de las infraestructuras educativas de la ciudad, en una debate marcado por los reproches entre la izquierda y la derecha por la gestión de la Generalitat Valenciana. La propuesta de Compromís ha sumado el apoyo del resto de la bancada progresista y el rechazo de toda la derecha.