Los principales afectados de la falta de taxis adaptados en Alicante son los propios usuarios, que ven demorados sus desplazamientos cuando no directamente cancelados. Uno de estos usuarios es Fernando Ruiz Marco, abogado penalista que lleva, entre otros casos, la acusación particular del Caso Sala y la defensa del empresario Enrique Ortiz. El pasado 3 de diciembre, Ruiz Marco necesitó de uno de estos taxis adaptados para un desplazamiento entre El Campello y el centro de Alicante que, tras más de dos horas de espera y de solicitar el servicio, le fue cancelado.

"No hay servicio", lamenta el letrado, que asegura que desde el pasado 3 de diciembre no ha vuelto a solicitar un taxi ante la posibilidad de tener que soportar una nueva cancelación. Los taxis dan servicio a cinco localidades: Alicante, El Campello, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant y Muxtamel. Las cuatro últimas, como reconoce la propia Asociación de Taxis Adaptados de la Comunidad Valenciana, están más desatendidas.

«Nunca me había pasado que me anularan el servicio y me ha ocurrido dos veces en solo dos meses»

La peor parte, incide Ruiz Marco, es la "falta de humanidad" que se recibe desde la centralita. "Te dicen que vayas a la avenida de la Estación, subas a la sexta planta -lo que ya tiene su aquel en personas discapacitadas, imagino que habrá un ascensor- y pongas una queja". Una atención que, asegura, ha ido a peor. «La persona que atiende al teléfono no lo hace de forma agradable. Antes la respuesta que se recibía no es como la de ahora. Ahora te dicen que se anula el servicio y vaya usted a poner una queja a la avenida de la Estación».

Servicio público

El taxi es un servicio público, como recuerda el penalista, por lo que debe de atender a todas las personas indistintamente de su condición. Los vehículos adaptados no son utilizados solo por personas con discapacidad o en silla de ruedas, sino también por gente de edad avanzada o que ha sufrido un accidente. "No es una población tan menor", apunta Ruiz Marco.

El letrado insiste en que "no se puede condenar a la inmovilidad a los ciudadanos". El autobús, el otro servicio de transporte público, no siempre es una alternativa "porque hay distancias insalvables cuando te mueves en una silla de ruedas", agrega.

"Hay momentos en los que no hay taxis. Supongamos que solo hay cuatro vehículos adaptados en un momento dado. Entiendo que no haya ninguno en la zona, pero no que no haya una comunicación interna para pedir que acuda uno desde donde se encuentre".

La sensación de los usuarios, resume el letrado, es de "abandono": "Creo que la situación va a peor. Nunca me había pasado que me anularan el servicio hasta ahora, cuando me ha sucedido dos veces en dos meses".

La situación afecta directamente a la ciudad, al ser un destino turístico al que acuden miles de personas cada año: "Es una mala imagen para Alicante, que es una de las principales ciudades turísticas de España, porque esta es una de esas cosas que se cuenta".