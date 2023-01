El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente y CEO de Vectalia, Antonio Arias, presentaron el pasado miércoles las principales novedades del nuevo servicio del autobús urbano, que entrarán en vigor el próximo 1 de febrero. El nuevo contrato incorpora dos líneas circulares por Gran Vía y entre el Cabo de las Huertas y Hospital de Sant Joan. Además, se extiende la red al PAU 5 -hasta ahora sin servicio- y se desdobla la línea 7 para mejorar el servicio a las áreas industriales del Pla de la Vallonga y Las Atalayas. Además, se mejoran las frecuencias en todos los recorridos. La UTE MIA (Movilidad Inteligente de Alicante), integrada por las empresas Vectalia, Subús y Masatusa, afronta el nuevo servicio de transporte público colectivo en autobús de la ciudad de Alicante para la próxima década por 125,6 millones de euros.

Entre las novedades no anunciadas hasta ahora también destaca el cambio de recorrido de la lanzadera del castillo de Santa Bárbara, cuya cabecera se traslada a un punto más turístico que el actual, ubicado en la plaza Gómez Ulla desde su entrada en vigor hace un año. Desde el próximo miércoles, el autobús para subir al castillo de Santa Bárbara llegará hasta la Puerta del Mar, con paradas intermedias frente al TRAM del MARQ, junto al museo y a la altura de la pasarela del Postiguet (en ambas direcciones).

Respecto a las frecuencias, el alcalde ha explicado que serán "modulables", es decir, que "cuando haya cruceristas y una mayor demanda, se incrementará la frecuencia, que no será necesaria en otras fechas". Barcala también ha señalado que el cambio de ubicación se trataba de una petición generalizada, incluyendo al área de Turismo. "Queremos darle más conectividad al acceso al castillo", ha añadido, donde lleva mes y medio sin funcionar el ascensor.

Desde Unidas Podemos, el portavoz de la coalición, Xavier López, ha aplaudido el cambio de recorrido: "Creemos que está bien que el Partido Popular se baje del burro y modifique el trazado de la lanzadera al castillo. No es la propuesta que lleva Unidas Podemos a pleno pero está claro que no querían que se debatiera sobre una cuestión que ya estaba siendo un escándalo"

Cambios y nuevas líneas

Además de que las líneas pasarán a tener colores identificativos para facilitar la información, la línea 14 será circular por la Gran Vía, entre las avenidas de Denia y Orihuela, conectando las líneas radiales, y sustituye a las líneas circulares A y B. Funcionará todos los días y recorrerá toda la Gran Vía, de la Florida (Plaza de la Viña) a la avenida de Denia (Jesuitas), con una frecuencia de 25 minutos diaria.

La línea 28, otra novedad, permitirá conectar la Playa de San Juan, el Cabo y la Albufereta con el Hospital de Sant Joan. Sustituye parcialmente a las líneas 9 y 22, cuyo itinerario cambia y funcionará todos los días con una frecuencia de 20 minutos los días laborables y 30 los fines de semana.

Se mejorará además la conexión entre Alicante y sus polígonos, gracias a una línea más directa, la 7P, que pasa por las avenidas de Aguilera y Orihuela con una frecuencia de 60 minutos. La línea 7 sigue ofreciendo servicio en el barrio de Princesa Mercedes y el Centro Penitenciario, pero además permite conectar con el Centro de salud y de especialidades de Babel, con el Centro comercial Puerta de Alicante y con otras líneas de la red: 2, 3, 4 y 14.

También se extiende el servicio al PAU 5, en Playa San Juan. La línea 22 deja de pasar por el Camino del Faro y el Cabo, donde circulará la nueva línea 28 para dar servicio al PAU 5. Desde la plaza de la Coruña, sigue por Costa Blanca dónde se habilitan las paradas de la línea 21: Milán y Costa Blanca (TRAM). Desde la glorieta de la Democracia, va por Maestro José Garberí, donde se crea una nueva parada en Garberí-Remigio Soler y en Constitución, nueva cabecera de la línea. En el sentido Estación Óscar Esplá, hace parada en la rotonda de la Marjal y recupera su itinerario habitual por Oviedo.

Entre las mejoras destacadas también figuran la Línea 1 (laborables cada 11 minutos en vez de 13, sábados cada 15 minutos en vez de 21 y domingos y festivos cada 20 minutos en vez de 36), línea 2 (domingos y festivos de invierno cada 15 minutos en vez de 19), línea 3 (sábados cada 9 minutos en vez de 11, domingos y festivos cada 13 minutos en vez de 16), línea 6 (laborables cada 12 minutos en vez de 15), línea 8 (domingos y festivos cada 17 minutos en vez de 25), línea 10 (laborables cada 14 minutos en vez de 19, sábados cada 21 minutos en vez de 29) y línea 12 (laborables cada 16 minutos en vez de 17, sábados cada 14 minutos por la mañana en vez de 17 y domingos y festivos cada 28 minutos en vez de 42).

En el barrio de Carolinas, la línea 9 cambia de itinerario. Deja de pasar por la Plaza Santa Teresa, las Cigarreras y Poeta Zorrilla. Desde la Plaza de España, en el sentido Naciones, sube por la Avenida de Jijona y gira por Jaime Segarra, dónde se crea una parada nueva (C.P. Manjón-Cervantes) hasta Pío XII, donde recupera su itinerario actual. En el sentido Estación-Óscar Esplá, desde la Plaza Manila, ya no pasa por San Mateo. En cambio, sigue en las calles Góngora, Amadeo de Saboya y Pinoso, donde se crea una parada (Pinoso), y gira por el carril bus de Maestro Alonso y Jijona hasta la Plaza de España.

En la zona de la Albufereta, en el sentido Naciones va directamente de la Iglesia de Santiago a la Avenida Vicente Ramos (nueva parada en Juan Matos). En el sentido Estación-Ó. Esplá, desde la rotonda de Sergio Cardell, sube en dirección de Miriam Blasco hasta la Glorieta Carolina Pascual y vuelve a bajar hasta Sergio Cardell y Juan Matos, donde hace parada. Las paradas situadas en Olimpo, Rómulo y Zeus pasan a tener servicio de la línea 28.

La línea 10 cambia de recorrido alrededor del centro comercial Vistahermosa. Desde la Plaza Castalla, pasa por Pintor Amorós y por detrás del centro comercial, hace cabecera en la calle Eucalipto, y desde ahí vuelve por Antonio Ramos Carratalá.

La línea 12, además de mejorar su frecuencia, también prolonga su itinerario de Luceros a la Puerta del Mar durante todo el año. Su itinerario cambia en el barrio del PAU 1, con la parada Cruz Roja que se hace en el sentido Puerta del Mar y la parada Luis Rivera en el sentido de la plaza de Juan Pablo II. En el barrio de San Blas, la línea 12 en el sentido Puerta del Mar deja de pasar por la calle Antonio Martín Trenco (sustituida por la línea 5) En cambio, la línea 12 pasa por la Pintor Gisbert y se crea una nueva parada (Gisbert-Alcalá). La línea 5 en el sentido Rambla, deja de pasar por Recadero de los Ríos. En cambio, da servicio al Centro de salud de San Blas y pasa por Antonio Martín Trenco y San Juan Bautista, dónde recupera su itinerario habitual. En el centro, la línea 12 en el sentido Puerta del Mar pasa por la calle Teatro y en el sentido Juan Pablo II por Alfonso El Sabio y Luceros.

La línea 27 será más directa y tendrá nueva cabecera, trasladándose a Luceros y dejará de pasar por Catedrático Soler, Alcalde Carbonell y México. En cambio, desde Óscar Esplá, sigue hasta la Casa Mediterráneo y va por la Avenida de Elche, donde recupera su itinerario actual. Se habilitan nuevas paradas: Estación-Maisonnave y Óscar Esplá-Sempere en el sentido Urbanova y Elche Federico Mayo en ambos sentidos. Ahora, la línea 27 se divide en 3 sublíneas: la 27 A (haciendo las paradas actuales en la Avenida de Elche), la 27 B que pasará por el Polígono de Agua Amarga y la 27 C que pasa por el EUIPO, la Ciudad de la Luz y el Polígono de Agua Amarga.

Nuevo servicio en el Pla con cambios en las líneas 11 y 11H. La línea 11H cambia de itinerario los días laborables y pasa, en vez de Pintor Xavier Soler, por Vicente Reyes, Cristóbal Pardo y León de Nicaragua, donde se habilitan todas las paradas (de las líneas 9 y 10). La línea 11, los fines de semana, mantiene sus paradas actuales. La línea 11H tiene su nueva cabecera en Colonia Requena (correspondencia con las líneas 3 y 17) y la línea 11 va hasta Virgen del Remedio. Se suprime el paso por Divina Pastora.

La línea 3N une Puerta del Mar con Plaza de Luna y en verano, se prolonga hasta Urbanova. La línea 13N sustituye a la 03N actual en su parte norte (del centro a Villafranqueza) y sale de Puerta del Mar. La línea 22N sale de Puerta del Mar y desde ahí tiene el mismo itinerario que la línea diurna 22.

En la presentación, tanto Barcala como Arias han explicado que se espera que en julio pueda entrar en servicio la prestación del nuevo Servicio de Transporte a la Demanda (TAD) para dar cobertura a las partidas rurales con seis líneas: TAD1 Alicante-Moralet, la TAD2 Alicante-La Cañada-Moralet-Villanueva-Alicante, la TAD3 Alicante-La Alcoraya-Rebolledo, la TAD4 Alicante-Salar-Fontcalent-Alicante, la TAD5 Alicante-Bacarot y la TAD6 Villafranqueza-Tángel. Este servicio se prestará tras a través de una aplicación con apoyo de taxis y después de aprobar el reglamento correspondiente que regule su funcionamiento.

Apuesta ambiciosa en la cifra de usuarios

En cuanto al nivel de usuarios, desde Vectalia han estimado que el nuevo contrato permitirá recuperar las cifras prepandémicas, mientras que el alcalde ha sido más ambicioso: "Pretendemos doblar en cinco años la cuota de uso, porque vamos a dar un buen servicio. No hay que usar tanto el coche cuando no es necesario y usar más el transporte público. Actualmente, la cuota del uso es del 12% y queremos pasar 24%", ha señalado Barcala, poniéndose como fecha límite el año 2028, cuando se cumplirá el ecuador de la concesión. El regidor también ha recordado que la nueva adjudicación cambia el modelo, primándose en el precio el número de usuarios frente los kilómetros. "Ya no es indiferente el número de viajeros. Todos nos ponemos en la línea de fomentar el transporte público. Es una de las cuestiones mas importantes del nuevo servicio".

Durante su intervención, Barcala ha explicado que "Alicante estrena su nuevo modelo de transporte colectivo basado en la movilidad inteligente, más sostenible y eficiente, concepto que ha adoptado para identificar el servicio la nueva contrata, que dar respuestas a las peticiones vecinales en todas las líneas y entra de lleno en la era de la digitalización facilitando al ciudadano el acceso a la información de las líneas en tiempo real o la recarga al momento de los bonos a través del móvil, además de fomentar la sostenibilidad al renovar más de la mitad de la flota con vehículos híbridos y eléctricos antes de terminar este 2023". También ha subrayado que el objetivo es "mejorar la velocidad comercial para que sea un servicio más atractivo".

Arias, por su parte, ha resaltado que se avanza "hacia una nueva era sustentada en la movilidad inteligente, que introduce conceptos ya utilizados en el metro con líneas identificadas por colores, paradas que hacen referencia al lugar donde se encuentran en lugar de al número de la calle, y la identificación de los posibles transbordos en cada parada, con acceso digital a la información y a los bonos de transporte, que avanza -según ha proseguido- en la electromovilidad con vehículos y recorridos más eficientes, el uso de energías limpias con nuevos autobuses cero emisiones que hará que MIA y Alicante siga siendo una referencia en el transporte urbano”.

Precio a la mitad

De forma paralela a la puesta en marcha de las nuevas líneas y mejoras en la red de transporte urbano en autobús, se habilitará la bonificación universal del 50% a todos los bonos de transporte (financiada en un 30% por el Estado y un 20% por el Ayuntamiento). Con esta nueva bonificación, el bono 30 días de los autobuses urbanos costará 20 euros, en lugar de los 40 de su precio habitual y ocho euros menos que con el actual descuento del 30%. El bono Móbilis Multiviaje para todo el público se podrá recargar con 10 trayectos por 4,35 euros, la mitad de los 8,70 originales (ahora cuesta 6,05); el bono Ruta 4/30 Joven pasará a costar en febrero 7,50 euros, en lugar de 15 y el bono Móbilis Jove para jóvenes entre 16 y 30 años se podrá cargar con 30 viajes por 10,60 euros y un límite de tres recargas al mes, en lugar de los 21,20 que costaba antes de los descuentos. El mismo porcentaje de descuentos se aplicará a los bonos Móbilis Oro para mayores de 65 años y el Móbilis Escolar para escolares entre 5 y 15 años.