La Comunidad Valenciana es la segunda comunidad autónoma con más opositores en 2023. Estos datos han sido publicados por el portal web Opositatest, que ha llevado a cabo un estudio para valorar el peso del opositor en España, su distribución geográfica y las motivaciones que le llevan a optar por una plaza de servicio público.

El 11,2% del total de opositores en España pertenecen a la Comunidad Valenciana, solo superada por Andalucía, que representa el 21,6% del total. Son seguidas, a su vez, por Madrid, con un 10%; Castilla y León, con un 6.8%; y Castilla-La Mancha, con un 6,4%.

Por el contrario, se sitúan a la cola de esta lista las comunidades de Navarra, con un 2,4%; Principado de Asturias, con un 2%; Cantabria, con un 1,6%; Islas Baleares, con un 1,2%; y La Rioja, que representa un 0,8% del total. Además, también se encuentran en esta posición las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta con un 0,8% y un 0,4% respectivamente.

El estudio se ha realizado con una muestra de 2.000 entrevistas a población de 18 a 55 años representativa a nivel nacional, variando en edad, sexo, situación laboral y localización geográfica.

La investigación también resalta que el interés por opositar en España ha crecido un 10% de media respecto al año pasado, pues el número de personas con intención de opositar ha pasado de unos 2,9 millones en 2022 a más de 5 millones en 2023.

Según los datos que ha extraído Opositatest, uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años ha preparado o está pensando preparar oposiciones. El 29% ha opositado o está opositando y un 22% se plantea opositar en un futuro próximo. El número estimado de opositores en España, que declaran haber opositado o estar opositando, es de cerca de 7 millones entre la población de 18 y 55 años.

Isabel Giménez, opositora para judicatura, comenta que los jóvenes quieren "trabajar para vivir, no vivir para trabajar". Desde su perspectiva, explica que "la oposición plantea la posibilidad de tener un trabajo en el que desarrollarte profesionalmente pero que, además, te permite compatibilizarlo con tu vida personal".

Conseguir una plaza como funcionario público para los opositores tiene clara relación con fomentar estabilidad económica y calidad de vida. Según el estudio, un 65 % de los españoles que han preparado o piensan preparar una oposición afirman que la estabilidad laboral es el principal motivo para opositar. Por lo tanto, consideran que ser funcionarios les proporcionará una mejor calidad de vida que la que ofrecen otros empleos. Es decir, no se fijan solo en el salario, sino que quieren la estabilidad que les ofrece un puesto fijo.

Esto provoca casos como el de Esther Jávega, una licenciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche que ha optado por opositar para conseguir un puesto de funcionaria en Correos "tras no tener un futuro laboral definido" al no encontrar trabajo tras la carrera. Según ella, "no fue difícil tomar la decisión porque, cuando no tienes estabilidad económica ni laboral, no te cuesta tomar la decisión de estabilizar tu vida". Lo que más valoró a la hora de decidirse a opositar fue que "es un trabajo que, si entras, te quedas de por vida".

Tras haber trabajado en otros empleos en hostelería y como profesora en academias, se dio cuenta de que era "imposible" independizarse y "hacer planes de vida como formar una familia sin tener esa estabilidad". Además, considera que muchos jóvenes optan también por buscar una plaza pública "porque no hay ningún tipo de seguridad laboral" y porque la situación de la mayoría de jóvenes "no permite mirar hacia el futuro".

Otro caso diferente, aunque también con relevancia en la búsqueda de empleo público, es el que está directamente relacionado con la carrera cursada. El licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Alicante Iván Díez estima que lo que de verdad le puede proporcionar las oposiciones de educación secundaria es "estabilidad laboral para no tener que buscar destino cada curso". El futuro profesor critica, a su vez, que "hay mucha gente que comienza a ver con buenos ojos la educación cuando no encuentra una salida profesional de lo suyo" pese a que considera que ese trabajo debería ser algo "vocacional".