La Semana Santa 2023 ha sido la de la masividad. En el turismo, con cinco millones de visitantes a la provincia de Alicante; pero también en las hermandades y cofradías alicantinas, que han vuelto a sacar todos sus pasos con las cuadrillas de costaleros al completo, después de tres años marcados por la pandemia.

Ha sido la primera Semana Santa sin restricciones desde la declaración de Interés Turístico Nacional. ¿Cómo ha afectado?

Nosotros teníamos claro ya el año pasado que hubo un incremento notable de gente. La declaración de Interés Turístico Nacional era uno de los principales proyectos que llevábamos en cartera a las primeras elecciones [a la Junta Mayor]. El año pasado, todavía en enero no sabíamos si iba a haber Semana Santa ni qué tipo de Semana Santa. Este año, ya con una seguridad total de que se iba a desarrollar con normalidad, Alicante estaba llena, no hace falta que yo lo diga.

¿Qué opina de la carrera oficial?

La carrera oficial es para destacarla. En otras ciudades con una Semana Santa de prestigio no la tienen, como Málaga, con todo mi cariño y respeto. En Alicante, tanto los palcos de particulares, empresas y entidades como las sillas de venta libre han estado con una ocupación muy alta.

"Este año se han mejorado los exornos florales y la música. A todos los niveles se ha mejorado al año pasado"

¿Cómo valora las procesiones? Este año ha sido el primero en el que han vuelto a salir todos los costaleros desde 2019.

Desde la Junta Mayor tenemos que manifestar nuestro agradecimiento a todas las hermandades y cofradías. Había hermandades que hacía cuatro años que no salían, como era el caso de la Santa Cena. Había muchas ganas también, pero se ha hecho de una forma muy cuidada. Este año se han mejorado los exornos florales de los pasos y la música. A todos los niveles se ha mejorado con respecto a la Semana Santa del año pasado. Todos hemos hecho el trabajo que nos correspondía.

Las obras han obligado a modificar el recorrido de algunas procesiones, ¿cómo han afectado a las salidas?

Con las obras estamos agradecidos al Ayuntamiento porque ha cumplido con las promesas que se nos hicieron, como tener lista la avenida de la Constitución, por la que han pasado algunas hermandades. También con el fondo de saco de la Rambla, que ha estado en obras pero hemos podido tener una opción para llegar a través de la calle San Fernando. Respecto a las obras en las calles Valencia y Sevilla, se ha podido dar salida a las procesiones.

Apenas se han registrado incidentes. ¿Se congratula en este sentido?

Hay que destacar también la cantidad de policías locales que había. Toda la ciudad está intervenida de alguna forma porque hay hermandades que vienen de lejos, de sus barrios. Se han portado con nosotros fenomenalmente bien.

¿Se ha percibido un incremento en el número de costaleros?

Nosotros sabíamos que este año iba a haber un incremento, porque el año pasado todavía íbamos con mascarilla o había gente que estaba contagiada. Este año todo eso no lo hemos tenido. El miedo ha desaparecido tanto por los hermanos como por parte del público. También hemos notado un incremento enorme de nuevas inscripciones. Ahora, después de Semana Santa, haremos un censo con el total de personas de todas las hermandades y cofradías.

"El museo cumplirá una función importantísima de patrimonio, en el Ayuntamiento son conscientes y están por la labor"

La pasada semana, el concejal de Fiestas indicó que se iba a retomar el proyecto del museo. ¿Qué necesidades tiene la Semana Santa?

Es un tema que no es fácil, ya llevamos tiempo hablándolo. El problema que hemos tenido en estos años es el covid, que no es que lo haya paralizado pero lo ha ralentizado. Hay un interés del Ayuntamiento por este tema, tanto Luis Barcala como Manolo Jiménez han mostrado su interés en este proyecto que es beneficioso para la ciudad de Alicante. Cumplirá una función importantísima de patrimonio, son conscientes y están por la labor. Hay que ver las necesidades reales expositivas que nosotros tenemos y a partir de ahí buscar la ubicación más adecuada. Hasta que no pasen las elecciones no lo veremos en profundidad, aunque ahora tendremos una reunión previa.

¿Ha afectado que las elecciones a la Junta fueran en octubre?

Las elecciones fueron en octubre, por tanto empezamos a trabajar en noviembre y estamos agotados. Ha sido un esfuerzo porque no ha sido una Semana Santa para salir del paso, ha sido importante. Ahora estamos en abril y estamos ya pensando de cara al año que viene en cerrar el Teatro Principal, que ya lo tenemos. Estamos contratando bandas, cerrando espacios y viendo fechas de cara a 2024.

¿En qué puede mejorar la Semana Santa para el próximo año?

Siempre se puede mejorar todo. Vamos a hacer un estudio de en qué áreas podemos reforzar más. El reglamento de régimen interno es necesario mejorarlo porque está obsoleto. Hay otras cosas que no quiero adelantar porque dependen de patrocinadores, pero estarán cerradas. Tenemos el proyecto del monumento al nazareno, que no es que sea lo más importante pero sí es un proyecto más. No digo que vaya a ser para este año, porque tenemos tres semanas santas por delante.