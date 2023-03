Los cofrades esperan que este 2023 deje una buena Semana Santa, tras varios años de dificultades tanto por la pandemia como por la meteorología. El año pasado, las procesiones discurrieron con normalidad pese a la incertidumbre y a la imposibilidad de recibir a turistas extranjeros. Sin embargo, este año se espera que sea un éxito auspiciado por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, como asegura Alfredo Llopis, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante.

"Tengo la total certeza de que [la declaración] ha tenido importancia. El año pasado, en enero aún no sabíamos si iba a haber Semana Santa, aunque luego se pudo celebrar en una práctica normalidad a excepción del miércoles por la lluvia. La lluvia no está en nuestra mano, pero teniendo casi un pie dentro y otro fuera de la pandemia todavía, el año pasado hubo una barbaridad de gente en Alicante", ha valorado Llopis. La pandemia afectó a algunos cofrades: "Nosotros somos conscientes de que había muchos hermanos que, por miedo a un posible contagio a esas alturas, no salieron. Hubo hermandades a las que les faltaron costaleros y sacaron los pasos con ruedas algunas. Pese al miedo a un posible contagio, salieron todas. También el público, a pesar de que las calles estaban abarrotadas, todavía algunas personas se quedaron en casa".

La Junta espera que este año sea un éxito: "Nosotros tenemos la certeza de que este año, con todo normalizado, tendremos más gente que el año pasado. Parece que hay buena perspectiva a nivel de meteorología, así que más todavía. La declaración de Interés Turístico Nacional ha supuesto un beneficio para la Semana Santa y para la ciudad, porque la gente que viene se aloja en hoteles y apartamentos, llena los restaurantes y compra en la ciudad".

Aumento de costaleros

La Semana Santa de Alicante contará este año además con más costaleros: "Tenemos noticias de que hay pasos con casi duplicada la cuadrilla de costaleros. Después de estos años de sequía la gente se está involucrando mucho. Ahora, en las hermandades estamos viendo que las que han celebrado sus actos institucionales han tenido un número importante de hermanos. El aumento es cierto", apunta Llopis.

Un aumento que se nota en sectores que se ven directamente repercutidos por estas fechas, como el de la hostelería: "En el tema de la gastronomía, los menús de cuaresma de los viernes y la tapa cofrade, por ejemplo, que los organiza la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha) junto al Ayuntamiento y la Junta Mayor: hace cinco años había un restaurante que hacía un menú de cuaresma cada viernes, es decir, cinco restaurantes en total. Después de este tiempo que ha pasado, teniendo en cuenta la pandemia, este año hay inscritos 23 restaurantes, que para dar abasto a toda la demanda los 23 restaurantes hacen un menú de cuaresma cada viernes", indica el presidente de la Junta Mayor. "Lo más importante es el tema litúrgico pero todo lo demás es también una parte importante de nuestra cultura, como la música, donde hemos hecho varios conciertos y este viernes es el de la Banda Sinfónica Municipal. Todo lo que vamos organizando, como la tamborrada de este fin de semana, nos deja muy contentos porque es también repercusión de Alicante".

Las hermandades, además, mantienen los actos que recuperaron durante la pandemia: "Son actos como los besamanos, los besapiés, las exaltaciones o las exposiciones, que pedimos que mantuvieran", indica el reelegido representante de la Semana Santa alicantina. "Estoy convencido de que va a ser una Semana Santa en positivo. Después de la oscuridad vamos hacia la luz, si se permite la frase. Hay muchas ganas, en todos los actos hay mucha gente con mucha ilusión y alegría", subraya Llopis.