Unos tres meses más para que ponga en marcha el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, cuya adjudicación se formalizó oficialmente el 30 de diciembre de 2022. Así lo ha adelantado este martes el concejal de Limpieza y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar (PP), durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ordinaria. "Nos falta maquinaria. La ejecución del nuevo contrato queremos que empiece en condiciones para que se note, aunque sea mas tarde. Eso sí, dentro de los tiempos que permite el pliego", ha apuntado Villar, calculando que la nueva fecha prevista será para "después de Hogueras".

Según el pliego, "en el plazo de un mes contado desde el momento de la firma del contrato, el adjudicatario deberá aportar un calendario con los plazos previstos para la entrega y disponibilidad de la maquinaria nueva, con la señalización y los sistemas tecnológicos incluidos, plazos de rotulación, de modo que estén plenamente operativos y rotulados como máximo nueve meses desde el acta de inicio del servicio".

Villar ha admitido que el bipartito pretendía agilizar la puesta en marcha de la gran contrata del Ayuntamiento, que está prorrogado desde el verano de 2021, aunque el compromiso era no ampliar el contrato más allá de su plazo establecido inicialmente. "Queríamos haberlo hecho antes, pero no llega la maquinaria", ha añadido el concejal, quien ha concretado que entre la maquinaria que está a la espera destacan barredoras, camiones recolectores (unos cuarenta porque se renuevan todos), camiones para limpiar el entorno de los contenedores (una decena de unidades), entre otros. "Es una compra grande, y encima hemos coincidido con otras grandes ciudades".

Respecto al aumento del personal que recoge el pliego de condiciones para la limpieza viaria, que no depende de la maquinaria, Villar se ha limitado a señalar que "se está incrementando poco a poco la plantilla, pero no en la proporción que implica el contrato", sin entrar en más detalles.

Villar también ha subrayado que, en el caso de haber llegado la maquinaria a tiempo, tampoco se hubiera podido poner en marcha por la falta de fondos, al estar prorrogado el Presupuesto de 2022. "El Presupuesto de 2022 para Transporte nos ha permitido implantar el nuevo contrato desde el primer día. Sin embargo, el Presupuesto para limpieza no nos habría permitido ponerlo en marcha. Es uno de los inconvenientes [de no tener aprobado el Presupuesto de 2023]", ha finalizado Villar a preguntas de los medios. Alicante tiene previsto aumentar en 7,6 millones euros el gasto anual con la nueva contrata. La oferta de la adjudicataria supuso una rebaja en el precio de licitación de la nueva contrata de más de 24 millones de euros en total, al registrar una propuesta de 323 millones de euros, frente los 347 por los que salió a concurso.

A mediados de noviembre de 2022, cuando ya se sabía la UTE adjudicataria del nuevo contrato millonario, desde el bipartito se apuntó que las primeras mejoras no llegarían hasta el primer trimestre de 2023. Así lo señaló Villar tras la adjudicación del contrato a Netial, la UTE integrada por FCC y PreZero España, por 323,24 millones de euros para los próximos ocho años. Frente a esas primeras mejoras anunciadas, vinculadas supuestamente al servicio de la limpieza viaria, los cambios implantados en la recogida de residuos en la ciudad ya se dijo que llegarían más tarde si cabe, ya que dependen de una maquinaria que tardará más en estar lista en la ciudad, tal y como subrayó el edil Villar. "El nuevo contrato no se pondrá en marcha de un día para otro, lo más pronto en llegar serán las mejoras de la limpieza viaria. Maquinaria como la recolectora puede llegar en nueve meses. No es sencilla la puesta en marcha porque el suministro es difícil", señaló hace cinco meses el concejal, quien recordó que estos contratos, por su volumen y complejidad, tardan en arrancar. "En Zaragoza tardaron aproximadamente un año y en Elche, unos siete meses", ha agregado Villar.

Entre las mejoras que introduce el nuevo contrato se incluye la ampliación a toda la ciudad de la recogida selectiva del contenedor marrón de restos orgánicos, así como la habilitación de doce nuevos puntos de compostaje comunitario públicos y acopios de restos de poda no agrícola en partidas rurales, la implantación de sistemas de cierre electromecánico de control telemático en los contenedores de la fracción resto y la implantación de nuevas papeleras y reposición de las existentes. Se incorporarán 119 nuevos operarios hasta alcanzar la cifra de 526 trabajadores (+29,24%) y el presupuesto anual se incrementa hasta los 43,5 millones de euros, diez más que en la actual contrata (+32,66%), según el Ayuntamiento.

La nueva contrata se divide en tres bloques: limpieza viaria, limpieza de espacios públicos y recogida de residuos. Solo en el primer apartado que es el destinado a la limpieza de los barrios se destinarán 162 operarios al barrido manual, 76 al baldeo, 36 al barrido mecánico, 24 al manejo de hidrolimpiadoras, nueve a limpieza de mercadillos y tres a mantenimiento de papeleras.

Barrenderos que también informan

Entre las mejoras presentadas por Netial (FCC-PreZero), según el Ayuntamiento, se encuentran contenedores móviles en la Explanada y el Casco Antiguo, de un autocompactador de residuos en los mercados municipales y galerías de alimentación, la incorporación de 45 compactadoras urbanas para la fracción resto, la implantación de la recogida del residuo orgánico con contenedores con gestión electrónica, la recogida de los contenedores amarillos en días alternos y la construcción de una planta de trasferencia para envases para reducir el número de camiones que se desplazan a la planta de Benidorm, plataformas móviles de contenedores transportables para Tabarca.

La plantilla de barrenderos incorporará la misión principal de informar el estado de la limpieza de los espacios públicos y su disposición por parejas por seguridad. También se introducirá el baldeo dual y el servicio de lavado de papeleras y vaciado nocturno en playas y centro, además de reforzarse la limpieza con catorce barredoras mecánicas asistidas por un operario con sopladora para llegar a todos los rincones y se fregará la Explanada seis veces por semana.

Además se contempla la renovación de los contenedores, que incorporarán control por GPS y cerraduras electrónicas accesibles a través de una aplicación para el móvil, cuyos datos se controlarán desde una plataforma informática. A su vez, se hará un control exhaustivo del estado de los vehículos y habrá un programa de profesionalización de los conductores.

La oferta ganadora también incluye la implantación de planes de sostenibilidad, cumplimiento de los ODS, uso de energías renovables y bolsas reciclables, implantación de sistemas de ahorro de agua con uso de pluviales para el baldeo como alternativa y cumplimiento de la norma Euro6 en los vehículos y de reducción de ruidos.

La oferta de la nueva contrata también contempla la apertura una Oficina de Atención al Usuario y la creación de la figura del Defensor del Ciudadano, además de introducir capas de Inteligencia Artificial en la web y una nueva aplicación para móvil para mejorar la atención al usuario. Además, se reforzarán la campaña de concienciación "Tú haces Alicante" y se incorporarán cuatro educadores ambientales, entre otras mejoras previstas.