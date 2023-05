El pasado viernes, los arquitectos reeligieron a Emilio Vicedo como presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Un cargo que ocupa desde 2020 y cuyo primer mandato ha estado marcado por la pandemia. Vicedo repite mandato tras imponerse por un amplio margen de votos (525 a 248) a la candidatura de Juan María Boix, y pone en valor a los miembros de su equipo —Miguel Peiró, Pablo Moreno, Sonia Miralles y los delegados Pepe Amorós, Maribel Requena, Carlos Company y Joan Aragonés— para haber revalidado el puesto.

¿Qué valoración hace del amplio margen con el que ganó las elecciones?

No voy a negar que teníamos una apreciación por la mejor encuesta que se puede hacer, que es llamar a los compañeros, que no coincidía con la campaña tan negativa que hacía el otro contrincante. Las percepciones eran buenas, pero en unas elecciones nunca sabes lo que puede pasar. Nuestra campaña fue en un tono positivo, estábamos convencidos de que habíamos hecho una buena gestión. Renovaba con un equipo nuevo, muy potente, y eso daba seguridad. Creo que esa labor de equipo se ha valorado.

¿Qué balance hace del mandato que acaba de terminar?

Han sido tres años difíciles. Se nos olvida, pero ha habido una pandemia y ha sido muy duro, porque durante un año y medio no ha habido forma de hacer cursos, conferencias ni encuentros. Ese contacto directo era importante para gestionar todos los problemas, ya que veníamos con un programa de apertura para que la institución cambiara. Todas las profesiones van a un ritmo que el Colegio no estaba acompañando y era importante que la gente entrara al Colegio, y para eso la presencialidad era fundamental. Hay gente que desconocía que a la biblioteca se puede acceder, que es pública. Hemos hecho conciertos benéficos, dar la imagen de que es una institución comprometida. Podríamos decir que hemos hecho todo en un año y medio y estoy contento.

¿Y qué espera del mandato que ahora empieza?

Seguir con las mismas pautas. Hemos apostado por la comunicación que era algo que tenía pendiente este Colegio. Esta apuesta es importante. Hay que tener claro que el colegiado es la prioridad. Se han hecho cosas que hacía muchísimos años que no se hacían como devolver tasas colegiales. Queremos ayudar, cuando decimos que es la prioridad es porque sabemos lo difícil que es la profesión. Y no sólo es bajar las tasas para ser competitivos, sino generar herramientas que nos ayuden en el día a día de la profesión.

¿Por qué dice que la profesión es difícil?

La profesión es muy dura de ejercer. Te podría decir que siempre ha sido difícil, porque es así, pero me pongo en la piel de un chaval que acaba de salir de la escuela y no sabe ni por dónde empezar, se encuentra con la legislación de un proyecto abrumadora y no encuentra asistencia. Y desde la soledad de la individualidad, porque antes con el papel se estaba más próximo, ahora todo está más desconectado. El Colegio con la profesión, los jóvenes con los mayores y los jóvenes con el Colegio. Somos conscientes de que hay que ayudar para que esto no se perciba como un problema más. Hablo de los jóvenes pero también de los sénior, como yo me considero, porque actualizarte a la digitalización también es difícil. Y es importante conectar el talento sénior y su experiencia con los jóvenes para que se aprovechen.

¿Ayudan las administraciones con la legislación?

Me gustaría decir que sí, pero el hecho de que nos inunden a normativa no ayuda. Me gustaría saber a quién ayuda. Entendemos que todo se hace para mejorar, pero haría falta algo de reflexión. No se pueden estar sacando leyes, modificaciones, correcciones… Falta un poco de mesura para saber a dónde queremos ir. Los Planes generales [de ordenación urbana] tardan 14 ó 15 años, pero parece que nadie quiere poner el cascabel al gato. Y creo que el mejor papel que puede hacer el Colegio es ser foro para todos estos debates. Falta reflexión y planificación sobre hacia dónde queremos ir.

¿Son los Planes generales (PGOU) una buena herramienta o están obsoletos?

Están obsoletos pero son necesarios. Lo que se ha puesto en evidencia es que hay otra forma de planificar las ciudades. Incluso los modos de transporte están cambiando a una velocidad que hace que la forma de planificar tenga que ser, por utilizar una palabra de moda, más resiliente. Ahora está la inteligencia artificial, que no sabemos cómo nos va a afectar a todos los niveles. Estamos ante una revolución tan grande y estamos tan metidos en nuestro día a día que no vemos la perspectiva global. Los Planes generales son necesarios porque marcan la pauta de cómo va a ser una sociedad, pero ¿quién sabe cómo va a ser nuestra sociedad dentro de treinta años?

¿Sería mejor una alternativa con planes más pequeños?

Creo que debería de haber un planeamiento a diferentes escalas. Tendría que haber un planeamiento más rápido que se salte la burocracia. Tendría que haber una agilidad en esas adaptaciones que nos diera seguridad a quienes estamos ejerciendo la profesión. Yo no puedo depender de la interpretación de un técnico, al que por cierto a veces no puedo acceder. Al profesional hay que ayudarle a que ejerza porque al final es ayudar al ciudadano.