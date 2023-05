El Ayuntamiento de Alicante presentará alegaciones para que se ejecute la variante de Torrellano. Así lo ha manifestado este miércoles el alcalde, Luis Barcala, quien ha expresado que "es necesario alegar contra el proyecto del Ministerio de Transportes" para que el proyecto se lleve a cabo.

Un proyecto que tiene dos fases principales: la que inicia en la estación de Torrellano, discurre bajo la terminal del aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche y conecta provisionalmente con la línea existente en las proximidades del polígono industrial Agua Amarga; y la que eliminaría las vías que recorren la fachada marítima, la principal reivindicación vecinal de los últimos años en materia de infraestructuras ferroviarias. Y es esta última en la que el Ayuntamiento de Alicante considera que la situación se puede enquistar.

El jefe del gobierno local ha señalado que el estudio del Gobierno considera negativa la rentabilidad socioeconómica de la actuación, "lo cual complica la retirada de las vías férreas del frente litoral y del apeadero de San Gabriel". El alcalde ha presidido una reunión con técnicos municipales para avanzar en la presentación de alegaciones contra el estudio informativo del Ministerio de Transportes sobre la variante ferroviaria de Torrellano, "que no ofrece ninguna garantía" para la retirada de las vías en el frente litoral entre el Paseo de Calabarda y el barrio de San Gabriel, según un comunicado del consistorio.

El ayuntamiento, que tiene de plazo hasta el próximo 15 de junio para presentar sus objeciones al proyecto del Gobierno, alegará contra el hecho de que el estudio de viabilidad socioeconómica no se haya incluido en el documento principal, sino en otro anexo, así como contra la valoración negativa de la rentabilidad de una actuación largamente reclamada por los vecinos de Alicante, según recoge la agencia EFE.

Rentabilidad

"Ese análisis de evaluación socioeconómica se ha ocultado en el documento principal", ha dicho Barcala, "y, además, con ese resultado de rentabilidad negativa que contempla, no se ejecutaría la variante de Torrellano". El jefe del gobierno local ha subrayado que "la presentación de alegaciones es absolutamente indispensable. Si el Ayuntamiento de Alicante no se opone dentro del periodo de exposición pública, se consolidará el hecho de que no es rentable ejecutar la variante de Torrellano y, por tanto, no se ejecutará".

"Y eso, sumado a la electrificación y mejora de las vías en el litoral, significa que una solución que se esconde porque se plantea como provisional se convertiría en definitiva y nunca se quitarían las vías de la fachada marítima. De ahí la importancia de preparar bien estas alegaciones para que se ejecute la variante de Torrellano y se quiten las vías de la costa y el intercambiador de San Gabriel", ha añadido.

Barcala ha incidido en que el Ministerio es partidario de electrificar el actual tendido ferroviario en el frente litoral "porque no van a ejecutar la variante de Torrellano, cuando nosotros estamos convencidos de que la viabilidad socioeconómica es positiva; y así lo vamos a recalcar en nuestras alegaciones para que no se consolide una solución ferroviaria que perjudica claramente al acceso sur de la ciudad y opciones de futuro, como la conexión al aeropuerto".

El Ayuntamiento de Alicante rechaza de plano la mejora prevista de la electrificación "porque supondría de hecho la ampliación de las frecuencias del servicio de Cercanías, con el consiguiente aumento del tráfico ferroviario y de las molestias a los vecinos de San Gabriel", según Barcala.

Asimismo, la corporación municipal reclamará que el estudio informativo complementario del proyecto de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante encargado por el Ejecutivo central contemple el ancho de vía mixto, y no sólo para mercancías, en el ramal hacia la Universidad de Alicante (UA) para su futura conexión con el Corredor Mediterráneo.