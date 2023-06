La portavoz del grupo socialista, Ana Barceló, ha empezado su intervención dando la enhorabuena al alcalde y ha pedido al equipo del popular Luis Barcala que popular "gobiernen con altura de miras, que gobiernen para todos, y piensen únicamente en el bienestar y en los intereses de los alicantinos". La dirigente del PSOE ha subrayado: "Seremos exigentes ante otras administraciones y un muro de contención frente a quienes pretendan retroceder en derechos y libertades".

Tras un inicio protocolario, la nueva líder de la oposición reivindicó el apoyo obtenido en las urnas. "La confianza que nos han otorgado los ciudadanos nace con el aval de 38.154 alicantinos y alicantinas que el pasado 26 de mayo dieron su voto a la lista que tengo el honor de encabezar y pusieron su confianza en el proyecto político que encarna el Partido Socialista". La exconsellera se ha identificado como "líderes claros de la izquierda".

Barceló ha asegurado que va a "ejercer el liderazgo desde la oposición, y no solamente ejerciendo la necesaria labor de fiscalización, sino también construyendo un proyecto alternativo de gobierno para esta ciudad". En este sentido, la regidora ha lanzado un mensaje en positivo: "Alicante debe de recuperar un papel significativo desde el lugar que ocupa, décima ciudad de España y segunda en la Comunitat Valenciana. Debe salir de la resignación ante la pérdida de influencia global en la provincia de la que es capital. El proyecto que encarnamos perseguía precisamente ese objetivo, al que no renunciamos y seguiremos defendiendo desde nuestro papel en la oposición, implicando a los ciudadanos, a las asociaciones y a las entidades que representan a la sociedad alicantina".

En su breve, alocución la edil socialista ha reclamado al alcalde "lo que no hemos tenido". En primer lugar, le ha solicitado al alcalde "que establezca un rumbo claro. Un rumbo que dibuje el modelo de ciudad para las próximas décadas, desde el acuerdo con todas las fuerzas políticas y con la participación de la sociedad alicantina. Es imprescindible concluir los grandes proyectos urbanísticos que deben dar forma a esta ciudad, que durante su largo mandato no ha sabido —o no ha querido— afrontar ni solucionar".

En directo hace 2 min 12:56 L. Gil López Sant Joan d'Alacant Santi Román, alcalde de Sant Joan entre aplausos y bravos. hace 3 min 12:55 A. Fajardo Elche Pablo Ruz, alcalde de Elche: "Amo a Elche por encima de todas las cosas. Nos comprometemos con las mujeres que han sufrido violencia de género, con la infancia y las mujeres que quieren ser madres, con la familia, con la educación pública de calidad y también con el modelo dual que permite a los padres elegir el modo de educar a sus hijos, pondremos distrito único". El nuevo primer edil ha añadido que "nos comprometemos con la sanidad pública. Compromiso con el diálogo con las universidades y lealtad a la UMH y diálogo social con los sindicatos". Pablo Ruz sorprende y se dirige en valenciano al Camp d'Elx y les promete que las pedanías no tengan un caos de placas solares y garantiza la lucha por el agua. hace 5 min 12:53 M. Alarcón Orihuela Pepe vegara ya es alcalde del PP en Orihuela gracias a los votos de Vox. 6 hace 5 min 12:53 Lydia Ferrándiz @lydiaferrandiz Benidorm Tony Pérez, nuevo alcalde de Benidorm. hace 11 min 12:47 M. Alarcón Elche Aurora Rodil ha renunciado segundos antes de la votación a ser candidata. Ruz ha sumado 14 votos por 12 Carlos González y uno Esther Díez. hace 15 min 12:43 Lydia Ferrándiz @lydiaferrandiz Benidorm Gran ovación a Tony Pérez tras las votaciones. Tony Pérez revalida por tercera vez la alcaldía de Benidorm para los populares, la segunda con mayoría absoluta, con 16 votos a favor, frente a los 9 en contra, 8 del PSOE y 1 de VOX. La votación se ha llevado a cabo con solemnidad, los concejales uno a uno han depositado sus votos en una urna transparente y posteriormente los miembros de la mesa de edad han realizado el escrutinio en voz alta. hace 16 min 12:42 A. Vicente Calp Ana Sala es elegida alcaldesa de Calp con 11 de los 21 votos. Aplausos cuando se nombra alcaldesa a Ana Sala en Calp. La ex popular da las gracias a los asistentes. hace 17 min 12:41 A. Fajardo Elche Un emocionado Pablo Ruz jura su cargo de alcalde sobre la Biblia, recoge el bastón de mando de la ciudad. hace 18 min 12:40 A. Vicente Calp En Calp, tres concejales de Somos Calpe, los tres del PSOE y los dos de Compromis enseñan su papeleta con el nombre de Ana Sala para disipar cualquier duda. hace 20 min 12:38 A. Fajardo Elche Pablo Ruz (PP) queda proclamado alcalde de Elche con 14 votos (los 11 del PP y 3 de Vox). hace 20 min 12:38 Pérez Gil Elda Rubén Alfaro se proclama alcalde de Elda a las 12.35 horas y recibe la vara de mando de la concejala de Vox por ser la integrante mayor de la Mesa de Edad. hace 24 min 12:34 Antonio Teruel Alcoy Toni Francés, proclamado alcalde de Alcoy. Arranca su cuarto mandato al frente del Ayuntamiento. Aplauso cerrado a Toni Francés de los asistentes al salón de plenos. hace 24 min 12:34 L. Gil López Sant Joan d'Alacant Con 15 minutos de retraso, sin prisa y con calor arranca el pleno en Sant Joan con música de la Sociedad La Paz. hace 25 min 12:33 Antonio Teruel Alcoy Toni Francés obtiene 12 votos, los nueve del PSOE y los tres de Compromís. Los dos concejales de Guanyar de abstienen. También presentan sus candidaturas Carlos Pastor (PP) y David Abad (Vox), quienes reciben solo 8 y 3 votos, respectivamente, los de sus partidos. Por primera vez, estas votaciones se realizan de viva voz, una a una. Hasta 2019 se habían hecho en una urna, pero el Reglamento Orgánico Municipal recoge que se haga como a partir de hoy. hace 26 min 12:32 A. Fajardo Elche Carlos González (PSOE) en su última intervención: "Ha sido un auténtico honor trabajar por el pueblo de Elche, por todos y todas. Les aseguro que todos de han dejado la piel por la ciudad". González ha hecho un especial agradecimiento a su socia de gobierno, Esther Díez, "por transformar la ciudad". "Cada uno de los 43.500 votos recibidos es una muestra de confianza que agradecemos. Devolveremos el inmenso caudal de confianza con honestidad, no les vamos a defraudar. Subimos mas de 6.500 votos respecto a 2019, tuvimos un 4% más de apoyos que el PP. La mayoría de los ilicitanos dijeron que el alcalde tenía que ser el candidato del PSOE. Decir esto es poner de relieve que el señor Feijoó dijo que tenía que gobernar la lista más votada. A tenor de lo cual hoy debería de salir alcalde es quién les habla", hace 27 min 12:31 Áxel Álvarez Elda 6 hace 27 min 12:31 Pérez Gil Elda La concejala Cristina Rodríguez, de Elda para Todas, promete el cargo “siempre desde el respeto a los Derechos Humanos y desde una sociedad feminista que garantice los recursos naturales para nuestros hijos e hijas y las generaciones que están por llegar”. Ver más

Por otra parte, ha reclamado una "gestión pública a satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras de los ciudadanos, y de los sectores económicos de la ciudad" y ha exigido "un plan que garantice el equilibrio en todos los barrios para asegurar la igualdad de oportunidades. Dotándolos de servicios públicos básicos. Es imperativo atajar la pobreza. Alicante cuenta con uno de los barrios más desfavorecidos de España y en tres barrios la pobreza infantil alcanza el 40%".

La edil ha puesto el acento en situar a Alicante como un "destino de inversiones productivas. Que generen empleo y riqueza, fortaleciendo el turismo al mismo tiempo que diversificamos la economía y avanzamos hacía una ciudad más verde, habitable y sostenible".

La dirigente socialista inicia en el Ayuntamiento una nueva etapa política. Ana Barceló tiene el reto, no sólo de liderar la oposición, sino de construir un grupo municipal compacto y que escape al control de la Ejecutiva del PSOE de Alicante, liderada por Ángel Franco. El exsenador ha vuelto a protagonizar un capítulo de actualidad con su acercamiento hacia el secretario provincial Alejandro Soler y sobre todo, por haber dejado a la exconsellera y presidenta autonómica del PSPV-PSOE fuera de la Diputación de Alicante. No obstante y según los estatutos, Ana Barceló con su nueva responsabilidad.