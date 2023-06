El valencianista líder de Compromís per Altea, Diego Zaragozí Llorens, de 55 años de edad, ha sido investido como nuevo alcalde de Altea durante el pleno de constitución de la nueva Corporación Municipal que se ha celebrado este mediodía en el salón de actos del Centro Social ante más de 250 personas. Antes de la proclamación del alcalde, los 21 ediles electos han jurado o prometido “por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”.

La Mesa de Edad la han formado el edil de Vox, Diego Manuel Coello Beltrán (como persona mayor), que ha ejercido de presidente; y Alejandro Mulet Fuster, del PP, como secretario al ser el concejal más joven. En este pleno de investidura y constitución de la nueva corporación se ha cambiado el protocolo de imposición de medallas a los concejales electos por parte del presidente de la mesa tal como viene haciéndose desde 1979. El motivo, que antes de la sesión plenaria muchos concejales se han negado a que el edil de VOX se la colocara en el cuello, por lo que se ha optado por entregar la medalla en mano a los nuevos ediles de manera alternativa entre el presidente y el secretario de la Mesa.

Coletillas durante la promesa o jura del cargo

Durante la toma de posesión de los concejales, todos han jurado o prometido el cargo con la fórmula legal. Aunque también una concejala de cada uno de los grupos Compromís, PSOE y PP han añadido una coletilla. Así, Pepa Victoria Pérez Llorens, de Compromís, ha añadido que promete “trabajar por hacer de Altea y Altea la Vella un pueblo más igualitario, participativo y sostenible”. La concejala socialista Anna Lanuza Berenguer ha añadido que “trabajaré por hacer de Altea un pueblo más igualitario con el respeto a la libertad, el respeto a la diversidad, y para que la lucha contra las violencias machistas sean una prioridad”. Y la edil del PP, Mari Lloret Ferrer, ha apostillado que “hay que trabajar por Altea con el consenso de todos los concejales de cualquier ideología”.

Para elegir al alcalde, previamente han presentado su candidatura los cabeza de lista de Compromís, PP (Rocío Gómez) y Vox. Deo Sánchez, del PSOE, ha rehusado esta opción dado que así se anunció durante la firma del “Pacte del Bol” el pasado miércoles mediante el cual la coalición Compromís-PSOE gobernará el Ayuntamiento en esta legislatura. Así las cosas Diego Zaragozí ha sido votado por los nueve concejales de Compromís y los tres del PSOE, Rocío Gómez ha recibido el voto de los ocho ediles del PP, y Diego Manuel Coello Beltrán se ha votado a sí mismo.

Desempeñar el cargo de alcalde que no avergüence a padres, familia y amigos

Una vez proclamado Diego Zaragozí como alcalde de Altea, este ha prometido de nuevo su cumplimiento en las obligaciones del cargo con la fórmula legal, y ha añadido, con unas breves lágrimas asomándose por los ojos, que “también prometo no hacer nada voluntariamente en el desempeño de mi cargo que pueda hacer que se avergüencen mi padre, mi madre, mis hermanos, y mi mujer, hijos y amigos”. Acto seguido ha recordado nominalmente “a los concejales anteriores del Bloc, el PVN y Compromís que ha habido en el Ayuntamiento Altea desde 1987, y a los ediles que me acompañan en esta legislatura, que han conseguido que el valencianismo político tuviera voz en el Ayuntamiento de nuestro pueblo. Gracias a estas personas -ha añadido- hoy estoy aquí hablándoos como el segundo alcalde valencianista que sustituye a mi gran amigo y maestro Jaume Llinares con el que he estado ocho años aprendiendo muchísimo para tener una Altea mejor para todos”.

Zaragozí ha hecho una mención especial “para las 3.310 personas que han creído que yo podía ser un alcalde bueno para ellos. Entiendo que se debe a un trabajo de toda la vida. Pero no quiero personalizarlo solo en mí, sino que conmigo hay un buen equipo al que se unen los tres compañeros del PSOE en quien han confiado otros 1.500 alteanos”.

Diego Zaragozí ha enfatizado que “tomando las palabras y consejos del todavía conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, os digo que el cargo más importante para una persona en política es ser alcalde de su pueblo porque le elige la gente que le quiere”. Razón por la cual ha mostrado “mucho orgullo y una gran responsabilidad ante todos los alteanos”.

Finalmente se ha dirigido a sus compañeros de corporación, los de su equipo de gobierno y los de la oposición, señalando que “aquí no hemos venido a que nos den un cargo, sino que venimos con el encargo de trabajar por y para nuestro pueblo, y hacer lo mejor posible para que progrese”. Y a los asistentes al acto, los oyentes de Ràdio Altea que estaba retransmitiendo en directo, y espectadores del canal de YouTube del Ayuntamiento que también estaba On-line, les ha pedido “que tengáis confianza en nosotros. Las puertas de las Concejalías, y la de la Alcaldía en especial, estarán abiertas para todo lo que necesitéis”.

Quienes forman la Corporación Municipal

Por último, la composición de los 21 miembros de la nueva Corporación Municipal de Altea que tomarán posesión del cargo este sábado al mediodía es la siguiente. Diego Zaragozí Llorens, Aurora Serrat Guarinos, Jose Orozco Orozco, Sara Soler Berenguer, German Manjón Castillo, Pepa Victoria Pérez Llorens, Rafael Ramón Mompó, Xelo González Ripoll, y Joaquín Devesa Crespo, de Compromís. Deo Sánchez Alvado, Anna Lanuza Berenguer y José María Borja Ivars, del PSOE. Rocío Gómez Sánchez, María Lloret Ferrer, Francisco Berenguer Alvado, Pedro Ortiz Orozco, José María Sellés Calle, Silvia Pérez Ripoll, Gregorio Such Fuster, y Alejandro Mulet Fuster, del PP. Y Diego Manuel Coello Beltrán, de VOX.