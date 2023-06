El Ayuntamiento de Alicante abordará la próxima semana la seguridad en todos los actos de Hogueras. En esta reunión de coordinación se analizará cómo han transcurrido las fiestas de 2023 y se valorará lo que haya que hacer o mejorar, según ha confirmado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

Así, se estudiarán todos los detalles de las mascletaes y la Cremà, entre otros actos. Esta última generó problemas en varios distritos, especialmente en Florida Portazgo, donde hubo momentos de nerviosismo por la masiva caída de pavesas, que han atribuido al viento tanto el jefe de Bomberos como la comisión. La asociación festera afirma que lo que ardió fueron varas de madera del remate.

Otras fuentes señalan que el exceso de corcho blanco en los monumentos acelera de forma peligrosa la llamas y provoca pavesas líquidas que se pueden adherir al ser restos de un material derivado del petróleo.También hubo dificultades en la quema del monumento de José Ángel Guirao, donde voló parte de la estructura.

El presidente del distrito, Fernando Papí, ha apuntado que se debió a la gasolina que se arrojó para quemar el monumento, que se almacenó en una especie de piscina en la base de un adorno en forma de fuente y el corcho alrededor explotó, sin más incidencias.

El Servicio de Extinción de Incendios ya dio a conocer en 2007 su intención de elaborar una ordenanza que fijase unos mínimos en la calidad de los materiales con que se construyen los monumentos. El jefe de entonces señalaba que eran partidarios del uso de materiales que ardan bien como la madera. Finalmente no se fijaron esos mínimos.

"Es necesario analizar todos los detalles de la Cremà, de la mascletà, de los toros o de los desfiles. Hacer un repaso a los dispositivos y dar respuesta a lo que haya que dar respuesta", ha abundado el edil Julio Calero.

El modo en que quemó el monumento "Vents", de Florida Portazgo, será uno de los asuntos a analizar. La masiva caída de pavesas provocó escenas de nerviosismo entre los propios comisionados y se quemó parcialmente la parte superior de la lona del racó allá donde cayeron los rescoldos.

"En ocasiones los vientos provocan que aumenten las pavesas, pero nada anormal. La hoguera estaba correcta y tenía todos los permisos" Daniel González - Jefe de Bomberos

"En ocasiones los vientos provocan que aumenten las pavesas", señalaba al respecto de este monumento el jefe de Bomberos, Daniel González, que incide en que la hoguera estaba correcta y tenía todos los permisos. En José Ángel Guirao sí hubo un problema al prepararla y habrá que hablar con los pirotécnicos".

Un remate de más de 5.000 kilos

El presidente de la comisión, José Muñoz, ha explicado que los pequeños listones de vareta del remate de madera en forma de estrella se hicieron trozos durante la ignición convirtiéndose en pavesas. La combustión, señala, alcanzó tal calibre que duplicó el tamaño del monumento (20 metros de altura y otro tanto de anchura) "y ese fue el susto que tuvimos todos durante unos minutos en que estuvo un poco fuera de control. La gente se asustó al ver que volaban pequeñas llamas".

Según el foguerer, la parte central e inferior del remate pesaron al alzarlas con la grúa durante la plantà unos 3.100 kilos, por lo que la estrella en total podía superar los 5.000 kilos de madera y niega que se produjera explosión alguna ni que fuera cuestión de exceso de gasolina o pólvora, ni de corcho blanco porque "este se desintegra muy rápido".

"Habitualmente el fuego va hacia arriba y la cortina de agua que echan controla el fuego pero el viento empujó e hizo que fuera hacia adelante. Fue un susto pero no pasó nada y no volverá a ocurrir porque no habrá otro remate así", abunda el presidente del distrito, que recuerda que los Bomberos conocían el volumen y sabían hacia dónde iba el fuego.

Combustión

El presidente del Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, señala que las pavesas se generan por muchos motivos. "No tienen por qué ser peligrosas a no ser que estén ardiendo. Pueden ser restos de la combustión. Peligroso es como el caso de José Ángel Guirao donde reventó la hoguera en trozos, no eran pavesas como tal".

El maestro mayor considera que todo esto, no obstante, debe pasar por la determinación de los Bomberos para saber qué ha ocurrido en las distintas cremás. "Nuestro trabajo es construir las hogueras y el de ellos velar por la seguridad".

"Nuestro trabajo es construir las hogueras y el de ellos velar por la seguridad" Joaquín Rubio - Presidente del Gremio de Artistas de Hogueras

Aún así, el artista afirma que el que una cremà sea más lenta o rápida depende de muchos factores, como la acumulación de gases, o que la madera esté húmeda y le cueste prender. Y que el humo negro no tiene por qué ser consecuencia de la quema de corcho blanco porque ocurre también cuando se quema un bosque aparte de que en la Cremà también arden resinas o barnices.

Bases

En el concurso de las hogueras de distrito no hay límites al uso de corcho blanco y materiales termoplásticos. Sí aparece en las bases del concurso de la Hoguera Oficial de la Plaza del Ayuntamiento, en las que se indica lo siguiente: "En la construcción de la hoguera se utilizarán como materiales básicos el cartón y la madera. Podrán utilizarse polímeros, hasta el límite máximo del quince por ciento (15%), en proporción al volumen y peso del monumento. Los elementos termoplásticos y plásticos celulares (espumosos o expandidos) no superarán, como máximo, el treinta por ciento (30%), en proporción al volumen y peso del monumento".

Es decir, que el 45% del monumento lleva este tipo de materiales que no son madera ni cartón.

El Gremio no es partidario de limitar los materiales plásticos en las hogueras de distrito mientras no haya alternativa, al margen de que los fabricantes les garantizan que el 98% del poliestireno expandido (corcho blanco) es aire y solo el 2% material derivado del petróleo.