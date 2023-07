El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha tomado la delantera con el reparto de asesores en el Ayuntamiento de Alicante, con la contratación de 21 personas. De ellas tres forman parte del antiguo personal de confianza del grupo municipal de Ciudadanos, el que ejerciera como su socio de gobierno durante el pasado mandato, y fueron caras habituales en los mítenes electorales del PP en la campaña del 28M. Mientras, la oposición (PSOE, Vox, Compromís y EU-Unidas Podemos) siguen a la espera de que la Junta de Gobierno apruebe el reparto. Según aseguró esta semana el alcalde, el expediente estaba a la espera del visto bueno de Intervención.

Por ahora, en esta primera remesa de asesores para el PP (ya sea para Alcaldía, Prensa, Protocolo, Marketing Institucional, concejalías y grupo municipal del PP), hay continuidad absoluta, sin ningún fichaje por el momento, al margen de los "pescado" en Ciudadanos. De hecho, Vicente López sigue a los mandos de Alcaldía, como jefe de Gabinete. También continúa la jefa de Gabinete de Protocolo, Natalia Pérez, y el jefe de Prensa, José Emilio Munera. Los tres mantienen el máximo del salario posible, un 100%.

En ese estatus máximo figuran además Lorena Capó, mano derecha de Vicente López en el Gabinete de Alcaldía, y Paula Guzmán, responsable de redes sociales y a partir de ahora jefa del área que bautizada como "Marketing Institucional". También al 100% está Miguel Ángel Sánchez, uno de los fichajes de Ciudadanos realizados por Barcala, el que fuera jefe de Gabinete de Vicealcaldía (un cargo que por ahora, con Manuel Villar al frente, desaparece) de Mari Carmen Sánchez. El nuevo nombre del cargo de Sánchez es asesor de Turismo.

Al 90% del sueldo se queda Pablo Sánchez Chillón, asesor de la Agencia Local de Desarrollo que dirige Mari Carmen de España, que llegó al Ayuntamiento en julio de 2020, en plena pandemia. Al 85% del salario de asesor figura Álvaro Gil (asesor jurídico de Alcaldía), Alejo Calatayud (asesor de Prensa).

El escalón del 80% del sueldo es el más mayoritario en el reparto realizado por Barcala. Ahí están Verónica Escaplés (asesora de Secretaría de Alcaldía), Sol Giménez (de Prensa, que entró por la cuota de Ciudadanos pero acabó el mandato adscrita a Alcaldía aunque sus principales competencias iban ligadas a la formación naranja), Pablo Rodríguez (adscrito al departamento de Marketing Institucional y que fue responsable de redes de Ciudadanos el pasado mandato) y Marina Niceto (de Protocolo, que fue Bellea del Foc de 2022 y número 19 de la lista electoral del PP este 28M), junto los asesores de concejalías como Manuel Cortés y Julián Ruiz (que siguen en Infraestructuras), Miguel Ángel Cadenas (en Limpieza), Almudena Sánchez (Acción Social) y Ginés Blázquez (Hacienda). Los dos últimos entraron en el Ayuntamiento a la vez, en septiembre de 2021.

Con el 75% del sueldo está otro de los fichajes de Ciudadanos, María del Carmen Marco, que trabajará para el grupo popular, al igual que Sandra Bermúdez (con el 70%), mismo sueldo aprobado para Luis Miguel Sánchez (de Prensa).

Con este primer reparto de asesores para el PP de Barcala, el Ayuntamiento ya ha consumido el salario correspondiente a 18 personas, por lo que quedarían hasta 11 sueldos más, ya que por ley hay una disponibilidad de 29 retribuciones a distribuir.

Sueldo, sin concretar

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este domingo el edicto del decreto del concejal de Recursos Humanos, Julio Calero, pero que tiene efectos retroactivos desde el día 17 de junio. Así que este primer paquete de personal eventual, todos al mando de Barcala, no perderán ningún día de trabajo, porque cesaron con la investidura y el nuevo contrato tendrá fecha del mismo día en el que el alcalde volvió a tomar posesión de la vara de mando. En la resolución hecha pública este viernes no figura, pese a que suele ser habitual, el sueldo que le corresponde a cada una de los asesores. No se descarta que, al igual que sucedió con los concejales (con una subida generalizada de entre el 8 y el 13%) también haya un incremento de los emolumentos para el personal de confianza.

A final del pasado mandato, el sueldo de un asesor al 100% rondaba los 2.700 euros brutos al mes, mientras que el resto de retribuciones eran proporcionales a la dedicación adjudicada.

Respecto al edicto que se publicó el pasado 21 de junio con el cese obligatorio de todo el personal de confianza del Ayuntamiento de Alicante, por ahora no continúan como personal de confianza todos los vinculados a PP y Ciudadanos con nueve excepciones del total de treinta personas. Entre ellas, dos son obligadas, porque tanto Cristina Cutanda como Nayma Beldjilali han pasado a ser concejalas del PP tras las últimas elecciones.

Tampoco figuran en el listado personal de Ciudadanos como Apolonio Gómez-Lobo, María José Molina o Virginia Albero, que frente a la actitud de Mari Carmen Sánchez de ruptura en la práctica con Ciudadanos siguió apoyando al partido a través de su alcaldable, Adrián Santos Pérez. No sigue igualmente el que fuera responsable de Prensa de Ciudadanos y exconcejal del PSOE, Alejandro Parodi.