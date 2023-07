Cerca de una decena de palmeras han caído entre el lunes y el martes en varios puntos de la provincia. Ciudades como Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja o Crevillent han visto cómo algunos de sus ejemplares se iban al suelo. Las altas temperaturas han levantado la sospecha sobre estos ejemplares, a los que les afecta el estrés hídrico. Los expertos señalan que, aunque también habitan en los desiertos, el agua es fundamental para las palmeras.

Manuel Crespo es catedrático de Biología en la Universidad de Alicante, y señala que la reducción de riegos puede dañar sus raíces: "Si, por efecto de la sequía, se reducen los riegos, el apelmazamiento del suelo puede provocar daños en las raíces por la falta de aireación y, a la larga, debilitar la planta, que puede llegar a desgajarse del suelo en casos extremos". Crespo añade que, aunque las palmeras también habitan en los desiertos, solo lo hacen cerca de los puntos de agua: "Solo están en los oasis, con agua freática abundante".

José Luis Romeu, ingeniero agrónomo y presidente de la Asociación Española de Paisajistas, también señala que el riego es un factor clave para el cuidado de estos ejemplares: "Las palmeras se pueden caer por múltiples factores y uno de ellos es la falta de riego. Cuanto más rígido es el tronco de una palmera, mayor riesgo tiene".

Además, señala que el estrés hídrico a causa de los cambios de temperatura es una de las causas que afectan a las palmeras: "Antiguamente las palmeras, sobre todo en Elche, estaban alrededor de las acequias. Ahora en los parques, con el riego por aspersión, solo se llega a los primeros centímetros. Es verdad que en abril, mayo y junio hubo lluvias importantes, que es un riego importante y suficiente, pero venimos con mucho estrés hídrico y cambios de temperatura bruscos y la planta no tiene esa capacidad de adaptación tan rápida".

Crespo también apunta a la ubicación de las palmeras como uno de los motivos: "Si las palmeras se sitúan en zonas donde no pueden expandir su sistema radicular y anclarse bien al sustrato puede hacer que las plantas se desestabilicen y caigan". Además, señala que obras como el levantamiento de aceras y asfaltos también puede afectarlas.

Los ejemplares que suelen acabar en el suelo son las palmeras hembra, ya que son las que soportan mayor peso a causa de los dátiles: "Si por cualquier motivo tienen el tronco rígido y una cierta inclinación, se favorece la posible caída", explica Romeu.

Segundo Ríos, profesor de Botánica en la UA, apunta que hay ejemplares que pueden sufrir todavía más que las palmeras: "Ejemplares de hoja caduca como olmos y chopos sí pueden sufrir golpes de calor y acabar mustias completamente. Si se juntan varios factores, el calor puede ayudar a la caída de palmeras".

En cualquier caso, los expertos subrayan que no se puede hacer una valoración del estado de todas las palmeras por la caída de algunos ejemplares ya que "cada palmera es un mundo", como indica Romeu: "Habría que hacer una valoración individual pero es complicado porque los municipios tienen miles de palmeras".

Crespo, además, añade que a los anteriores factores hay que tener en cuenta que algunos de los ejemplares que habitan las ciudades tienen una edad avanzada, lo que "también influye" al riesgo de caídas.

Cancelación de actividades

El Festival de Cine de Elche ha acabado cancelando todas sus proyecciones en el Hort del Xocolater por el calor extremo y 24 horas después de la caída de una palmera. La Fundación Mediterráneo ha decidido no continuar con la cita cultural en el corazón del Palmeral, tras haber suspendido la sesión de este lunes por el desplome de un ejemplar en la noche del domingo. Los organizadores aluden a la ola de calor y a la existencia de riesgo por reventón cálido como principal motivo para anular las proyecciones en este escenario repleto de palmeras. La dirección asegura que todavía carece del informe técnico sobre el estado de los ejemplares que se encargó tras el desplome ocurrido el domingo por la noche sufrido por una palmera aparentemente sana y que se saldó sin ningún daño material ni personal. Sin embargo, la alerta roja ha sido determinante para trasladar la cita cinematográfica al aula de Cultura de la Glorieta hasta el viernes que finaliza. Eso sí, se van a mantener las proyecciones en la playa de Arenales del Sol porque en este escenario no han visto riesgo, entre otras cosas, al no haber presencia de árboles.

La caída de palmeras en Elche no es ni mucho menos un caso aislado teniendo en cuenta la magnitud del que está considerado como el Palmeral más grande de Europa. Sin embargo, tampoco hay episodios frecuentes a menos que sea por fuertes rachas de viento o porque los ejemplares estén muy afectados por la plaga del picudo o de la paysandisia, insectos que son la mayor amenaza del oasis ilicitano, pero no la única, también la falta de riego es otra causa que puede acabar secando el ejemplar y debilitándolo hasta su caída.