"Este verano la central de Emergencias de Valencia ha sufrido un caos que en otras temporadas se solventaba con refuerzos de locutores en todas las provincias y con coordinadores en fechas marcadas. Entre macrofestivales, fiestas de verano, patronales, Moros y Cristianos, etc. toda la Comunidad está sobrecargada de eventos que ejecutan una sobrepresión asistencial y evidencian que siguen siendo necesarios esos refuerzos, que a fecha actual no se han producido", denuncian desde el sindicato UGT.

La organización por otro lado se congratula de que el nuevo Consell vaya a cumplir con su palabra de la vuelta de las centrales de Coordinación de Emergencias Sanitarias (CICUs), tanto a Alicante como a Castellón.

"Hay una realidad patente y es que las tres provincias de la Comunidad, debido a este tipo de festividades y eventos organizados en verano, se ven desbordadas con frecuencia, saltando el desborde de una provincia a otra. Esto aumenta el problema de los retrasos en la respuesta de todas las provincias, ya que en ocasiones un mismo coordinador debe hacerse cargo por los motivos que sean de la atención y gestión de recursos en dos provincias", explica Francisco Barragán, responsable SAMU en la provincia de Alicante.

Prosigue este delegado señalando que hay puntos calientes en la Comunidad Valenciana en relación al aumento poblacional y por lo tanto se deberían de dotar de más recursos asistenciales a determinadas zonas de forma puntual, es decir, reforzarse las centrales por aumento de la demanda. "Todo en pro de una mejora a la ciudadanía y de mejores condiciones para el personal que atiende las emergencias tanto en centrales como a pie de calle".

Vuelta del CICU

Asimismo, UGT pone en valor que el mérito de la vuelta de la central del CICU a Alicante, "independientemente del compromiso adquirido en su día por el cabeza de lista al Consell por el Partido Popular", es también "de todos aquellos y aquellas trabajadoras, que en su día, se manifestaron, y forzaron a que las centrales no fuesen desmanteladas, apoyados como no, por los sindicatos correspondientes, entre ellos UGT".

En este sentido, recuerda que el sindicato no solo apoyó al colectivo de trabajadoras y trabajadores de las Emergencias sino que "que una vez trasladada dicha central a Valencia, ha estado denunciando públicamente todas aquellas deficiencias tanto en la movilización de recursos, como en la asistencia deficitaria a los usuarios y usuarias del sistema, y solo hay que tirar de hemeroteca para constatarlo".

"Como uno de los sindicatos mayoritarios, dentro de los más representativos, y por ello con capacidad de ser interlocutor social, nos alegramos de esta decisión, que va a mejorar de forma importante el funcionamiento de la respuesta a las emergencias tanto en la provincia de Alicante, como en la de Castellón", abundan.

Además felicitan a todos los trabajadores y trabajadoras por el fruto de su movilización. "Esperamos como sindicato que defendemos y apoyamos la acción laboral, que con el retorno de los CICUs, se contemple y tenga en cuenta a todas aquellas personas que en su momento fueron afectadas por el traslado a Valencia, y que tuvieron que ser reubicadas en puestos de distinta categoría a la que ostentaban para no perder su estatus laboral".

También confían en que se comtemple "el esfuerzo realizado por locutores y locutoras, así como médicos y médicas coordinadores, en trasladarse a vivir a Valencia para no perder su trabajo y poder seguir ejerciendo aquella función que no es solo a lo que se dedican, sino que viven, y disfrutan como trabajo que le reporta satisfacción. Igual que en aquel momento se les obligo a tener que cambiar de puesto y lugar de trabajo, no estaría de más, ofrecer a todo este personal, de forma voluntaria y a elección del trabajador, su vuelta a la central una vez vaya a funcionar de nuevo en Alicante y Castellón".