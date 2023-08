El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), centralizado desde enero en Valencia para toda la Comunidad, volverá a tener sedes provinciales. De este modo, Alicante recuperará el servicio que el anterior gobierno autonómico del Botànic decidió desmantelar, una decisión que fue muy cuestionada por los trabajadores al considerar que se ponían en riesgo vidas por una pérdida de rendimiento de las unidades en una provincia con tanta dispersión geográfica.

De las 2.000 llamadas diarias que se reciben en la Comunidad Valenciana, Alicante gestiona unas 700, lo que supone un 35% de la actividad del Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez (PP), ha confirmado este viernes en Alicante que su departamento ya ha iniciado los trámites para poner en marcha "cuanto antes" el nuevo CICU, "tal y como se comprometió el presidente de la Generalitat, Carlos Marzón". Él mismo Gómez ya avanzó que este servicio se recuperaría durante la toma de posesión del nuevo Consell el pasado 19 de julio en el Palau de la Generalitat. Ese día el conseller dijo que una de las primeras medidas que pensaba aplicar era la reapertura del CICU de Alicante.

Se pone fin a una decisión polémica que resume muy bien el tuit de una trabajadora del servicio, una vez ya estaba centralizado, que se hizo viral. "Esta noche toca CICU, en Alicante, genial, maravilloso, ilusionada? Pues no la verdad, pero toca por imposición, porque es lo que es. Prefiero mi Valencia que es lo que domino que cualquier otra cosa, ¿pero a alguien le importa? Ya os digo yo que no. Resignación y espero que no muera nadie por este despropósito".

En su primera visita a la delegación del Consell en Alicante, acompañado por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y el secretario autonómico de Sanidad, Francisco Ponce, el conseller de Sanidad ha señalado que “se están llevando a cabo ya las acciones necesarias para modificar el marco normativo por el que se regula el CICU y revertir la centralización, de manera que podamos devolver el CICU a Alicante y a Castellón”.

Este proceso, ha señalado, no es inmediato y requerirá cierto tiempo. En este sentido, ha recordado que desde que el Botànic inició el proceso de centralización hasta que desmantelaron las instalaciones de Alicante pasó un año y medio. "No será tanto, confío, pero no oculto las dificultades", ha dicho, pues requiere la tramitación de un decreto así como la dificultad de encontrar una nueva sede y personal sanitario.

Los plazos es lo que ahora preocupa a los trabajadores, que esperan que al final no sean tan largos y que a principios de 2024 esté resuelto. "Estamos muy esperanzados", ha declarado el delegado del Sindicato Médico Jorge Esteller, médico del SAMU, que ha acudido a escuchar al conseller.

Búsqueda de otra sede

Así, una vez se tenga el marco normativo, se buscará de forma conjunta con el Ayuntamiento de Alicante la sede idónea para albergar el CICU, que hasta su desmantelamiento estaba en un edificio dentro del recinto de Hospital General de Alicante, donde en principio la intención es no volver.

Según ha indicado el conseller “no solo para que vuelva este servicio asistencial sino para que lo haga en la mejor ubicación posible, con las mejores condiciones y accesibilidad, ya que es un Centro de Información y Coordinación de Urgencias y tiene que tener garantizada la accesibilidad y la cercanía ante cualquier tipo de emergencia”.

La puesta en marcha del CICU de Alicante va a suponer una inversión a la Conselleria de Sanidad de un millón de euros únicamente en la dotación de personal, a lo que se añadirían los costes técnicos y de infraestructuras. El objetivo es que el CICU de Alicante cuente con 12 facultativos, 6 enfermeras y 15 locutores, es decir, 33 profesionales. Según fuentes sindicales, hasta su desmantelamiento este servicio no tenía enfermeros.

Colegio de Médicos

El conseller ha hecho un llamamiento, tanto a instituciones sanitarias, sindicatos, como a los Colegios de Médicos, con la finalidad de promover la búsqueda activa de profesionales y facultativos necesarios para la puesta en marcha del CICU en las dos provincias, así como para promover la formación específica que requieren los profesionales.

"Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y empeño para que las dos provincias cuenten con este servicio tan necesario, como es la atención y coordinación de las urgencias, y de la forma más próxima posible”, ha señalado.

El conseller ha explicado que este cambio no significa que la nueva estructura del CICU vaya a ser como el modelo anterior a la centralización. "Vamos a rediseñar uno nuevo activando recursos y dispositivos en red. Se pretende mantener la transversalidad y la continuidad asistencial potenciando la proximidad para atender en el mejor lugar y en el menor tiempo posible con equipamientos adecuados en cada nivel asistencial”, ha afirmado el conseller.

Además ha apostado por el fomento de sinergias entre los CICU de las tres provincias “para mejorar la atención a los ciudadanos”.

Según explica la Conselleria de Sanidad, la nueva estructura y organización del CICU permitirá incrementar la seguridad del paciente y establecer unos protocolos adecuados en los servicios de urgencias, Puntos de Atención Continuada y el CICU, en concreto en aquellas patologías de mayor incidencia en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el alcalde de Alicante ha calificado de “refuerzo de la seguridad sanitaria para todos los ciudadanos” la decisión de la Conselleria de Sanidad de que el CICU vuelva a Alicante “de inmediato”. Barcala se ha reunido en la sede de Presidencia de la Generalitat con el conseller para analizar las necesidades y posibles ubicaciones del nuevo CICU y ha comprometido el “total respaldo” del Ayuntamiento de Alicante en medios materiales y humanos para que esta descentralización se lleve a cabo “cuanto antes”.

“Hoy es un día muy importante para esta ciudad y esta provincia porque avanzamos en la mejora de un servicio que nunca debió cuestionarse ni trasladarse; y que ahora se traduce en seguridad para todos los ciudadanos con una atención inmediata de urgencias” Luis Barcala - Alcalde de Alicante

Barcala ha agradecido la “respuesta inmediata” de la Conselleria de Sanidad al “compromiso que asumió el presidente Carlos Mazón” del regreso del CICU a Alicante y Castellón y que da respuesta a la declaración institucional aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de enero y a las demandas de los profesionales sanitarios.

