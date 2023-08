Los termómetros no dan tregua y las altas temperaturas siguen marcando este mes de agosto. Continúa la ola de calor en la provincia de Alicante, con elevadas temperaturas que no van a dar tregua durante día y noche y tanto en la costa como en el interior. Y así va a ser hasta el fin de semana, aunque a partir del domingo habrá un cambio que supondrá un alivio para los termómetros. El director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, explicó a este diario que a partir del sábado llegará una masa de aire frío al norte peninsular. "En la provincia las temperaturas van a descender a partir del lunes de la semana que viene, pero no mucho. Apenas cuatro o cinco grados", explicó. "Pero lo destacado es que entre domingo y martes se pueden desarrollar tormentas que refrescarán y limpiarán la atmósfera", dijo.

