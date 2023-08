Persiste la ola de calor en la provincia de Alicante en una semana donde los termómetros no van a dar ni un respiro. En Alicante se esperan máximas de 34 grados y una sensación térmica de 36, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Mientras que tras una semana en la que Sanidad consideraba que el riesgo por calor era bajo en la provincia este miércoles ya se han incluido una docena municipios en situación de riesgo alto, especialmente en la zona de la Vega Baja, y para mañana jueves habrá más poblaciones en situación de alerta. Hoy están en alerta Bigastro, Jacarilla, Benejúzar, Rafal, Granja de Rocamora, Callosa de Segura, Cox, Catral, Crevillent, San Isidro y Albatera. La alerta se mantendrá mañana jueves en estos municipios, excepto en Crevillent, pero se suman las poblaciones de Monóvar, Salinas, Villena, Sax Cañada, Campo de Mirra, Alcoy, Cocentaina, Benilloba, Gorga, Planes, Benimarfull, Muro de Alcoy y Pego, localidad donde los termómetros pueden llegar hasta los 38 grados.

Las altas temperaturas no van a dar tregua a la puesta del sol, con noches ecuatoriales y tropicales en toda la provincia, donde en medio centenar de poblaciones, casi la mitad, se van a superar los 25 grados. Una previsión que se mantiene hasta este jueves y no está previsto que las temperaturas empiecen a bajar hasta el domingo. Todo apunta a que entre esa fecha y el martes podría caer alguna tormenta, que haría bajar las temperaturas unos cinco grados y al menos contribuiría a aliviar unos días en que el calor no ha dado tregua. El lunes, la AEMET espera temperaturas máximas de 29 grados en Alicante.

Recomendaciones

Ante estas elevadas temperaturas, la Conselleria de Sanidad recomienda cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas; beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación; comer abundantes ensaladas, frutas y verduras; precaución con el coche y no dejar a nadie dentro, tampoco a la mascota; buscar lugares frescos y a la sombra; cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años; no realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas y utilizar cremas protectoras adecuadas.