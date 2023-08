De cinco a treinta hospitalizados por covid en solo unas semanas. Las interacciones sociales y el aumento de los contactos en verano ha provocado un incremento de la incidencia de coronavirus en los hospitales de la provincia que abre la puerta a recuperar el uso de las mascarillas.

El Hospital Vega Baja ha sido el primero en decretar su obligatoriedad, además de reducir el número máximo de acompañantes por paciente, pero podría no ser el único. Eso sí, los expertos advierten de que se trata de un pico de contagios "lógico" por los condicionantes típicos del verano, pero que por el momento -salvo que la situación se prolongue en el tiempo- no hay motivos para temer que las medidas extraordinarias puedan salir de los centros hospitalarios.

Este jueves, el Hospital Vega Baja en Orihuela decidió reforzar las medidas sanitarias ante un "incremento significativo" de pacientes ingresados con diagnóstico de covid-19. En estos momentos, el centro cuenta con 30 pacientes hospitalizados por este motivo. Por ello, ha fijado la obligatoriedad del uso de mascarillas y restringido el acceso al centro sanitario a un solo acompañante.

Aunque este repunte de la incidencia de covid en la recta final del mes de agosto no es exclusivo de la Vega Baja, sino que se está produciendo de igual manera en otras zonas de la Comunidad. Dos hospitales de la ciudad de València -el Doctor Peset y el General- han adoptado esta semana medidas similares a las de Orihuela. No obstante, los sanitarios advierten de que todavía es pronto para dar la voz de alarma.

Contactos de verano

El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro, reconoce que "ha aumentado el número de ingresados por covid" pero afirma que se debe a que "a principios de verano la cifra era mínima en muchos hospitales" por lo que, aunque se haya llegado a duplicar o triplicar, "todavía no representa un riesgo importante".

Navarro, además, apunta que este tipo de contagios "son fruto de interacciones relacionadas con el verano" aunque es necesario estar vigilantes porque en el mes de septiembre "habrá otros focos de interacciones como las oficinas y los colegios" que igualmente pueden conllevar riesgos.

Aunque no todo son malas noticias. Para Navarro, que también es el jefe de Medicina Preventiva del Hospital de Elche, este pico de contagios en verano tiene también su lado positivo: una mayor inmunización. "Se están contagiando sobre todo personas jóvenes, para las que no representa en la mayor parte de los casos un riesgo serio, lo cual contribuye a su autoinmunización". No obstante, el presidente de la SVMP reconoce que "seguramente a final de año no quedará más remedio que volver a vacunar" especialmente a personas con patologías previas que puedan sufrir en mayor medida los efectos del covid.

En este sentido, Navarro sí considera que se debe tener especial precaución con los pacientes inmunodeprimidos, a los que recomienda el uso de mascarillas en salas de espera, habitaciones concurridas o en el transporte público.

Decisión de cada hospital

En cuanto a las medidas extraordinarias como la obligación de llevar o no mascarilla o el número máximo de acompañantes, fuentes de la Conselleria de Sanidad señalan que, actualmente, es la orden ministerial del 4 de julio la que delega en los centros hospitalarios la decisión de aplicar o no estas restricciones en función de su incidencia particular y los pacientes que tengan ingresados.

En este sentido, Navarro no considera necesario aplicar mayores restricciones en el mes de agosto, aunque advierte de que "si continúa esta tendencia y la situación del covid se termina poniendo muy complicada, habría que estudiarlo en octubre o noviembre".