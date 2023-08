Antes de las 9:00 está cerrado; después de las 19:00, a oscuras; y en el horario que sí se puede visitar, las instalaciones del Parque del Mar están «hechas una auténtica pena», de acuerdo con los propios vecinos de la zona.

Una de las zonas verdes más nuevas de la ciudad luce un aspecto de absoluta decadencia cuando todavía no se ha cumplido un año de que el Ayuntamiento de Alicante asumiese su gestión, vigilancia y cuidado.

Papeleras por los suelos, fuentes averiadas, muros de piedra desprendidos, un río seco y zonas con agua estancada llenas de mosquitos. El Parque del Mar casi no tiene kilómetros y ya necesito pasar por el taller. Para Lorenzo Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, «lo que está pasando en la zona es una atuéntica pena» -sostiene- «pensábamos que era una buena noticia la cesión del parque al Ayuntamiento, pero visto lo visto no creo que hayamos salido ganando con el cambio».

El representante vecinal denuncia que la zona verde no es útil ni para los vecinos ni para los turistas: «en verano lo abren a las 9:00, el que quiere hacer deporte o pasear al perro, no puede» mientras que, por la tarde, «aunque lo mantienen abierto hasta las 23:00, no cuenta con iluminación, por lo que en cuanto cae el sol ya no puedes utilizarlo. Es el mundo al revés», señala.

López afirma además que, en las últimas semanas, «hay muchas personas sin hogar que se han establecido en la zona» y que, pese a que los vecinos «no tenemos nada en contra de esas personas, que necesitan ayuda» sí incide en que «no es agradable pasear y encontrarte gente haciendo sus necesidades o duchándose en una fuente», por lo que reclama al Ayuntamiento una solución para la situación de estas personas.

En cuanto a las infraestructuras del parque, que contaba con un río artificial, Pérez asegura que «más bien se trata de una acequia» y que esta se encuentra «completamente seca, con un aspecto lamentable». Una serie de deficiencias «impropias de un parque inaugurado hace dos años» y que convierten una de las grandes zonas verdes de la ciudad de Alicante en un foco de problemas para sus vecinos, con escaso atractivo para los turistas que se alojan en la zona.