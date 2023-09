"¡Se acabó!". Así arranca el comunicado hecho público este jueves por el SEP, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Alicante, tras la reunión mantenida por los miembros de la comisión técnica impulsada para la implantación de la carrera profesional con el nuevo concejal de Hacienda, Toni Gallego. "No vamos a seguir participando en el teatrillo sobre la carrera profesional. Y no porque no confiemos en los técnicos o en los nuevos concejales de Recursos Humanos y de Hacienda, sino porque no se ha cumplido ningún compromiso económico de Barcala", ha señalado el líder del SEP, Mariano Postigo.