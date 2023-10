La obligatoriedad para pediatras y médicos de cabecera de incluir, a partir de próximo curso, una valoración psicológica de los alumnos en los informes escolares de salud que se realizan antes del inicio de cada ciclo formativo o nivel educativo ha despertado cierta controversia entre los profesionales de Atención Primaria.

Los pediatras recuerdan que no son especialistas en salud mental, y los facultativos de cabecera, que valorarán a los adolescentes a partir de los 15 años, indican que los docentes tienen mucha importancia en la detección precoz "casi más que el pediatra o el médico de familia. Juntos podemos hacer un gran papel".

Se trata de una medida que dio a conocer ayer el responsable de la nueva Oficina de Salud Mental de la Generalitat Valenciana, el psiquiatra alicantino Bartolomé Pérez Gálvez, para atajar las patologías de salud mental entre la población joven de la Comunidad Valenciana, primera del país en patologías psiquiátricas y el consumo de tranquilizantes con y sin receta en la población escolar, así como segunda en cuadrados de trastornos depresivos.

Pérez Gálvez se encargará de coordinar la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Salud Mental de la Generalitat, de la que forman parte las consellerias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, órgano que abarcará, de manera transversal, los distintos factores de los trastornos dentro del Plan de Salud Mental y Adicciones desde los ámbitos de la prevención, la atención y la sensibilización social.

El psiquiatra señaló ayer que la inclusión del screening para detección de patologías psiquiátricas en los informes de salud escolar marcará "un hito fundamental" porque es "la primera piedra si de verdad queremos preocuparnos por la salud mental. Si no hay detección y prevención estamos poniendo tiritas". La segunda medida es que todos los centros tengan acceso a los psicólogos de los departamentos de salud para prestar una orientación rápida a los docentes.

"Cuando alguien dice: vamos a poner un psicólogo en cada centro, hagan matemáticas. No por el coste sino porque cada año estamos sacando 22 psicólogos clínicos en la Comunidad Valenciana. No tenemos ni para la tasa de reposición. Lo que hay que hacer son equipos que permitan eso y sobre todo con una metodología que se ha aplicado en otros países. Van a tener acceso todos los colegios, si no no vale la pena hacerlo", señaló el psiquiatra.

En este sentido, indicó que los graduados en Medicina están legalmente capacitados para hacer el informe de salud mental. "Un médico puede perfectamente hacer una prueba psicométrica" y los psicólogos intervendrán para orientar a los docentes. También si el maestro ve una situación en la escuela podrá contactar con el psicólogo correspondiente, personal del departamento que se dedique a la detección precoz de los casos, "que es donde está el fallo".

Sin información

Al respecto, Aurora Peñalver, presidenta de la Asociación Pediatría Extrahospitalaria de la provincia de Alicante, ha explicado que aún no les han informado, "no sabemos de qué va el tema, ni qué se supone que tenemos que hacer. Pero desde luego nosotros no somos los especialistas en salud mental".

La especialista incide en que ese no es el trabajo de los pediatras y se muestra crítica con la medida. "Como siempre, tapar las deficiencias del sistema con los de siempre, o sea, los médicos que estamos en los centros de salud. Cada vez más tareas con menos personal".

Por su parte, Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar (SoVaMFIC) y médico de familia, señala que "tenemos dudas sobre esto que se ha anunciado ayer con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Hablaremos sobre ello extensamente en la reunión del Foro de médicos de Atención Primaria", que se celebrará el día 19, donde Sanidad les explicará la medida en profundidad.

"Entendemos y compartimos la necesidad de cuidar la salud mental y prevenir los suicidios en población adolescente, la situación es preocupante y haremos todo lo que esté contrastado por la evidencia científica y nuestro desempeño permita", añade Medina, representante de los médicos a los que corresponderá hacer el informe de salud mental de adolescentes de 15 a 18 años.

Esta entidad piensa que los docentes son de suma importancia en la detección precoz, "casi más que el pediatra o el médico de Familia". Aun así, considera que "juntos podemos hacer un gran papel".