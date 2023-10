Francisco Soriano fue director gerente del departamento Alicante-San Juan y director de gestión del Hospital de Sant Joan. También director gerente del Área I de Salud Murciana en el Virgen de la Arrixaca, último cargo desempeñado con anterioridad. Asimismo, ha sido director general de Recursos Humanos y de Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad. No es médico de profesión sino técnico superior de la Función Administrativa.

¿Qué retos principales tiene?

Consolidar el Hospital Doctor Balmis de Alicante como referente provincial en aspectos pendientes como el trasplante alogénico en Hematología (cuando los pacientes reciben las células madre de otra persona) y en otras técnicas o terapias avanzadas que actualmente se derivan al Hospital La Fe de València, en aras de acercarlas a la población alicantina, evitar su desplazamiento y seguir avanzando en términos de equidad. Hablamos de un avance importantísimo relacionado con las nuevas terapias CAR-T, que son pura magia. Y como hospital de referencia ponemos el foco en la asistencia, la investigación y la docencia.

¿Puede destacar otras facetas?

En estos momentos contamos con dos centros, servicios o unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR), acreditados por el Ministerio de Sanidad, lo que significa que vienen al hospital pacientes de toda España. Son, en Oftalmología, para patología ocular compleja; y en Traumatología, de plexo braquial; y estamos en trámites, y va por muy buen camino, en endoscopia digestiva. Esto es lo que le da mucha categoría y caché a los hospitales grandes. Es lo que marca la diferencia, que manden pacientes de otros sitios de España aquí.

¿Y en cuanto a investigación?

Queremos seguir potenciando la investigación de excelencia, gracias a que contamos con uno de los tres institutos de investigación sanitaria de la Comunidad Valenciana (Isabial). La construcción de un edificio propio para este instituto y sus más de 600 investigadores va a ser algo prioritario en nuestra gestión. El presupuesto de construcción es de 9,4 millones de euros y contará con una superficie de 6.194m2 dentro del recinto hospitalario. Es una de nuestras apuestas como equipo directivo. Esperamos la licitación a corto plazo y que puedan empezar las obras en 2024.

¿Por dónde va el futuro?

Es complejo porque estamos con un modelo sanitario de hace muchos años y hay que avanzar hacia un modelo de gestión distinto. Los retos de la sanidad son, en mi opinión, articular el relevo generacional, y la incorporación de la inteligencia artificial y la robótica. Son dos huracanes que nos vienen a las instituciones públicas y concretamente a la Sanidad. Se están jubilando profesionales que atesoran mucho conocimiento y están entrando nuevas generaciones muy bien preparadas pero con otra forma de pensar, de ser y de trabajar. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y a todo el equipamiento mecánico que nos viene, conectado a sistemas de inteligencia artificial. Es necesario tener unas habilidades para sacarle rendimiento a ese equipamiento. Habrá que reflexionar sobre si las profesiones que tenemos en los centros sanitarios son las que necesitamos. Posiblemente nos hagan falta trabajadores de otras categorías, por ejemplo, ingenieros biomédicos, profesionales polivalentes y sobre todo que descarguen de tarea burocrática a los médicos para que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es la asistencia sanitaria.

¿Cómo va la remodelación de Urgencias?

La obra de Urgencias se encuentra en el desarrollo de la fase 3 de un total de 5, que consiste en la reforma de las Urgencias Pediátricas, que está prevista que termine a finales de este año. Una vez reformado este espacio, el Servicio de Pediatría se trasladará a su ubicación habitual. Entonces empezaremos con las dos fases que quedan, de gran envergadura, que comprenden la remodelación de las Urgencias Generales y la Unidad de Corta Estancia.

¿Qué otras obras hay en cartera en el departamento?

Acabamos de dotar de nuevo equipamiento a diferentes servicios, como el de Radiodiagnóstico y el centro de especialidades de Babel, con salas de Radiología digital punteras. Aprovechando los fondos europeos estamos renovando mucho equipamiento. También estamos habilitando una nueva Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología y ultimando las autorizaciones preceptivas para el helipuerto. Avanzan favorablemente todos los permisos. Hay que realizar muchos trámites administrativos con la Conselleria y el Ministerio pero esperamos ponerlo en marcha a final de año o primeros del que viene, es algo inminente.

¿Novedades en quirófanos?

Destacaría sobre todo el proyecto de una nueva área quirúrgica, un nuevo edificio que albergará la actividad quirúrgica ambulatoria, la endoscópica digestiva y el Hospital de Día de Oncología Pediátrica. Ese bloque quirúrgico nuevo, que irá en la antigua cafetería, esponjará el edificio general, y permitirá remodelar las instalaciones que no están ahora como las más modernas.

¿Cuántos centros de salud se necesitan en Alicante?

Alicante está dividida en dos departamentos, el nuestro y el de Sant Joan d’Alacant. Coordinamos ocho centros de salud en la ciudad, de un total de 12 que tenemos, sumando San Vicente I, San Vicente II, Agost y Monforte, con sus respectivos consultorios. Hay zonas en las que la población ha crecido considerablemente y es donde se han planificado nuevos centros, como es el caso del PAU 2. También hay áreas que están mejor dimensionadas, con un número adecuado de cartillas por profesional. Desde mi punto de vista, si bien los recursos son importantes, también lo es contar con nuevas estrategias asistenciales que nos agilicen la atención a la cronicidad. Este es uno de los objetivos que tiene la nueva Dirección General de Atención Primaria.

¿Cómo prevén potenciar la atención en salud mental?

Tras la pandemia ha quedado patente lo importante que es apostar e invertir en salud mental. Es otro proyecto importante del conseller y hay que saber gestionarlo. Se ha creado una nueva Oficina de Salud Mental y Adicciones, que dirige el psiquiatra Pérez Gálvez y confío en su buen hacer en lo que respecta a la planificación en este sentido. El enfoque ha de ser integral y no solo pensando en la hospitalización (este centro no tiene planta de ingreso aunque sí psiquiatras de guardia) sino potenciando la atención ambulatoria, acercando la asistencia al paciente con patología mental para que se vea atendido a todos los niveles en función de la gravedad y no solo en la fase aguda de su enfermedad.

¿Cómo están de personal?

El tema del personal es uno de los nudos gordianos de la Sanidad. No es un problema grave en nuestro hospital porque somos de referencia, atractivo, distinto a los hospitales periféricos. Pero sí es cierto que es un problema nacional, que no es de este departamento ni de la comunidad autónoma sino que trasciende a la macrogestión del Ministerio de crear más plazas. Hay especialidades que son bastante deficitarias como Cardiología, Radiología, Digestivo, Anestesia, que requieren personal con un elevado nivel de subespecialización y capacitación. Lo cierto es que, por el momento, la fuga de talento no es un problema grave en nuestro caso. Sí somos conscientes de los problemas que se producen en los departamentos periféricos. Hemos establecido alianzas estratégicas y nuestros especialistas están ayudando a cubrir necesidades en estas áreas.

¿Para cuándo trasplantes de corazón en el Hospital de Alicante?

Hay que hacer muchos casos para que un hospital sea experto en estos trasplantes. Tenemos la Fe y de momento no está previsto hacer el trasplante cardiaco aquí. No está encima de la mesa en términos de eficiencia y eficacia. Hoy por hoy, no parece necesario, atendiendo a la casuística; si esto cambiara, por supuesto, desde la Conselleria de Sanidad se tendría en cuenta.

¿Qué proyectos hay en Oncología y en enfermedades raras?

Nos han concedido la referencia provincial a la Unidad Multidisciplinar de Enfermedades de Baja Prevalencia (patologías raras) que lleva trabajando en este ámbito tan específico desde hace 15 años y que fue pionera en la Comunidad en 2008. Al frente de esta unidad está la doctora Rosario Sánchez. En Oncología Médica se están introduciendo mejoras en Hospital de Día que repercuten en una atención más ágil a los pacientes en tratamiento; y nuestros profesionales mantienen líneas de investigación punteras a través de Isabial, como es el caso del doctor Bartomeu Massuti y su papel destacado en cáncer de pulmón a nivel nacional e internacional. Por lo que respecta a la Sección de Oncología Pediátrica, también de referencia provincial, cuenta con punteras líneas de investigación de la mano de su jefa de sección, la doctora María Tasso.