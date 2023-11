El Black Friday se desinfla en el comercio local de Alicante

El Black Friday pierde cada vez más fuerza en el comercio local de Alicante. Si en años anteriores supuso una positiva novedad, que aumentó las ventas en hasta un 15 % en estas fechas y supuso un adelanto a la campaña de Navidad, la competitividad en las ofertas y la longevidad de las mismas, llegando a extenderse a lo largo de todo el mes de noviembre, hace que sea casi imposible que el pequeño comercio le siga el ritmo a la gran superficie. Unos grandes espacios en los que pasa lo contrario: el Black Friday es cada vez mejor acogido, e incluso se solapa a campañas como el novedoso "Singles' Day", realizado el pasado fin de semana.

"Era una campaña que se concentraba en dos o tres días y ahora es todo el mes. Está pasando como con las rebajas, se va deshinchando", señala Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante y de Corazón de Alicante. La previsión es de incertidumbre por la situación económica, apunta: "El escenario económico es muy cambiante. Se nota que la gente tiene menos dinero. Era una campaña interesante, aunque no todo el comercio lo valora igual".

En la gran superficie, la situación es la contraria y ya no entienden el Black Friday como un día de ofertas, sino como toda una campaña: "Ya no podemos hablar solo del día, es la semana del Black Friday. Es una promoción que hace 10 años era una rara avis y ha llevado un crecimiento progresivo. Los últimos años prepandemia tuvieron un impacto en las ventas de Navidad, y ya se ha convertido en el inicio de la campaña de Navidad. Antes era el puente de la Purísima y el Black Friday ha adelantado ese inicio", apunta Joaquín Cerveró, portavoz de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en la Comunidad Valenciana.

En los comercios tradicionales, sin embargo, aseguran que no pueden sostener tantas campañas de descuentos: "El pequeño comercio no aplica esos descuentos que podemos ver muy llamativos. No es tal la oferta. Nuestros descuentos son más ajustados. Tienes que estar, no lo puedes obviar, pero es una decisión de cada uno. Para nosotros, es el mismo producto y nos enfocamos más en la calidad y el servicio", asegura Armengol.

Una sensación que comparten en las tiendas de los barrios, como señala Mariángeles Cinos, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Conde Lumiares, Pintor Baeza y Adyacentes (Copibad): "No es un día, son dos semanas. Es imposible seguir eso. Lo que vendas ahora no lo vas a vender en Navidad". La portavoz de los comerciantes de Altozano apunta que los periodos de rebajas tienen que reducirse por el bien del comercio de barrio: "Tiene que haber unas rebajas al año y ya está. Las ventas que están haciendo, con vestidos a 2 euros o pares de medias a 1 euro son todo el año. ¿Podemos competir con eso?". "La gente no es capaz de venir a sus barrios y lo que es el bono comercio no ha ido bien ya en esta ocasión. Es algo que no puede ser, tenemos gastos", lamenta Cinos.

Tras semanas de mensajes y anuncios sobre el Black Friday y el novedoso Singles' Day, muchos compradores acaban "picando" y comprando productos con grandes descuento. Al conocido "viernes negro" se le acopla toda la semana previa y, prácticamente, el inicio del mes. A esto se suma el Singles' Day, o "día del soltero". Una campaña que, en este caso, viene desde China, para celebrar el "orgullo" de no estar en pareja el 11 de noviembre de cada año. Hasta el pasado fin de semana, las bandejas de entrada del correo de muchos consumidores se llenaron de publicidad, con descuentos de hasta el 33 % en muchos casos a apenas unos días del Black Friday.

"El Singles' Day se ha instalado, pero no llega al impacto del Black Friday. Es cierto que cualquier evento es bueno para comunicar ofertas, pero de momento no tiene el arraigo. Irá cogiendo su posición, pero no tiene el impacto", señala Cerveró.

Inicio de la campaña de Navidad

Comprar un deseo a menor precio es lo que esperan muchos consumidores, pero otros aprovechan esta potente campaña para adelantar las compras de Navidad: "La novedad es que los clientes preguntan cuándo empieza el Black Friday. Es algo que el cliente espera, cuando al principio sorprendimos con esta campaña", apunta Cerveró.

Algo que es común también al pequeño comercio: "El Black Friday se enfoca más en un sector que en otro, aunque desde hace años se posiciona como el arranque previo a las Navidades para tirar del consumo", señala Armengol. El portavoz de los comerciantes espera que el encendido del alumbrado navideño ayude a generar expectación si el encendido se realiza en el mismo fin de semana que el del "viernes negro", el del domingo 26 de noviembre: "Esperamos que al igual que el año pasado y el anterior se proceda al encendido del alumbrado en ese fin de semana y que esa expectación nos genere visitas a la ciudad que se pueda traducir en ventas".

Los consumidores, por su parte, esperan al inicio de la campaña de Black Friday para poder conseguir los productos que desean a un precio más asequible. La campaña, que se alarga ya en cerca de dos semanas en la mayoría de grandes superficies, ofrece descuentos que superan el 30 por ciento, aunque algunos negocios se lanzan a porcentajes más altos en productos para llamar la atención de los consumidores, en especial en sectores como el de los productos tecnológicos.

Por parte del pequeño comercio, desde Confecomerç y Facpyme se ha impulsado una campaña para concienciar sobre la importancia del producto de calidad y de cercanía, tratando de poner en valor el trabajo de cercanía por encima de los grandes descuentos. "Yo decido cómo compro este Black Friday. Yo compro con principios", es toda una declaración de intenciones con el objetivo de atraer al consumidor, señalan los comerciantes.