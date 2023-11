El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado la importancia de las listas de espera diagnósticas y ha acusado al Gobierno del Botànic de dejar al nuevo Consell "probablemente la peor herencia sanitaria de la historia.

Así se ha expresado este viernes el jefe del Consell en su visita a la parcela donde se construirá el centro de salud del PAU 2-La Torreta, al ser preguntado por la actualización de datos de las listas de espera quirúrgicas, que no se realiza desde junio, mes en el que había más de 26.000 alicantinos esperando fecha para entrar a quirófano.

A este respecto, Mazón ha sostenido que se trata de un asunto "más grave de lo que parece". Pero, para luchar contra las listas de espera, "no debemos centrarnos únicamente en las quirúrgicas, sino en las graves o en las menos graves y, sobre todo, en las diagnósticas".

"Hay una lista de espera de diagnóstico que para mí es más importante. Yo quiero que alguien que está esperando una operación de juanetes sea operado lo antes posible, faltaría más; pero entenderán que alguien que está esperando una operación de tipo oncológico tenga prioridad", ha ejemplificado.

Por ello, ha recalcado la importancia de que "los diagnósticos estén en marcha". "Aquí se ha olvidado la prioridad de un plan de choque en las listas de espera, empezando por la diagnóstica. No saber lo que uno tiene es lo peor posible. No solamente para el paciente, que vive con esa ansiedad, sino también especialmente para la organización sanitaria, que no sabe poner la prioridad. Por tanto, es en las listas de espera diagnósticas de donde viene ese embudo, donde luego se puede priorizar, y estamos en esa prioridad sin menoscabar la necesidad que tenemos", ha sostenido.

Así, ha señalado que se necesitan más médicos, no solo en la Comunidad sino en toda España, lo mismo que en general más personal sanitario. "Nos hacía falta Atención Primaria, que no se estaba poniendo en marcha. Pero si las últimas noticias que tenemos es la simple posibilidad, como ocurrió el otro día con el ministro de Sanidad, cuando se puso encima de la mesa la posibilidad de trocear el MIR. De trasladar a las comunidades las pruebas. Esto sería la ruptura del sistema sanitario en un momento en que hace falta personal", ha dicho.

"No contentos con no realizar convocatorias extraordinarias de MIR, que es lo que necesitamos, están planteándose ceder por ejemplo a Cataluña y al resto de autonomías, las plazas de MIR, esto va a suponer el mercadeo de los médicos, que es lo último que nos podemos permitir. Con los médicos en España ni muros ni bulos. Me parece un disparate de magnitudes extraordinarias. Todo eso tiene que ver luego como adjudicamos, especializamos y trabajamos las listas de espera".

Móviles

Por otro lado, Mazón ha confirmado que la Conselleria de Educación está estudiando una "posible regulación" de los teléfonos móviles en los centros educativos, que considera que es "una problemática que preocupa a mucha gente", aunque ha abogado por "no precipitarse".

Interpelado sobre un plan respecto al uso de móviles en ámbito escolar, ha admitido que Educación está estudiando esta posible regulación y sé que lo quiere hacer con diálogo con los centros escolares, con la comunidad educativa, con los padres, "que es fundamental".

Asimismo, ha apuntado que "lo más importante es no adelantar ninguna restricción preventiva". "Hay problemáticas con respecto a la gente joven y con respecto a la adolescencia que a mí me preocupan mucho y que estamos estudiando, pero no nos queremos precipitar. El asunto de los móviles es un asunto complicado, porque también produce efectos negativos y no tiene un buen uso", ha considerado.

En la misma línea, ha mencionado las bebidas energéticas, con las que a su juicio también hay "un problema, sobre todo por lo que se está mezclando con ellas".

"Son asuntos que estamos reflexionando sobre ellos, que no merecen que nos precipitemos, pero que sí que merecen un estudio importante y este es uno de ellos. Son asuntos sensibles e ir improvisando con asuntos sensibles es otra de las cosas que ha pasado ya a una etapa anterior", ha concluido.