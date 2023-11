Las listas de espera tanto en hospitales como en consultas externas y en Atención Primaria no son "tolerables", según ha admitido este miércoles en Alicante el secretario autonómico de Sanidad, Francisco Ponce, de ahí el objetivo de la nueva conselleria de que patologías urgentes, como las oncológicas, sean operadas en el plazo máximo de un mes.

Con este fin, el número 2 del departamento que preside Marciano Gómez ha abogado por optimizar los quirófanos operando mañana y tarde, y seguir desviando pacientes a la privada mediante conciertos, como ya se está haciendo, "priorizando lo importante". Según las últimas cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad, correspondientes al mes de junio, hay 26.000 alicantinos a la espera de una intervención quirúrgica. Unas cifras elevadas que están detrás de que también se estén alargando las demoras en la Sanidad privada con retrasos de más de cuatro meses para consultas al derivar a miles de pacientes. Dermatología, Fisioterapia y Neumología, por ejemplo, no dan cita hasta febrero.

Otra de las soluciones que baraja Sanidad pasa por dar acceso a los médicos de Atención Primaria a todas las pruebas diagnósticas.

"No es justo que un paciente espere seis meses para una ecografía si tiene dolor abdominal. Queremos pruebas diagnósticas rápidas en tiempo y forma para disipar la incertidumbre", ha recalcado Ponce en un desayuno informativo organizado por Executive Forum España, que se ha celebrado en el hotel Meliá con la asistencia de varios cargos en el escalafón de la Conselleria de Sanidad, así como directores y gerentes de distintos departamentos de salud de la provincia; y representantes de la industria farmacéutica.

"Esto significa dar acceso a toda la cartera de servicios de pruebas diagnósticas. Me consta que algunos departamentos ya son capaces de acceder a todas las pruebas necesarias pero hay que acortar los tiempos de respuesta para intentar evitar la incertidumbre tanto del ciudadano que quiere saber lo que le pasa como del médico que quiere conocer lo que le ocurre a su paciente".

Es decir, que el facultativo de Primaria pueda pedir las pruebas y que se hagan en menos tiempo, "lo lógico es que en menos de 30 días el paciente tenga las pruebas hechas y esté diagnosticado", ha apuntado.

Menos trámites

También sobre Atención Primaria ha abogado por descargar de trámites al médico de Familia ante el colapso el primer nivel asistencial. "Cada profesional sanitario tiene que hacerse cargo de la burocracia que genera. Si un paciente va a un especialista hospitalario o a consultas externas y un nefrólogo, por ejemplo, necesita solicitar una ambulancia no puede decirle al médico de Atención Primaria que se la pida sino que si la genera la debe pedir él. Se trata de eso, de que cada profesional se ocupe de su parte burocrática".

Asimismo, ha abundado en que "los médicos de Familia no son los escribientes de los médicos hospitalarios, son una especialidad como otra cualquiera, son especialistas en Atención Primaria, y se tienen que dedicar a diagnosticar y a tratar a los pacientes, no a hacer papeleos que no aportan valor a su práctica habitual".

En general, el número 2 de Sanidad se ha mostrado partidario de la "meritocracia", porque "no puede ganar lo mismo el médico que atiende a 60 pacientes al día que el que ve a 20 porque conoce las triquiñuelas de la administración".

Ponce se ha referido también a la historia clínica única, que Sanidad quiere extender a todo el sistema. "Es importante para el profesional y para el paciente que haya una historia clínica única, es decir, que el médico de Atención Primaria pueda saber lo que ha escrito el especialista del ámbito hospitalario y, al revés, que el médico del hospital sea capaz de ver cómo lleva el tratamiento".

Es decir, una historia clínica transversal y que el paciente sepa que no va a estar compartimentada sino que es continua. "Si lo tienes todo en la misma historia clínica se acortan los tiempos y se da más agilidad a la asistencia sanitaria", ha señalado. En este sentido, la secretaria autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital que dirige Bernardo Valdivieso tendrá bastante que decir.

En este acto, el secretario autonómico de Sanidad ha explicado el nuevo presupuesto sanitario, que asciende a 8.504 millones de euros para toda la Comunidad, del que ha destacado que es el más alto de la historia con 245 millones más, además de enfatizar su carácter social.

La Atención Primaria será uno de los ejes principales de este nuevo presupuesto, recibiendo más de 700 millones de euros, es decir, un tercio del total. Además, a este importe hay que sumar 1.000 millones de euros que se destinarán al personal sanitario de estos centros, lo que supondrá un 20% del gasto sanitario para "llevar a cabo una reforma estructural e impulsar una mejora organizativa, tanto de la gestión sanitaria como de la clínica", en este ámbito asistencial.

Atención a la salud mental

Otra de las prioridades de este presupuesto sanitario, según ha explicado el secretario autonómico de Sanidad, será la atención de la salud mental y la asistencia sociosanitaria, áreas a las que se destinarán 143 millones de euros con el fin de mejorar los recursos humanos y materiales destinados.

En esta línea, nace una Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones y otra de Atención Sociosanitaria para coordinar las políticas relativas a sus áreas de actuación. Ha recordado que se elaborará un Plan de Salud Mental y Adicciones que aborde las necesidades asistenciales de los pacientes, de ahí que para salud mental se haya aumentado el presupuesto en 20 millones de euros más. También se ha referido a la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas, y al nuevo Servicio para el Desarrollo de Competencias de Enfermería.

Otras líneas serán el autoabastecimiento energético de los centros de salud y las consultas telemáticas para evitar desplazamientos de pacientes.

José María Barranco Zafra, Country Director Sales and Market Access de Abbott, y Pablo Pevida, director nacional de Acceso Regional y Hospitalario de GSK en España, han acompañado a Ponce en el desayuno como colaboradores de Executive Forum. Barranco Zafra ha hecho hincapié en la necesidad de implementar medidas que contribuyan a un mejor control de la diabetes mellitus, ya que está relacionada con el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares.

Por su parte, Pevida ha explicado que “somos una compañía biofarmacéutica que trabaja con el propósito de unir la ciencia, la tecnología y el talento para adelantarnos a la enfermedad. Este foco en la prevención es especialmente evidente cuando pensamos en las vacunas que desarrollamos y que en la Comunidad Valenciana llegan a las personas que las necesitan de manera impecable gracias a la acción sus equipos de Salud Pública".

Tras este acto, la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, ha puesto en valor "la dedicación y la calidad profesional" de los 65.000 trabajadores de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana. "Son un ejemplo diario de dedicación, esfuerzo y calidad asistencial", ha sostenido.