La diabetes aparece a edades cada vez más tempranas entre los alicantinos. Hasta hace una década la mayoría de nuevos casos se detectaban más allá de los 60 años pero actualmente irrumpe con cada vez más frecuencia por debajo de los 40 años. Este adelanto de 20 años en la edad en que debuta esta patología es consecuencia del empeoramiento de la alimentación, que también está detrás del exceso de grasa en los menores, que ya afecta a un 30% de la población infantil, y del aumento de las enfermedades cardiovasculares. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes.

Endocrinos, nutricionistas y asociaciones de pacientes dan la señal de alarma hasta el punto de que los médicos hablan de que la obesidad constituye una auténtica epidemia, que está detrás no solo de la diabetes, también de patologías como la hipercolesterolemia y de alteraciones mecánicas derivadas como la artrosis, la insuficiencia respiratoria o patologías biliares.

Incluso algunos tumores muy prevalentes como los de mama, ovario o próstata están relacionados con la obesidad, como indica el doctor José Ramón Domínguez Escribano, jefe de sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant.

Más del 50% de los nuevos casos de diabetes tipo 2 están sin diagnosticar. Los pacientes acuden al médico cuando tienen síntomas como pérdida de peso o cansancio extremo. Los expertos demandan implantar cribados de azúcar en sangre a personas con sobrepeso o factores de riesgo a partir de los 45 años en los que pueden colaborar farmacias, dentistas y las propias empresas en las revisiones médicas que realizan a los trabajadores. Estas analíticas, de hecho, están detectando niveles altos de glucosa en cada vez más población laboral.

Las personas con diabetes tipo 1 pueden desarrollarla en cualquier momento, aunque el mayor número de casos se produce alrededor de los 14 años. Sin embargo, la diabetes tipo 2 aparece cada vez en más personas a partir de los 45 años asociándose, como ya se ha apuntado, a la obesidad y el sedentarismo, entre otros. Aunque existen varios tipos de diabetes y en cada persona es diferente, en general, existen cinco grupos: tipo 2, un 80% aproximadamente del total, con al menos 5 subtipos diferentes, un 10% de diabetes autoinmune, un 5% de diabetes de causa monogénica, otro bastante amplio de miscelánea de diferentes causas y una diabetes transitoria, la diabetes gestacional.

Efectos secundarios

Las amputaciones, junto a la retinopatía diabética, que afecta a los ojos, son los efectos más visibles de la diabetes, una enfermedad que afecta a más de 40.000 personas en la provincia, el 90% de ellas de tipo 2, denominada "silenciosa" porque en sus primeras fases es asintomática. Respecto a las amputaciones, unos doce mil enfermos de la provincia sufren ese riesgo. Afectados por esta patología metabólica piden a Sanidad que se financien las tiras reactivas para los enfermos de tipo 2 que toman la medicación en pastillas pues que solo se da a los que se pongan insulina.

Hay al menos otros 20.000 alicantinos sin diagnosticar, es decir, que un tercio de enfermos desconoce que lo está. Estos datos de la Unión de Diabéticos se quedan cortos frente a los que maneja el Colegio de Enfermería, que toma como referencia la Estrategia de Diabetes de la Comunidad Valenciana, según la cual la prevalencia real es del 7,8%, lo que elevaría la cifra a 140.400 diabéticos en la provincia; y otros 108.000 más que lo desconocen.

Porque, detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía, la Comunidad Valenciana es el territorio con más casos pues acapara más del 15% del total nacional con más de 600.000 personas afectadas por diabetes tipo 2. El aumento es también de un 15% anual.

Alimentarse mejor

La alimentación juega un papel fundamental a la hora de prevenir la diabetes y otras patologías, afirma el doctor Domínguez Escribano. "Muchas enfermedades de alta prevalencia (diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) y otras alteraciones metabólicas más específicas están condicionadas por la alimentación. Por un lado está el exceso del componente calórico en la alimentación que hace que la diabetes tipo 2 aparezca antes y evolucione peor y, por otro, tenemos personas que tienen problemas de falta de nutrientes por unas dietas poco variadas que provocan diversos tipos de carencias", señala.

El endocrino, que considera que la dieta adecuada debería considerarse un tratamiento equivalente o incluso superior al farmacológico en muchas patologías como obesidad, diabetes, hipertensión o colesterol, admite que la edad cada vez más temprana de debut de enfermedades como la diabetes y otras es una preocupación general. "Hay mayor obesidad infantil y también en edad adulta temprana debido a dos factores: el sedentarismo y la hiperalimentación. La actividad de los adolescentes es un 80% inferior a antes de la pandemia".

Este médico afirma contundente que "se puede decir que la dieta mediterránea es prácticamente inexistente en nuestro país. Hay una alimentación inadecuada, con un alto consumo de alimentos procesados y/o ricos en grasas e hidratos de carbono de absorción rápida y se consumen pocas verduras y frutas".

De ahí, que inste a tomar conciencia de la importancia de la adecuada alimentación, nutrición y peso lo antes posible, en la infancia, "lo que nos evitará muchas complicaciones a corto medio y largo plazo". En esta línea señala que al igual que sucede con otros trastornos como el alcoholismo o el tabaquismo, lo primero que se debe hacer para poner solución a la mala nutrición es tomar conciencia.

"Cada persona, según su función física y laboral y sus gustos debe individualizar su alimentación dentro de unos parámetros generales, que pasan por un aumento del consumo de verduras y alimentos con fibra y una disminución en el consumo de grasas saturadas e hidratos de carbono de absorción rápida".

En esta línea, el Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODINuCoVa), ha lanzado la campaña "En nutrición también son tres", para enseñar a la población general cuáles son los grupos de alimentos que debe contener un plato saludable y su proporción exacta: un 50% de verduras y hortalizas, un 25% de alimentos proteicos y un 25% de cereales y tubérculos, siempre acompañados de agua para hidratarse y de aceite de oliva que aporta las grasas de buena calidad.

Es decir, medio plato de verduras y hortalizas, un cuarto de alimentos proteicos y otro de cereales y tubérculos pero "nos hemos encontrado con la sorpresa de que la gente no sabe distinguir entre estos tres grupos de alimentos. Hay mucha confusión, quizá por exceso de información no veraz o por no dirigirse a una fuente experta en alimentación como los nutricionistas", afirma Ruth García, responsable de Proyectos del colegio.

La entidad ha realizado la encuesta "¿Cuánto sabemos de alimentación?", que ha detectado numerosas contradicciones y una importante falta de conocimiento en aspectos básicos y falsos mitos como que hay grupos de alimentos que debemos eliminar de la dieta para bajar de peso y confusión respecto a qué se considera un ultraprocesado.

"El interés por la nutrición es cada vez mayor e innegable pero es necesario invertir en educación alimentaria si no queremos una población malnutrida. Es una realidad urgente", afirma Luis Cabañas, presidente de los nutricionistas de la Comunidad.

El páncreas, sobrecargado

Una de las consecuencias es que cada vez hay más diabéticos. "La vida sedentaria y la mala alimentación no es lo mejor para la diabetes. La obesidad influye porque no hay duda de que si el páncreas está acostumbrado a segregar insulina para un organismo de 70 kilos de peso y nos ponemos en 90, tiene que trabajar más y no es suficiente la insulina que segrega", explica José Manuel Miralles, presidente de la Unión de Diabéticos de Alicante.

"No solo aumenta la diabetes tipo 2, también la 1. Se está detectando en niños y adolescentes por la vida sedentaria y la mala alimentación".

Esta entidad está luchando para que se abran hospitales para diabéticos. El Gobierno del Botànic se comprometió a atender una reivindicación de diez años atrás como una mejora asistencial para combatir los efectos de una enfermedad que crece de forma exponencial.

Hospitales de día

Así, se anunció la creación de ocho Hospitales de Día de Diabetes en la Comunidad Valenciana. Los fondos económicos se consignaron a través de una partida blindada en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023, y se contempló la dotación de personal propio para prestar este nuevo servicio sanitario con atención integral, inicialmente con un endocrino, un podólogo y un profesional de enfermería aunque también se pretendía incorporar la Unidad de Pie Diabético y Cirugía Vascular, para lo que había que dotar de plazas de podólogos.

Sin embargo, la Unión de Diabéticos señala que "no se ha hecho nada. Estaba en estudio y parecía que se iba a hacer unidad en València pero de momento no está. Ahora con el cambio de gobierno tendrá que retomarlo. Se lo hemos pedido con reuniones en València a través de la Federación de Diabéticos de la Comunidad Valenciana. En conselleria han tomando nota de la petición igual que de la enfermera escolar, ya no solo por la diabetes sino por casos de otras enfermedades crónicas en niños que van al alza". La Unión de Diabéticos calcula que más de 2.000 escolares tienen esta enfermedad en la provincia.