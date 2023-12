Una semana más, al menos, para que la licitación del reinicio de las obras de reurbanización del parque de San Blas. El técnico encargado de valorar las ofertas presentadas ha pedido este miércoles, en la Mesa de Contratación, aplazar el asunto al no haber finalizado aún el estudio de las propuestas, que estaba previsto que se conociera a finales de octubre. Hace un mes se conoció que once empresas compiten por la adjudicación del contrato para la reinicio de las obras en la plaza de San Blas, que arrancaron en abril de 2022, pero que se paralizaron en noviembre de 2022, lo que derivó en el que el Ayuntamiento resolviera el contrato con Ecisa.

De las once mercantiles que optan al concurso la mayoría repiten en los mismos términos (en solitario o en UTE), aunque hay renovación. Entre las que lo intentan de nuevo figura Pavasal, Becsa, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, CHM y la UTE formada por Mediterráneo y Tyosa. En cambio, otras mercantiles, como Tizor, Bertolín, Audeca o Asch no vuelven a intentarlo, como tampoco Ecisa, la anterior contratista, aspirar a una inversión cuyo presupuesto ha aumentado, al pasar de 3 a 4,5 millones de euros por el incremento en el coste de los materiales, principalmente, con un plazo de ejecución de diez meses, muy similar a los once que marcaba el primer contrato. En octubre, el Ayuntamiento de Alicante sacó a licitación de nuevo las obras que tienen un millón y medio de euros más de presupuesto, respecto al previsto inicialmente.

El objeto del proyecto en la plaza de San Blas contempla la reordenación completa e integral de la misma, respetando al máximo el arbolado y palmáceas adultas actuales en buenas condiciones, con un nuevo diseño que priorice el uso peatonal y se mejore la accesibilidad universal, dotando de diferentes usos a la misma, todo ello con la mejora de la iluminación interior. Se pretende que la interconexión peatonal entre la zona norte y la zona sur, quede mejor resuelta en la actualidad con la reurbanización y ajardinamiento de las aceras de la calle Antonio Martín Trenco y Calle el Pilar, dándole un sentido peatonal unificado, ensanchamiento de aceras y uniformidad en materiales de pavimentos, mobiliario urbano e iluminación.

La actuación contempla igualmente la instalación de nuevo mobiliario urbano con una gran zona de juegos accesibles, de carácter integrador entre edades, de carácter singular en la zona sur y una reproducción de los existentes en la zona norte. Se renueva totalmente el alumbrado público con luminarias de mayor eficiencia y más sostenibles medioambientalmente, incluso las de las instalaciones deportivas.

Para el resto de calles adyacentes (San Juan Bautista, Pepe Antón, El Pilar, San Raimundo y Condes de Soto Ameno) la actuación se ciñe a la repavimentación, la substitución de la iluminación, la instalación de riego y plantaciones y el mobiliario urbano. Se busca unos espacios de acceso a la plaza más atractivos para los usuarios a la vez de potenciar la accesibilidad peatonal, ensanchándose las aceras y ganando espacio para la plaza en detrimento de anchuras de viales para tráfico rodado.

Luz verde al "nuevo" cementerio

En cambio, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado este miércoles a la Unión Temporal de Empresas (UTE) MOA-Continental Cementerio la ampliación del cementerio municipal “Virgen del Remedio” por 3,3 millones de euros, tras justificar la baja temeraria de la propuesta. Esta actuación permitirá sumar un total de 2.550 nichos y tumbas, al tiempo que modernizará las infraestructuras, mejorará el entorno y aumentará las zonas ajardinadas. Se trata de la oferta mejor clasificada de las veinte presentadas.

Las obras de ampliación, que permitirá habilitar por primera vez 175 tumbas en contacto con el terreno y con el rostro orientado a La Meca y 107 con los pies hacia Israel, además de 2.268 nichos para cristianos, se llevarán a cabo en la zona sureste del camposanto sobre una superficie de 16.549 metros cuadrados y dispondrá de dos nuevos accesos. El plazo de ejecución es de doce meses.

La Junta Local de Gobierno acordó sacar a licitación el proyecto mediante un procedimiento de tramitación urgente para contratar las obras, que salieron a licitación con un presupuesto base de 5.198.039 euros, clasificando en primer lugar la oferta más económica presentada por la UTE MOA-Continental 3.323.626,14 euros, que pese a estar entre las siete que se encontraban en situación de baja desproporcionada finalmente ha sido admitida en la valoración ofrecida los técnicos municipales tras el estudio de la documentación.

Los nuevos nichos se ejecutarán en cuatro alturas y se les dotará de escaleras metálicas móviles. Además, se mejorará el entorno con nuevas zonas ajardinadas y pavimentación, se ejecutarán nuevas canalizaciones y se mantendrá una estética similar a las últimas construcciones realizadas en el camposanto.