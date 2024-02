Un hombre de 65 años y una mujer de 51 han sido desahuciados de la vivienda que arrendaban en el barrio Nou Alacant. Los afectados cuentan con un informe de vulnerabilidad elaborado por el Ayuntamiento y aseguran tener la Renta valenciana de inclusión como únicos ingresos.

El lanzamiento se ha producido a las 11.30 horas de este lunes, sin escenas de violencia ni manifestaciones.

Pedro Mas, el hombre afectado, ha lamentado la situación: "Es un piso que alquilé hace cuatro años a un hombre que vive en Argelia y al que nunca hr visto. No tenemos dónde ir ni dónde guardar las cosas". Además, ha realizado una llamada de auxilio por su situación: "He trabajado en banca y en hoteles, pero no me contratan por mi edad. Si hubiera una oportunidad de trabajar, voy mañana mismo". Pilar Fernández, su esposa, asegura haber trabajado en hostelería y subraya también que la edad es un problema a la hora de encontrar trabajo.