El Hospital de Alicante es pionero en la Comunidad en operar con robot tumores en la parte más compleja del páncreas

El Hospital General de Alicante es pionero en la Comunidad Valenciana en operar con robot tumores en la cabeza del páncreas, la parte más compleja de un órgano del que es imposible extirpar el cáncer en cuatro de cada cinco casos porque está infiltrado en órganos vitales y no se puede eliminar. De hecho, en torno al 80 % son detectados en un estado muy avanzado. En ese momento ya no son quitables (pancreatectomía).

El páncreas está en la parte central del cuerpo rodeado de vasos muy importantes; y el 90 % de las intervenciones quirúrgicas que se hacen en él son por cáncer.

Su tumor es denominado silencioso porque no da señales y tampoco existen cribados que permitan un diagnóstico precoz como las mamografías para el de mama o la detección de sangre en heces para el de colon. El síntoma más evidente de que se puede padecer un cáncer en la cabeza del páncreas es ponerse amarillo aunque para entonces no será precisamente pequeño, como explica el doctor José Manuel Ramia, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Doctor Balmis.

Las nuevas técnicas para abordar esta neoplasia y cómo se organiza la formación para hacer cirugía pancreática robótica se aborda en Alicante este viernes en la "European pancreas masterclass" que se celebra en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos con la participación de una veintena de expertos internacionales, sobre todo europeos. Entre ellos el presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Hepatobiliopancréatica, el holandés Marc Besselink, que se dedica a pensar la forma estructura de formarse en cirugía pancreática robótica. Porque si en general intervenir un páncreas es un proceso complicado, con un robot todavía más.

Ponentes en el encuentro científico sobre páncreas en Alicante / Pilar Cortés

Cabeza o cola

El páncreas se divide en dos partes: la cabeza y la cola. Y el cáncer puede estar en cualquiera de ellas. "La cirugía de ambas es extremadamente compleja aunque la de la cola del páncreas es algo menos. El Hospital de Alicante es el único que hace este tipo de cirugía robótica para los tumores que están localizados en la cabeza del páncreas de momento". En muchos otros centros públicos de la Comunidad Valenciana se hace abierta pero no por robot cirujano, en lo que Alicante es pionera en la Comunidad.

El Hospital de Alicante comenzó a operar el páncreas con el robot cirujano Da Vinci en diciembre de 2022 y en este largo año han realizado una veintena de operaciones. "Este es un órgano que está rodeado de vasos muy importantes, realmente la dificultad técnica es dónde está localizado el páncreas y que cuando acabas de quitarlo tienes que hacer una serie de empalmes, concretamente tres, para poder reconstruir. Esto es en general complicado y el robot te aporta una visión fantástica. Te da una capacidad de resolución mejor. Aunque sigue siendo tan difícil como la cirugía abierta pero te permite una suturas de una calidad muy elevada para poder hacer los empalmes mucho mejor".

Tumores malignos

Aunque son intervenciones complejas, son necesarias para los pacientes que tienen tumores malignos pancreáticos. En estos casos el robot les aporta por su capacidad técnica un beneficio claro apunta el doctor Ramia. "Posiblemente en un futuro la mayoría de estas intervenciones serán por robot. Hoy en día depende de la disponibilidad porque no todos los centros lo tienen y de la capacidad de los cirujanos". El servicio del Hospital de Alicante cuenta con dos profesionales, la doctora Melgar y el doctor Alcázar, que realizan estas intervenciones.

Este centro realiza unas 50 operaciones de cáncer de páncreas al año y en torno a un 35 % ya son con robot. Todavía se hacen muchas con cirugía abierta porque hay determinadas intervenciones en la cabeza del páncreas que además de quitar el cáncer hay que quitar a veces trozos de venas porque están infiltradas con el tumor y esas de momento se hacen abiertas.

El presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Hepatobiliopancreática / Rafa Arjones

Avanzado

El doctor abunda en que este cáncer tiene un gran problema y es que cuando son diagnosticados, en el 80 % de los casos ya está muy avanzados "y el cirujano no puede hacer nada ". En ese sentido, la quimioterapia, "que ha mejorado mucho, no lo ha hecho tanto como en otros órganos, y no estamos consiguiendo todavía rescatarlos para la cirugía. El objetivo es encontrar una buena quimioterapia, mejor de la que hay actualmente, para mejorar los resultados; y un diagnóstico lo más temprano posible para que sean operables. Si conseguimos tener más pacientes operables o una buena quimio los resultados mejorarían".

Actualmente la mejor prevención es llevar una vida sana, no tomar alcohol ni tabaco, como en la mayoría de los tumores, y consultar ante cualquier síntoma anormal al médico.

Diabetes temprana

"A veces por ejemplo la aparición de la diabetes a una edad demasiado temprana puede ser una llamada de atención a padecer un problema pancreático. No es sencillo diagnosticar pronto un cáncer de páncreas. No existe una prueba que permita avanzar tumores pequeños de páncreas, que es donde podríamos ayudar más los cirujanos", recuerda el doctor.

Además de Ramia, por los alicantinos interviene en este encuentro europeo el doctor Enrique de Madaria, médico también del Doctor Balmis, con los detalles de su investigación "Waterfall Study", un ensayo mundial con un suero que se lleva a cabo en 720 pacientes con pancreatitis aguda de 44 países que puede cambiar el abordaje de esta patología.