El doctor Ramia es el presidente de la Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos, que reunirá en octubre en Alicante a más de 1.500 expertos de todo el país que abordarán los últimos avances en robótica, inteligencia artificial y realidad virtual aplicada a las intervenciones quirúrgicas.

¿Por qué ha aumentado la cirugía oncológica?

Ha aumentado principalmente porque antes un paciente de 70 años nos parecía un anciano y ahora a esa edad juega al tenis y está fenomenal. Aparte de que la tasa cruda de diagnóstico de cáncer ha aumentado levemente hay que operar al paciente porque actualmente gran cantidad de personas tienen una buena calidad de vida. Ha cambiado la forma de ver la vida, la gente quiere vivir el máximo tiempo posible con la máxima calidad de vida. Los programas de detección precoz también ayudan especialmente en mama y colon. Tenemos una carga de cirugía de cáncer de colon muy elevada, y no solo somos nosotros, ocurre en todos los hospitales de España.

El Hospital de Alicante tiene además una unidad acreditada...

Tenemos una unidad de cirugía de cáncer colorrectal muy potente, que está acreditada oficialmente. Hay dos niveles, el básico y el avanzado, y ellos consiguieron el avanzado por parte de la Asociación Española de Coloproctología. Cuando llegué puse mucho interés en estar acreditados y el doctor Romero, que es el jefe de sección de colorrectal, lo hizo todo. Hay que hacer muchísima burocracia y un seguimiento, te miran historias clínicas, lo comprueban y chequean todo, y conseguimos el nivel avanzado. Y es una manera de demostrarle a la sociedad que puede confiar en este hospital y en este servicio, porque un auditor externo nos ha acreditado como una unidad avanzada.

"Tenemos una unidad de cirugía de cáncer colorrectal muy potente, que está acreditada oficialmente"

¿Operan casos muy complejos?

Muy complejos. El hospital, aparte de atender a los usuarios del área de salud, recibe dentro de Cirugía General a muchísimos pacientes de otros hospitales que nos los remiten, sobre todo en el área de hepática, páncreas y vía biliar. Todos los trasplantes se hacen aquí y aparte cirugía endocrina o colorrectal. También tenemos una carga importante de cirugía bariátrica o de la obesidad. El porcentaje de población obesa es alto y algunos de los pacientes requieren de operación. El hospital ha realizado más de un millar de cirugías bariátricas. Es una unidad absolutamente de referencia, pues hacemos de otros centros y ayudamos a que otros hospitales se formen dentro de la provincia de Alicante para que puedan empezar también y sean intervenidas más personas. Es difícil llegar a todas.

¿Por qué hay tanta cirugía de cáncer de colon?

Hay dos grandes tumores para los que se están haciendo programas de prevención, mama y colon. En lo que me toca a mí, que es este último, si se están tomando muestras y hay sangre, y es positiva la prueba, se hace una colonoscopia. La gran ventaja es que los tumores que se detectan son más pequeños y, algunos de ellos, los compañeros de endoscopia los pueden quitar y no requiere de una intervención. Cuando son más grandes se tienen que operar pero se hace en estadíos más tempranos, eso quiere decir que es una gran noticia para el paciente. No lo es tener un tumor pero si es más pequeño lógicamente es mejor. Todos pensamos que tenemos que tener unas actitudes de alimentación, ejercicio, etc...pero por el ritmo de vida, la disponibilidad económica, por muchas razones, a veces no cumplimos con las cosas que sabemos que son buenas para nosotros. Cuando uno vive de una forma más sana, el riesgo no es cero pero estás posibilitando una menor incidencia.

"La gran ventaja es que los tumores que se detectan son más pequeños y algunos de ellos los compañeros de endoscopia los pueden quitar y no requiere de una intervención"

¿Hacen falta más cirujanos?

Es mi especialidad pero a mí la especialidad de Cirugía General me parece muy bonita, primero porque es muy completa, ya que operamos 30 o 40 órganos, y en la evolución hemos tenido que especializarnos porque el cirujano de hace 50 años, que igual operaba una cosa que otra, ahora no tiene ningún sentido. En mi caso hago hígado, páncreas y trasplante hepático. Sé quitar un colon pero hay especialistas en hacer resecciones de colon. La especialidad es muy bonita pero es dura porque hay que hacer guardias, que son muy cansadas. La parte atractiva es lo bonita y resolutiva que es la especialidad; pero mental y físicamente es dura. En España tenemos el sistema MIR, y el residente puede querer hacer una especialidad pero si no tiene el número suficiente no puede hacerla. Eso también es un factor limitante. Las plantillas son relativamente cortas y la carga de trabajo que tenemos es grande, esto es así.

¿Cómo atraer a los estudiantes de Medicina?

Con unos contratos adecuados, que el grado de eventualidad sea el menor posible. Creo que la administración va tomando conciencia de esta situación, intentando hacer unos contratos que sean al menos lógicos para las plazas y el trabajo que se realiza. La sanidad es muy cara, cuesta mucho dinero, todos estamos encantados de que en España sea gratuita y esperamos que siga así, pero no está mal transmitir a la ciudadanía que esto tiene un coste muy elevado, y no solo es el personal que trabaja aquí, también todo el material, la medicación, etc...Todo tiene un precio y hay que medir mucho las cosas que se hacen. Los que trabajamos en un hospital público tenemos que tener un control exhaustivo del gasto que realizamos pero a cambio deben entiender nuestras peticiones y que cuando pedimos algo es porque lo creemos realmente necesario. En absoluto despilfarrar pero también entender que esto supone una inversión constante muy grande para el erario público.