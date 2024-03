La demanda de tratamientos de congelación de óvulos para retrasar la maternidad se triplica en Alicante

La edad media a la que las alicantinas tienen su primer hijo no deja de subir y está en los 31,09 años de media, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), con las dificultades añadidas que esto puede generar para la fertilidad femenina. Un dato que contrasta con los 27,21 años de 1992. La media estatal es aún superior y está en los 32,6 años de media cuando en 2010 la edad era 29,8 años. Además, la cifra de niños nacidos en España cae progresivamente, descendiendo de 1,37 a 1,19 el número de hijos por mujer de 2010 a 2021.

El retraso en la edad de las primerizas tiene que ver mucho con el impacto laboral. Seis de cada diez madres sufren penalización en el trabajo por las reducciones de jornada para cuidado de niños o la pérdida de ingresos al pedir excedencias, según un estudio de la asociación «Yo no renuncio», en el que se entrevistó a 50.000 madres de toda España.

Ante estas circunstancias muchas mujeres deciden postergar la maternidad porque no quieren renunciar a ella. Pero el tiempo pasa y cuando se plantan en la treintena y dan el paso se encuentran a menudo con problemas para quedarse embarazadas porque a mayor edad, más dificultad.

De ahí que la congelación de óvulos se haya convertido en una opción para cada vez más mujeres pues se ha triplicado la demanda de estos tratamientos en las clínicas de fertilidad de la provincia de Alicante. Este tipo de técnicas permite mantener en un futuro las posibilidades de éxito respecto a la calidad ovocitaria.

Planificación

La doctora Alicia Herencia, coordinadora de la Unidad de Especializada en Criopreservación de Ovocitos de Instituto Bernabeu, afirma que esto refleja la importancia que puede llegar a tener, a nivel social, el hecho de que las mujeres sepan que pueden congelar sus ovocitos y los beneficios que les aporta de cara a la planificación de su maternidad.

Aunque como ya se ha comentado la razón principal es postergar el momento por cuestiones de carácter personal, existen otras circunstancias que llevan a una mujer a congelar sus óvulos. Es el caso de la vitrificación antes de algunas cirugías en las que los ovarios puedan resultar dañados o que lo hagan previamente a recibir tratamientos médicos como la quimioterapia que puedan afectar a la capacidad reproductiva de la paciente.

También lo llevan a cabo mujeres con mayor riesgo de tener una baja reserva ovárica como son aquellas que sufren menopausia precoz, enfermedades autoinmunes o endometriosis. Esta condición afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva; y hasta un 50% de ellas pueden experimentar dificultades para concebir de forma natural.

«Los problemas de fertilidad derivados de la endometriosis se asocian a factores como la formación de adherencias que pueden bloquear las trompas de Falopio, la alteración de la calidad de los óvulos y la inflamación crónica, lo que puede afectar la implantación del embrión. Con un diagnóstico temprano y dejándolo en mano de especialistas en fertilidad, es posible conseguir un embarazo», explica la doctora Belén Moliner, coordinadora de la Unidad de Endometriosis.

Un tanque donde se preservan ovocitos / INFORMACIÓN

Endometriosis

Así, las soluciones de fertilidad asistida pueden volverse clave para las mujeres con endometriosis que no logren el embarazo de forma natural. «La edad puede agravar la situación de infertilidad que ya de por sí puede provocar la enfermedad; el consejo que damos es que vitrifiquen sus óvulos lo antes posible para poder posponer su maternidad, aunque también se puede recurrir a técnicas como la inseminación artificial, la fecundación in vitro o la ovodonación», señala la doctora Moliner.

El aumento de la demanda ha llevado a Instituto Bernabeu a crear la citada unidad especializada en criopreservación de ovocitos para dar un paso más en la atención médica y poder canalizar, de manera coordinada y experta, el trabajo que realizan en cada una de las nueve clínicas en España de este grupo, el primero que logró el nacimiento de un niño con uso de espermátidas en el país.

Asimismo, destaca por la creación de la primera unidad de inteligencia artificial dedicada a la medicina reproductiva que ha recibido varios premios internacionales y que maneja un modelo con el que es posible predecir la probabilidad de implantar embriones cromosómicamente normales.

Estimulación ovárica

Esta unidad permite implementar las técnicas más innovadoras, «con nuevas pautas de estimulación ovárica y tratamientos más cómodos y con menos efectos adversos, además de impulsar científicamente la investigación multidisciplinar en este ámbito».

¿A qué edad deben criopreservarse los óvulos para un embarazo de éxito una vez descongelados? La cantidad y la calidad de los óvulos se reducen con el paso de los años, pero este descenso empieza a ser notable por encima de los 35 años, y más acusado a partir de los 38 años: la posibilidad de generar embriones con problemas cromosómicos aumenta con la edad. La doctora Herencia recomienda, en circunstancias generales y cuando la mujer no tiene patologías previas, congelar los ovocitos antes de los 35 años para intentar obtener los mejores resultados.

A esta edad, el 70-80 % de los embriones tienen una correcta dotación cromosómica, mientras que con 41-42 años este porcentaje se invierte y hasta el 80% de los embriones pueden tener alguna alteración, lo que dificulta la probabilidad de quedarse embarazada y aumenta la tasa de abortos. Si una mujer congela los óvulos cuanto antes, su riesgo de aborto se mantiene «congelado» y, si desea tener hijos con 40 años, lo hará con probabilidades similares a cuando los congeló.

"Esto es especialmente relevante porque a diario debemos comunicar a muchas mujeres en nuestras consultas que no van a poder ser madres con sus propios ovocitos, una noticia que reciben siempre con especial tristeza. Esto es algo que se podría evitar con la criopreservación de los óvulos cuando todavía son válidos», explica la experta.

Más de 35 años

Máxime con el impactante aumento de la edad media a la que las mujeres tienen hijos ya que, como alerta el equipo de Instituto Bernabeu, el 40,2 % de los nacimientos registrados son de madres que superan los 35 años, edad marcada como el límite de la fertilidad, ya que a partir de ahí las posibilidades de concebir disminuyen significativamente para la mujer.

«El retraso de la maternidad es uno de los principales desencadenantes de la caída de la natalidad debido a que la edad es uno de los principales obstáculos para lograr el embarazo. Con 30 años la mujer tiene la mitad de probabilidad de ser madre que a los 20-24 años pero tras los 35 años disminuye considerablemente», insisten los especialistas de Instituto Bernabeu. Analizando por edades, ya se producen más partos de madres de 40 años o más (el 10,7 % del total), que de mujeres menores de 25 años (9,4 %).

¿Y qué ocurre con los ovocitos no utilizados? No siempre se usan todos los óvulos que se congelan, pero en España la ley de reproducción asistida plantea varios destinos en caso de no querer mantenerlos vitrificados. La persona puede pedir el cese de su conservación, de forma que se destruirían; cederlos para investigación científica o donarlos a otras parejas con fines reproductivos.