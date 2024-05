Una indemnización a la empresa de los macrodepósitos, entre las cuestiones que el Ayuntamiento pide aclaración al TSJ

Entre las aclaraciones que el Ayuntamiento de Alicante busca del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) subyace la posibilidad de tener que hacer frente a una indemnización, que podría ser millonaria, a la empresa promotora de los macrodepósitos en el puerto de Alicante. Todo ello ante la negativa del Consistorio a la concesión de la licencia ambiental a la mercantil XC Business 90, que recientemente ha conseguido el permiso por la vía judicial, tras la sentencia (que no es firme) del TSJCV, para la primera fase del proyecto, que incluiría seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.

Así figura en la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, fechada el 23 de abril, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo: "Estimamos el recurso planteado por XC Business 90 contra la sentencia dictada por el Juzgado contencioso-administrativo número 2 de Alicante que desestimaba el recurso frente a decreto del Ayuntamiento de septiembre de 2019, que resolvía denegar la solicitud vía silencio administrativo positivo".

Esta es una de las cuestiones que, según el alcalde de Alicante, Luis Barcala, los servicios jurídicos del Ayuntamiento querrían esclarecer con la solicitud del escrito de aclaración que presentaron la pasada semana ante el TSJ. "Con esta variable -la de la posible indemnización a la empresa- también juega el Ayuntamiento, es una de las cuestiones objeto de aclaraciones y que podrían ser objeto de un recurso en algún momento. Es establecer si procede una indemnización porque se reconoce el derecho de la empresa", ha aclarado Barcala este lunes, en una atención a medios.

Otro de los planteamientos que sería prioritario en caso de indemnización a la mercantil es el tiempo desde el que empezaría a contar, una cuestión que Barcala ha pedido que sea el tribunal el que precise, ya que asegura que, por su parte, esta fecha está "clarísima". "Desde cuando se computa esa posible indemnización porque la variación puede ser considerable, nosotros tenemos clarísimo el cuándo, eso es una cuestión sumamente técnica que viene en los escritos que hemos presentado. La gente entenderá que no es lo mismo calcular una indemnización desde hace seis años que desde hace dos o tres semanas", afirma el alcalde.

El Consistorio espera la respuesta a estas y otras cuestiones por parte del TSJ "para mediados del mes de junio". A partir de ahí, empezaría a correr el plazo para interponer un recurso de casación ante el Supremo. "Hay una serie de extremos sobre los que entienden las partes que la sentencia se tiene que pronunciar. Desde el punto de vista del Ayuntamiento entendemos que hay extremos muy importantes que eran objetos del pleito y, por tanto, también objeto del recurso, que no han sido mencionados ni tenido en cuenta ni se ha pronunciado la sentencia del TSJ, por lo que entendemos que debe hacerlo en la aclaración. En función de la respuesta que recibamos del TSJ (...) decidiremos la interposición o no del recurso de casación", explica Barcala.

Con esta solicitud de aclaración, hasta que no se pronuncie el TSJ no se da inicio a los 30 días para presentar recurso tras la sentencia del TSJ. "Tenemos tiempo, queremos que las cosas se hagan bien, que estén bien fundadas y ese es el escenario que manejamos en este momento. Están todas las alternativas abiertas y lo que queremos es tomar la mejor solución posible, en consecuencia la inmensa mayoría vamos alineados en esa hoja de ruta que es la lógica y con la que estamos actuando en esa lógica y siempre con un objetivo que es intentar que en la medida de nuestras posibilidades, y salvo que nos obligaran judicialmente, a que en el puerto de Alicante no haya macrodepósitos, incluso una negociación iría en esa vía", indica el alcalde.

Precisamente, preguntado por las posibles negociaciones, el alcalde ha indicado que al margen de esta batalla judicial hay tiempo de cara al proyecto definitivo. "Este pleito radica única y exclusivamente sobre la licencia ambiental, que es uno de los aspectos, no acaba el procedimiento, aquí se puede plantear muchas cosas. No perdemos, también lo ganamos en primera instancia y si lo ganamos en primera instancia y con una sentencia contundente tenemos que ver hasta qué punto la previsión de recurso de casación a dónde nos llevaría. Hay que ser muy responsables con este tema porque jugamos con intereses de la empresa y con los intereses de los alicantinos, esa es mi obligación", ha apunta Barcala este lunes, días después de la presentación del escrito de aclaración.